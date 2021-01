Kníže o urážkách od soupeře: Není to bojovník! Popsal i přestup Pudilové

Naposledy zápasil v říjnu 2019. Už v sobotu se měl ale Petr Kníže vrátit zpátky do klece, a to pod logem největší tuzemské organizace Oktagon MMA. Souboj proti Leandru Silvovi chtěl stihnout i přesto, že musel pár dní před duelem vyrazit jako trenér na turnaj UFC do Abú Zabí. Pak se ale ozvalo zranění a comeback nebyl možný. To nesl velmi nelibě brazilský soupeř, který třiačtyřicetiletého bijce častoval urážkami. „Jestli si Apollo myslí, že jsem s*áč, tak je mi ho skutečně líto,“ reaguje bojovník s přezdívkou „Monster“.

Už to, že souboj s Leandrem Silvou přijal bez váhání, dokazuje, že se na návrat do klece těšil. Nakonec ale museli pořadatelé oznámit pro fanoušky nepříjemnou zprávu: Petr Kníže kvůli zranění nemůže nastoupit do zápasu. Tou dobou byl třiačtyřicetiletý bijec jako trenér Machmuda Muradova v Abú Zabí na UFC 257. A co se české legendě MMA přihodilo?

„Vzhledem k tomu, že celá příprava byla hodně narychlo a do toho se přimíchal Machův zápas, který je samozřejmě priorita, snažil jsem se celou přípravu zvládnout před odletem na UFC,“ vysvětluje Kníže. „Už v Polsku při sparinzích se mi ozvalo zranění, které je ale už dlouhodobější záležitostí. Protože mám o kousek kratší nohu kvůli úrazu před dvaceti lety, u chůze se vlastně pořád kolíbám. S tím jsem měl už trochu problémy, ale dalo se jít přes bolest.“

Když ale v Emirátech trénovali s Muradovem techniky, vše se zhoršilo. „Nevydrželo to, mám natažené tříslo a něco s bedrokyčelním svalem. Čili mám snížený rozsah v kyčli, nezvednu nohu nahoru a nevyběhnu. A ono se těžko bojuje, když jednu nohu nezvednete a druhou neskrčíte.“

Brazilského soupeře Leandra Silvu, který měl do zápasu s Knížetem nastoupit, ale situace naštvala. Podle něj neměl český trenér a bojovník v jedné osobě odlétat na turnaj UFC, ale soustředit se na svůj duel.

Nemá úctu ke staršímu

„Monster tam neměl náročné tréninky, proto je to velmi zvláštní. Ale v pohodě. Další sráč,“ uvedl pětatřicetiletý cizinec s přezdívkou Apollo pro portál Fight Club News. „A ještě jedna věc: když máš před sebou náročný zápas, tak přece nebudeš cestovat, no ne? Měl by zůstat soustředěný na svůj cíl! Pojednává to o tom, jaká je legenda a skutečný profesionál,“ dodal posměšně Silva.

„On je patrně jenom zápasník, a já jsem přednostně trenér a druhotně bojovník. Jestliže můj hlavní svěřenec jede na takhle důležitý duel na tak významném turnaji, tak tam musím jet s ním. To je prostě moje povinnost. K tomu není co dodávat,“ reagoval rázně Kníže. „Jestli si Apollo myslí, že jsem s*áč, tak je mi ho skutečně líto. Protože v tom případě nedělá žádná bojová umění. Ta jsou totiž především výchovnou záležitostí. Učí vás pokoře a úctě. A jestliže se chová takhle ke staršímu člověku, který dělal bojové sporty mnohem dříve než on, tak nemá žádnou pokoru a žádnou úctu. A v tom případě mi ho může být jedině líto.“

Brazilský ranař se nakonec představí v bitvě s Alexem Lohorém, kterého mají diváci v živé paměti díky jeho poslednímu zápasu s Karlosem Vémolou. Jednatřicetiletý Francouz prohrál pětikolovou bitvu s Terminátorem na body.

Proč odešla Pudilová?

Na sobotním turnaji Oktagon 21 se v jednom z ústředních střetů představí i Lucie Pudilová, soupeřkou jí bude Polka Marta Waliczeková. Česká bojovnice s přezdívkou „Příbramská střela“ byla donedávna, ač krátce, svěřenkyní právě Knížete. Nedávno ale oznámila překvapivou změnu, přešla pod slovenský tým OFA.

„No, ono to s Luckou není úplně jednoduchý. Trénovala s námi zhruba půl roku, a když sem přišla na zkoušku, prvních čtrnáct dní si to tu osahala. Líbilo se jí to, ale nebyla spokojená s podmínkami klubu,“ vzpomíná kouč. „Potom byla v jiném gymu, nebudu jmenovat, ale vím kde. Pak se zase vrátila a od letního kempu byla s námi, takže jsme jí věnovali veškerou péči, co se týká její individuality.“

V říjnu odletěl Kníže s Muradovem do Las Vegas na další zápas v UFC, nakazili se ale koronavirem a strávili několik týdnů v karanténě. „S její přípravou na zápas to bylo složitější. Došlo to tak daleko, že v posledních čtrnácti dnech před zápasem u nás měla čtyři tréninky – z jednoho odešla, další neudělala stoprocentně. Z toho důvodu jsem řekl, že s ní nemůžu jet na turnaj.“

Pudilová tak jela na akci Oktagon 19 sama. Nicméně vyhrála a později ohlásila přestup do slovenského gymu. „Přeju jí hodně štěstí, ať jí to vyjde alespoň v OFA.“

Sám Kníže by se měl do boje, bude-li už zdravotně v pořádku, vrátit v březnu.

Turnaj Oktagon 21 můžete sledovat v sobotu od 18.00 prostřednictvím placeného přenosu na Oktagon.tv.