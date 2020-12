Novotný: Mikulášek bojuje o bublinu. Čím hrozil Vémola pod šátkem?

Díky práci promotéra je s bojovníky prakticky v dennodenním kontaktu. A coby hlavní moderátor organizace Oktagon MMA je Ondřej Novotný velmi blízko u zásadních momentů, které se před zápasy i během nich odehrávají. Jako například u vážení a následného staredownu Karlose Vémoly s Václavem Mikuláškem. Kdo podle něj vyhrál pomyslnou mentální bitvu při pohledu tváří v tvář?

Co jste říkal na průběh staredownu Karlose Vémoly s Václavem Mikuláškem? Očekával jste takový vcelku klidný průběh?

„Myslím, že se Karlos celkem pojistil, že jo… Je to prostě pardál. (směje se) Natáhnul dlouhou ruku, vzal si šátek, takže udělal vše pro to, aby se nic nestalo. A myslím, že je to tak fajn a že to i Vašek předpokládal a nechtěl to nikam hnát. Což je dobře, protože to zachovalo sportovní úroveň. Přinesl mu veliký hřebík do pomyslné rakve, tak uvidíme, do čí se zatluče.“

Nebo bude na pověšení rukavic.

„No, to je vlastně jedno a to samé.“ (směje se)

O tom hřebíku jste dopředu věděl, nebo to bylo překvapení i pro vás?

„Ne, věděl jsem, že má nějaké překvapení, ale nevěděl jsem, co to je.“

Máte vždy jedinečnou příležitost být zápasníkům velmi blízko, když se dívají takhle před bojem tváří v tvář. Jak na vás působili?

„Sebevědomě. Oba, byl jsem až překvapený, jak se v tom Vašek vyžíval. On je typ, který roste s příležitostí, takových je strašně málo. A my jsme to u něj viděli už v zápase s Andrésem Raškou. Zatímco Rašku to sežralo, tak na Mikuláškovi bylo vidět, že s příležitostí roste. Jak psychicky, tak výkonem. To mě vlastně příjemně potěšilo a lehounce překvapilo. A v případě Karlose víme, že miluje velká pódia. Zajímavé bylo, že Karlos přes ten šátek na Vaška mluvil.“

Co mu říkal?

„Je to tvůj poslední den života, tak si ho užij.“

Kdybyste měl porovnat toto vážení a staredown s tím posledním Karlose Vémoly, kdy nastupoval proti norskému bojovníkovi Thomasu Robertsenovi, byla znát nějaká změna?

„No, myslím si, že dost velká, protože nám tam Karlos minule skoro odpadl, vrávoral. Zatímco teď váhu zvládl udělat bez komplikací a během vážení vypadal daleko líp. Byl daleko jistější, žádné extrémní trápení. Klamal přitom tělem, váha nešla dolů, jak postupně zveřejňoval. Ještě v úterý na tom byl daleko hůř, ale nakonec to dal na pána a byl daleko jistější, než bych čekal. Nebo na sobě minimálně nedal nic znát, což je taky výkon profesionála.“

Když Karlos prohrál s Attilou Véghem, říkal jste, že už se něco zlomilo na samotném vážení. Jak byste tedy tipoval tento zápas podle průběhu vážení?

(zamýšlí se) „Pro Karlose. Ale ne moc, tomuto vážení bych nedával takový význam, že ho někdo vyhrál nebo v něm získal výhodu. Řekl bych, že v něm nikdo nic neztratil. Což je možná důležitější pro Karlose než Vénu, protože ten byl ochotný udělat maximum, aby ho ještě rozhodil a trochu se mu víc dostal do hlavy, a to se nepovedlo. Proto v tu chvíli vyhrál Karlos.“

Neměl jste dopředu přece jen obavy, že se něco během staredownu semele a ohrozí to zápas?

„Měli jsme tam připravené dva securiťáky, kteří měli jasné pokyny. Na předešlá vážení tam nebyli, objevili se tam až při tomto. Takže jsme měli maximální možná opatření. Nicméně říkal jsem to dopředu mnohokrát, že si myslím, že k ničemu nakonec nedojde. Většinou to tak bývá, že i když jeden vyhrožuje, tak se to pak odehraje v klidu. To se potvrdilo.“

Ale žádná doporučení nebo upozornění jste jim nedával.

„Ne, jsou dospělí. Je to jejich kariéra, jejich svět, tak ať dělají, co uznají za vhodné.“

V jednom okamžiku sledovalo průběh vážení živě téměř 36 tisíc diváků. Co vy na to?

„To je pro nás samozřejmě první ze sladkých odměn za to, co jsme společně dokázali tento rok udělat, celý náš tým. A doufám, že se to teď přetaví v čísla na pay-per-view (placený přenos), že lidé, i když nemůžou být na místě, tak budou u obrazovek a bude to akce, která nám hodně pomůže. Je to fantastický. Byl jsem na Instagramu označen v desítkách možná stovkách stories. A označovali nás tam žáci, kteří mají online výuku a během toho sledují i vážení. Legrace je, že mě označilo i pár učitelů. Takže se dívali nejen žáci. (směje se) To je opravdu skvělý.“

Je to událost.

„Ano, bavili jsme se o tom teď s Palem (Pavol Neruda, slovenský promotér Oktagonu). To je ten důvod, proč to děláme. I během vážení bylo znát, že se jedná o něco výjimečného. Každý turnaj je samozřejmě unikátní, ale tohle je prostě jiný pocit. Poprvé od Zápasu století něco podobného.“

Ještě vás na konci roku čeká turnaj s číslem 20. Existuje vůbec šance jak překonat dnešní akci?

„Asi ne v tom dlouhodobém budování zápasu. To je jasné. Navíc, oni dva jsou výjimeční v zábavnosti. Tím pádem to nemůžeme ani dohnat, natož přebít. Ale můžeme kartu udělat tak, že bude po sportovní stránce minimálně stejně kvalitní, nebo ještě kvalitnější. Nabídne to jiný druh emocí. To se myslím povede.“

V rámci turnaje se vždy rozdává odměna za výkon večera. Nehodláte dávat i bonusy za nejlepší výkon v promování zápasu?

„Myslím, že co se týká proma, tak se dávají všechny ostatní peníze. Všichni můžou třeba nadávat, že nedostávají pozornost jako Vašek, že jsou přitom lepšími bojovníky… Na to vždy říkám, že tohle je prostě showbyznys. Mikulášek to jasně ukázal. John Kavanagh, trenér Conora McGregora, říká, že když chce být někdo čistě jen sportovcem, ať zůstane mezi amatéry. Ale pokud chce být profesionálem v MMA, tak je to showbyznys.“

Pokud by se ale bonus za odpromování zápasu uděloval, kdo by jej dostal z dvojice Vémola-Mikulášek?

„Určitě Vašek. Jednoznačně. To je první zápas, kdy to někdo za Karlose odtáhl. Možná, že byl až překvapený, jak je to příjemná pozice, když to za vás někdo táhne. Když jste jen v pozici toho reakčního bodu. To je jednodušší, než něco vymýšlet a vzbuzovat ten zájem. Myslím, že to Karlosovi sedlo a líbilo se mu to. Samozřejmě, že on nezůstává nic dlužen, o tom se netřeba bavit. Ale byl to Václav, který byl ochotný jít ne hranu nebo i za ní. Točil s námi kdykoliv a byl extrémně vtipnej. Prostě to odtáhl. Karlos mu ale byl vyrovnaným parťákem a právě proto je to tam, kde je.“

Vémola si několikrát trochu postěžoval, že je video-upoutávka na zápas až moc o Mikuláškovi. Vyříkávali jste si to nějak?

„Ne, já si s ním nemusím nic vyříkávat, on ví co je a není ochotný dělat. Když se mu nechce točit a není ochotný strávit den se štábem a nechat se ztvárnit tak, jak je ochotný Vašek, pak nemůže chtít stejný výsledek. Václav vymyslel nějaké alter ego a byl ochotný strávit fakt náročné natáčení, protože to se nenatočí samo. Takové záběry v uvozovkách bolí a musí se do toho investovat nějaký čas. A Karlos tohle prostě podstoupit ochotný nebyl a měl spoustu jiných věcí. Navíc měl předtím ještě zápas a tak dál. Každý by chtěl ve výsledku všechno, ale to vždy nejde. Ale Karlos na tom, že je to postavené na Vaškovi vydělal.“

Jak to přesně myslíte?

„Cestu na Oktagon 19 zatím vidělo asi tři sta tisíc lidí. A mnoho z nich nám říká, že Karlose až nenáviděli, ale teď ho vidí úplně jinak. Jak jsme ho natočili a představili ho, jaký je. Dokonce maminka Pala Nerudy, která nemohla Karlose vystát, najednou říká, že ho snad začíná mít ráda. Takže na tom opravdu jenom vydělal.“

A je taky pravdou, že Mikulášek už v tuto chvíli v jistém směru vyhrál, protože se tím etabloval v popředí českého MMA, že?

„Je momentálním vítězem situace, ale potřebuje tam ještě něco nechat. Všechno co do dneška budoval, může večer trochu ztratit. Ale neztratí zájem lidí. A kdyby to pro něj nedopadlo dobře, tak bude mít bezpochyby další zápasy na to, aby dokázal, že Karlos Vémola je sice světový zápasník, ať si kdo chce, co chce, říká, ale že on patří k širší domácí špičce. Přece jenom, vyhrál pět z posledních šesti zápasů. Prohru s Vémolou všichni čekají, ale pro něj to rozhodně nekončí, i kdyby to skončilo po deseti vteřinách umlácením na zemi.“

Ale přece jen bude mít Mikuláškův výkon nějaký dopad na jeho budoucnost, ne?

„Myslím, že to nerozhodně úplně o jeho budoucnosti. Ale když ho Karel hodí a za dvacet vteřin ubije, tak samozřejmě splaskne ta obrovská bublina, kterou dokázal nafouknout. Spousta lidí se otočí zády a řekne: ‚OK, tohle nám jednou stačilo a už nás víc nezajímá.‘ Čím déle v zápase bude a hlavně jestli Karlose ohrozí a udělá dobře pár věcí, tím víc fanoušků mu zůstane nebo i mnoho nových přijde. Tak to prostě je.“

V jednom z dílů dokumentu Na dohled, který vaše organizace publikovala na YouTube, přiznal Mikulášek, že chtěl v minulosti spáchat sebevraždu. Tuto část jeho příběhu jste znal už předtím?

„Přiznám se, že ne. I pro mě to bylo překvapení.“

Slovní přebíjená mezi Vémolou a Mikuláškem probíhala několik měsíců. Přišlo vám něco z toho už přes čáru?

„Asi ne. Byl tam ten moment s Karlosovou koronou. Za to se už Václav snad nějak omluvil, jestli se pamatuji dobře. To bylo takové nešťastné, ale když něco takového děláte, tak občas šlápnete do ho*na. (pousměje se) Ale nemyslím si, že by to někdy zašlo až moc daleko.“

A co budete mít vždy na paměti, když se řekne Vémola vs. Mikulášek?

„Asi ta videoupoutávka, protože je světová. A pak jejich společný rozhovor, který měli ve studiu. Protože vždy, když ty kohouty posadíte proti sobě, vznikne to nejlepší.“

