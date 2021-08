Trenér Kníže o prohře Muradova: Vliv měla i menší klec, k odvetě není důvod

Na turnaji UFC on ESPN 30 zaznamenal Machmud Muradov svou první prohru v hlavní lize. Celý zápas s ním prožíval hlavní trenér Petr Kníže, který mu zpoza klece dával taktické rady. Souboj nedopadl podle očekávání, americký škrtič Gerald Meerschaert se v průběhu druhého kola dostal do zad uzbeckého bojovníka a dostál své pověsti. Známý český kouč a bojovník v jedné osobě hned nabídl svůj pohled na dravou bitvu.

Jak v základu hodnotíte souboj Machmuda Muradova s Geraldem Meerschaertem?

„Byl to velmi těžký zápas. V Apexu je menší klec, tudíž výhoda pro wrestlery a také většinou větší intenzita celého souboje. Mach mohl několikrát zápas ukončit, ale nechtěli jsme se pouštět do boje na zemi a také jsme nechtěli tolik tlačit v prvním kole. Takže první kolo jsme vyhráli. Jenže potom přišel problém s kondicí a unavenými nohami. V době, kdy se dostali na zem ve druhém kole, už Macha nechtěly poslouchat nohy.“

Co říkáte na výkon vítěze? Překvapil vás něčím, třeba v postoji?

„Soupeř předvedl pěkný, systematicky výkon a překvapil tím, že ustál všechny čisté údery. A v postoji dokázal slušně kontrovat, k čemuž mu právě pomáhala menší velikost oktagonu.“

A co si myslíte o nepovolených úderech Meerschaerta? Do oka, do rozkroku… Mohlo to mít na Muradova významný vliv?

„Ilegální techniky myslím nebyly úmyslné, ale zrovna tyto dva druhy jsou velmi nepříjemné pro následný návrat do zápasu.“

Co jste svému svěřenci radil po prvním kole?

„Především, ať se nepouští do přestřelek, více se hýbe na nohách, aby mohl lépe pracovat přední rukou.“

Chyboval podle vás Muradov?

„Chyby tam určitě byly, ale rozbor zápasu budeme dělat později.“

V čem pro vás bude tento duel ponaučením?

„Co mohu říci hned je, že v Apexu je skutečně menší klec, tudíž má většina zápasů rychlejší spád, tím je to i fyzicky náročnější, protože se brzy dostanete do laktátu (zaplavení svalů kyselinou mléčnou).“

Změníte nějak další tréninky, zaměříte se na něco?

„Jak říkám, rozbor zápasu bude později, nyní přichází na řadu odpočinek a později, až uděláme analýzu a zjistíme chyby, tak nastavíme plán tréninku.“

Jak Muradov prohru přijal?

„Zatím vše vstřebává a až bude mluvit, vše řekne sám.“

Kdyby byla možnost, chtěli byste odvetu?

„K odvetě není důvod.“