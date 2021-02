Unikátní večer Oktagonu. Sada zápasů, na místě bude plastický chirurg

To tu ještě nebylo. Organizace Oktagon v sobotu fanouškům nabídne unikátní večer bojových sportů. Nepůjde přitom o MMA, nýbrž o střety v postoji. V duelech nastoupí bojovníci se zkušenostmi z kickboxu a thajského boxu. „Budou to souboje světové extratřídy podle pravidel Oktagonu, což jsou vlastně stará K1 pravidla," říká promotér Ondřej Novotný. V rámci akce dojde i na pyramidu zápasů, která je sice pro diváky atraktivní, ale pro bijce velmi náročná.

Návrat k osvědčeněmu. V loňském roce přišla největší tuzemská organizace bojových sportů s mimořádným projektem Oktagon Underground. V sobotu se pokusí nabídnout divákům něco podobného, ale přesto nového. V rámci večera s podtitulem Last Man Standing, který bude věnovaný zápasení v postoji, nastoupí osm bojovníků v pyramidě. To znamená, že úspěšný bijec může během večera absolvovat celkem tři bitvy. Přes čtvrtfinále a semifinále se dostane až do finálového střetu.

V rámci vyřazovacích bojů nastoupí i populární mladý kickboxer Václav Sivák, šampion respektované amatérské organizace WAKO z roku 2019.

„Těším se na to moc, bude to válka od začátku do konce. Hodlám předvést mladou krev. To, co tu nikdy nebylo,“ říká odhodlaně jednadvacetiletý rodák z Ostravy. Doposud v ringu nastupoval ve váze do 63,5 kilogramu, v Oktagonu však nastoupí v divizi do 70 kilogramů. „Nevýhoda to určitě je. Přirozená váha soupeřů je vyšš než moje. Já budu ale zase rychlejší. Navíc jsem zvyklý spárovat s těžšími a jde mi to.“

Právě v Sivákovi vidí velký potenciál i Ondřej Novotný, promotér akce. „Má zdravé sebevědomí, líbí se mi, že se nijak nepodbízí. Některé věci jsou někdy až přešlapový, ale to k tomu patří, je to mladej kluk. Mám rád, když má někdo v sobě oheň,“ tvrdí jeden z šéfů organizace.

O protivníkovi pro Siváka rozhodne los. Může jím být například Vladimír Lengál, Milan Paleš, nebo Michael Krčmář, se kterým se osobně zná z gymu. „Trénujeme spolu, Michael je zkušený borec na vrcholu kariéry, já jsem na začátku. Když se spolu střetneme, předvedeme pěkný zápas,“ slibuje talentovaný válečník.

Zvláštností pyramidy je, že se postojová klání odehrají v kleci, navíc s MMA rukavicemi. Tedy výrazně menšími než ty boxerské, což samozřejmě skýtá i určitá rizika.

„Máme posílenou zdravotní službu, také třeba odborníka z Mráz léčí, který se postará o lokální kryo. Zajistíme prostě všechno, co lze mít,“ vysvětluje Novotný. „Budeme mít i plastického chirurga.“ Jeho přítomnost je významná proto, že má velké zkušenosti s tržnými ranami, dokáže rychle zajistit i šití jizev. „Možná to lidé tolik nevědí, ale třeba UFC má vlastního plastického chirurga, ke kterému posílá zápasníky hned po duelu, aby se jim rány dál netrhaly.“

Od pořádání pyramidových turnajů v jednom dni se právě kvůli možnému riziku spíše ustupuje. Oktagon tak divákům nabídne „retro“ zážitek. „Podobné pyramidové zápasy bývaly kdysi hodně populární, teď už jich je mnohem méně, protože je to pro bojovníky celkem brutální,“ říká Jakub Müller, rozhodčí a trenér.

„Jde totiž o to, že zápasník může mít nějaké zranění, o kterém kvůli adrenalinu nemusí vědět, a nastoupí do dalšího souboje. Nebo může protrpět i menší otřes mozku,“ vysvětluje Müller.

Na místě proto musí být zajištěna kvalitní zdravotní péče, čehož si jsou organizátoři vědomi a nechtějí nic podcenit. „Uděláme vše pro to, aby byl zdravotní dohled na maximální možné úrovni,“ ubezpečuje Novotný.

Mimo vyřazovací boje se na akci představí i velká jména postojových disciplín, jako je česká legenda Tomáš Hron nebo slovenský velikán ringu Vladimír Moravčík.