Kníže (44) jde do bitvy s Brazilcem (24): Cíl je titul, do rohu bych chtěl Vémolu

Nezdolný Monster jde znovu do boje! Petr Kníže je jednou z největších legend tuzemské MMA scény. Ve čtyřiačtyřiceti letech stále neváhá nastupovat do klece a za cíl si vytyčil pás šampiona organizace Oktagon. Do cesty mu ale teď vstoupil nebezpečný Brazilec Kaik Brito, se kterým se střetne už v sobotu na turnaji v pražské hale O2 universum. „Když je hozená rukavice, tak ji zvednu,“ říká český válečník.

Jako trenér doprovázel v srpnu na turnaj UFC v Las Vegas svěřence Machmuda Muradova. Pak Petr Kníže odcestoval do Polska, kde finišoval přípravu na vlastní velký souboj. O dvacet let mladšího soupeře Kaika Brita považuje za velmi kvalitního rivala, kterého nesmí podcenit. Jakoukoli nervozitu z nadcházející bitvy byste ale v jeho hlase hledali marně.

Do bitvy s Kaikem Britem vám zbývá pár dní. Jak se cítíte?

„Báječně, jako vždycky. Na to, jak jsem měl kvůli odletu do Ameriky málo času, se cítím fakt dobře. Ani předtím jsem neměl ideální podmínky, ale myslím, že všechno je úplně v pohodě.“

Podařilo se vám dobře dokončit přípravu i přes cestu do USA na zápas Machmuda Muradova v UFC?

„Posledních čtrnáct dní jsem byl v Polsku, kde to bylo parádní. Jsou tam opravdu adekvátní sparingpartneři a dobrý trenér Andrzej Košcielski, to bylo fajn. Strávil jsem i dva dny na horách, abych se trochu proběhnul a nadýchal vzduchu ve vyšší nadmořské výšce. Teď už jen ladím formu v gymu s Lukášem Bártou.“

Měl jste dlouhou pauzu, ale teď vás čeká druhý souboj během čtyř měsíců. Bude se vám do klece nastupovat lépe?

„Samozřejmě, pro sportovce je vždycky horší, když má dlouhou prodlevu. Ale na druhou stranu musí tělo pořádně zregenerovat. Pro mě je optimální mít tak dva zápasy do roka. Dva měsíce po souboji volnější režim a pak tři měsíce na přípravu. Takže to vychází maximálně tak na ty dva zápasy.“

Minule jste bojoval bez diváků, těšíte se na vyprodanou halu?

„Pokaždé je lepší, když slyšíte diváckou podporu. Ale úplně to neřeším, protože se soustředím jen na souboj, to je pro mě podstatné.“

Co říkáte na výkony soupeře v Oktagonu? Ze dvou duelů má dvě rychlá KO v 1. kole.

„Ukázal jednoznačnou převahu, super výkony. Jeho přednosti jsou jasné. Je rychlý, fyzicky kvalitně připravený. V postoji je opravdu šikovný, má dobrý pohyb, takže je to určitě nepříjemný sok.“

Je to nejkvalitnější protivník od roku 2013, kdy jste prohrál s Karlosem Vémolou?

„Rozhodně nechci nikoho ponižovat nebo zesměšňovat, takže bych to nerad hodnotil. Zápasil jsem i s Davidem Kozmou a myslím, že Kozma jako současný šampion Oktagonu je na tom určitě lépe než Brito. V postoji sice ne, ale komplexně, co se týče MMA. Ale zhodnotit to pořádně budu moct až po zápase.“

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, s kým budete bojovat?

„Jestliže mám zájem jednou bojovat o titul, tak si nemůžu moc vybírat a tohle je přímá cesta k tomu. A když je hozená rukavice, tak ji zvednu."

Svěřenec Muradov vás vždy doprovází do klece a dává vám během souboje rady. Teď je ale doma v Uzbekistánu. Stihne se na duel vrátit?

„Mach se teď nevrátí, připravuje v Uzbekistánu turnaj. V mém rohu bude Lukáš Bárta a další kluci od nás z gymu.“

Chodí k vám trénovat i Vémola. Bude ve vašem rohu také?

„To zatím nevím, psal jsem si s ním zatím jen stručně. Možná, že bych ho mohl vzít s sebou, když bude chtít. On bude určitě na turnaji, tak bych mu možná mohl říct. Je škoda, že se nemůže prát, protože bych ho určitě jako sparingpartnera využil. Posílal mi fotky z nemocnice, jak mu operovali ruku, a vypadalo to šíleně. Říkal jsem mu: OK, ty jsi Terminátor, budeš mít železnou paži, já mám železnou nohu, tak můžeš přijít k nám cvičit.“ (směje se)

Co speciálního jste zahrnul do přípravy proti Britovi?

„Nemůžu nic prozradit, samozřejmě. (pousměje se) Známe jeho přednosti, víme, že je rychlej a má dobrou kondici, je dobrej v postoji, kdy ukončuje v prvním kole. To je samozřejmě důležité vnímat a připravovat podle toho taktiku zápasu. Ale jinak, v obecné rovině, příprava probíhala stejně jako vždycky.“

Už jste se s ním někde osobně setkal?

„Ne, vůbec. Potkali jsme se vlastně jenom před mým posledním zápasem, protože na tom turnaji taky bojoval. Takže jsme se viděli na poturnajové konferenci, ale ani jsme se na sebe pořádně nepodívali, nebavili se spolu, nic.“

Takže se na rozdíl od Leandra „Apolla“ Silvy, který na vás slovně útočil, chová slušně?

„Jelikož nejsem na sociálních sítích, nezaznamenal jsem nic agresivního nebo útočného. Co jsem slyšel nějaké jeho komentáře, všechny byly jen v dobrém.“

Řešili jste už s Oktagonem případnou možnost titulové šance pro vítěze?

„Je nám neoficiálně přislíbeno, že vítěz tohohle duelu by měl jít s Davidem Kozmou o titul."

Vy sám ale nejste velkým fanouškem odvet.

„Odvety nemusím, na tom trvám, ale tohle je jiná situace. S Kozmou jsem zápasil v jiné organizaci, navíc teď by šlo o pás. Takže tady se nejedná o odvetu, ale o zápas o titul. I kdybych s ním měl bojovat desetkrát, pořád je to souboj o pás šampiona.“

Pár měsíců dozadu jste Oktagonu trochu vytýkal, že nemá zavedený žádný systém žebříčků a cest k titulu. V tom už se ale polepšili a teď se to dost řeší, že?

„Určitě se to zlepšilo. Navíc zrovna veltrová váha je hodně nabitá kvalitníma bojovníkama, takže v tomhle ohledu se přešlo do něčeho, co má fakt úroveň.“

Když byla řeč o Kozmovi i Silvovi, co jste říkal na jejich vzájemný střet? To byla opravdu pětikolová řežba.

„No, kdybych měl ten zápas zhodnotit, tak jsem viděl super připravenost Kozmy. Navíc to dobře zvládl i takticky, Apollovi chyběla aktivita. A přestože ho jednou ve čtvrtém kole málem uškrtil, tak Kozma ukázal, že je bojovník. Přečkal to a potvrdil připravenost, protože v poslední pětiminutovce zase převažoval. Takže od Davida skvělý výkon, a přestože to byl super zápas, tak jsem od Apolla čekal trochu víc.“

Vytyčil jste si v Oktagonu nějaký konkrétní cíl?

„Mě tam zajímá titul, samozřejmě. Takže vzhledem k tomu, že jsem mu blízko, pokusím se ho získat. A až ho budu mít, tak se uvidí.“

Máte už představu, kdy by na případný titulový zápas došlo?

„Oktagon to chtěl už na prosinec do O2 areny. Ale mně se to moc nelíbí. Jak jsem říkal, já potřebuju po zápase chvíli klidnější režim a pak zase přípravu. To znamená, že když zápasím teď v září, tak bych to pak viděl na únor březen. Ale uvidíme, jak se k tomu postaví Oktagon a co se bude dít dál.“

A nemáte podobnou motivaci jako Ivan Buchinger, který se stal sběratelem šampionských pásů? Že byste pak chtěl i další?

„V tomhle ohledu nejsem sběratel. Já sbírám nehmotné věci.“ (pousměje se)

Je vám 44 let. Pořád ještě neuvažujete o tom, kdy ukončíte kariéru? Stále to pro vás není téma?

„Konec je, až odejdeme z tohoto světa. (usmívá se) Do té doby jsme tady.“

Chcete se stále rvát? Nemáte v hlavě, že kdyby se vám přestalo dařit, že to zabalíte?

„Teď je mým bodem zájmu titul Oktagonu. Až ho dosáhnu, tak se uvidí, co bude dál. Třeba si dám pauzu, třeba skončím, nebo budu pokračovat. Těžko říct.“