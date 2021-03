Soupeř Vémoly: Attila by ho porazil znovu. Slabinu má v postoji, ale...

Za dva dny se postaví nejtěžšímu soupeři své dosavadní kariéry. Slovenský bojovník Milan Ďatelinka pro iSport.cz zhodnotil několik posledních duelů Karlose Vémoly, o němž mluvil s uznáním, ale beze strachu. Prozradil, kde vidí Terminátorovy slabiny. „V postoji, ale to nic neznamená. Bojoval se samými postojáři a nikdo se nedokázal prosadit,“ prohlásil pětadvacetiletý ranař. Zmínil také, na co se v trénincích zaměřil a čím chce zkušeného soupeře zaskočit.

V rámci přípravy na nadcházející souboj samozřejmě sleduje i předešlé zápasy protivníka. Slovák Milan Ďatelinka tak neměl problém promluvit o tom, jak hodnotí předešlé bitvy Karlose Vémoly. Kdo podle něj mohl ve střetu s Terminátorem předvést víc nebo kdo byl jen kousek od vítězství?

Naposledy Karlos Vémola bojoval s Francouzem Alexem Lohorém. Jak tento střet hodnotíte?

„Výsledek byl jednoznačný. Karlos ho naprosto odkontroloval. Ale Lohoré měl o nějakých sedmnáct až dvacet kilo méně, takže to pro něj byla veliká nevýhoda. V některých kolech ho vyloženě zalehl a zůstal na něm až do konce.“

Vémola říká, že ať zápasí ve váze do 84, nebo do 93 kilogramů, tak vždy v souboji váží devadesát šest kilo. Kolik budete vážit vy?

„Na posledním duelu s Davidem Hoškem jsem měl méně kilo kvůli zdravotním problémům. Vážil jsem asi osmdesát osm kilogramů. Což je skoro nepochopitelné. Ale čtyři dny po turnaji jsem byl pozitivní na koronu, tak to mohlo být příčinou. I když jsem byl na testu před turnajem negativní. Myslím, že teď bych mohl mít v zápase v klidu devadesát dva až tři kilogramů.“

Co jste říkal na rychlý souboj Terminátora s Babou Jagou, tedy s Václavem Mikuláškem?

„Vašek asi neměl šanci vyhrát, ale určitě mohl předvést lepší výkon. Jenže jak sám řekl, celé ho to sežralo. Tlak a všechno kolem. Připisuju to opravdu tomu, že si na sebe vytvořil velikou tíhu tím, že hrál Karlosovu hru. Karlos je v řečnických přestřelkách velice silný. To si myslím, že bylo hlavní. Porazil ho tak dříve, než vstoupili do klece.“

Jak vzpomínáte na svůj střet s Mikuláškem? Mělo to podobný průběh, také strh na zem a rychlé škrcení.

„Ano, jen já jsem byl rychlejší. (usmívá se) Vyhrál jsem za minutu 20 vteřin. Neplánoval jsem ale ukončit souboj takhle. Taktikou bylo jít na zem, až kdyby něco nebylo v pořádku. Věděl jsem, že tam budu silnější, ale hned po první výměně mě chtěl Vašek shazovat, tak jsem ho v tu chvíli přetočil. Sám od sebe bych na zem ale hned nešel.“

Vémolův souboj s Norem Thomasem Robertsonem jste určitě taky viděl.

„Ano, ale moc si ho nepamatuju. Uškrtil ho myslím ve třetím kole. Ale vím, že tam měl i moment, kdy od něj inkasoval high kick (kop) a chvíli se motal. Pak ho ale strhl a na zemi už to bylo jeho.“

Nemůžeme vynechat Terminátorův střet s Attilou Véghem. Co rozhodlo „zápas století“?

„Myslím si, že Attilovy tvrdé údery na začátku a pohyb. Podle mě ale na sebe Karlos vytvořil strašně velký tlak. Bylo znát, že to není klasický Vémola. Rok hejtování a trash talku patrně způsobil své. Nevyplatilo se mu to. Mým favoritem je samozřejmě Attila. Vím, že by vyhrál znovu, ale Karlos tam nebyl stoprocentní. Zatímco Attila byl v životní formě. Neskutečně připravený. A co jsem o jeho přípravě slyšel, tak to bylo skutečně peklo. Celou dobu žil jenom pro to, aby trénoval na Karlose. To se mu podařilo.“

Který z dalších duelů Vémoly se vám líbil?

„Nejvíc možná souboj s Patrikem Kinclem. Patrik měl neskutečný pohyb, byl velice klidný, nenechal se vůbec vyprovokovat, nezatuhl… Opravdu výborná práce i na nohách. Akorát měl smůlu s poraněním oka. Ale jinak byl tento zápas z Patrikovy strany výborný. Kousek tomu chyběl a měl by to. Taktický boj s rozumem.“

A co jste říkal třeba na zápas Vémoly s Frankensteinem, tedy s brazilským bojovníkem Henriquem da Silvou na pražské Štvanici?

„Jo, to se mi líbilo, dobrý duel. Bylo to tuším v devadesát trojce. To byl výborný výkon z Karlosovy strany. Frankenstein nebyl obyčejný protivník, žádný soupeř do počtu.“

Jak probíhá vaše příprava? Máte před sebou největší výzvu dosavadní kariéry?

„Momentálně se cítím celkem fajn. A paradoxně i díky této kvazi situaci. Nejsou kvůli tomu žádné tiskovky a mediální výstupy. Nemusím na sebe vázat žádný extrémní tlak. Věnuju se vysloveně pouze přípravě, vše je klidné, a to mi hraje do karet. Snažím se být vyrovnaný, abych si nic v hlavě nepokazil.“

Máte tip, jak proběhne zápas?

(usměje se) „Fíha, myslím si, že do čtvrtého kola se nedostaneme. Ale cítím se být připravený na pět kol.“

Změnil jste nějak výrazně přípravu?

„Hodně jsem dělal wrestling. To byl hlavní aspekt, na to jsem dbal nejvíc.“

V čem vidíte u Vémoly slabé stránky?

„V postoji, ale to nic neznamená. Bojoval se samými postojáři a nikdo se nedokázal prosadit. Karlos má pořád ohromný drive na takedowny (strhy) a velmi účinný wrestling. Dokud je to v postoji, tak má vždy navrch ten druhý, ale jakmile je to na zemi, tak jde vše v jeho prospěch.“

Plánujete Terminátora hodit na zem?

„Určitě to vyzkouším. Všichni ostatní před Karlosem ustupovali dozadu.“