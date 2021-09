Vémola: V Praze budu nastupovat jako domácí, nebo s Pirátem nezápasím

Před chvílí byl ohlášen váš zápas se slovenským rivalem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem, který se má uskutečnit 30. prosince v pražské O2 areně. Můžete k tomu říci první komentář?

„Ano, byl jsem teď ve studiu Oktagonu, kde byl můj zápas s Pirátem ohlášen i teaserem (video-upoutávka), který jsem viděl poprvé. Mám z něj radost, povedl se. Fotka na konec roku skvělá. Ale já jsem samozřejmě Ondrovi (Ondřej Novotný, promotér Oktagon MMA) řekl, že ten můj návrat není stoprocentní. Strašně moc si to přeju, hrozně rád bych mu to slíbil, ale s tím zraněním, které mám, nedokážu slíbit, že nastoupím. Udělám pro to každopádně maximum. On mi sdělil, že s tím počítá, že ví, jaký jsem blázen, jak budu makat, ale kdybych to náhodou nedal, bude mít přinejhorším patřičnou náhradu pro Piráta. Ale teď mi ve studiu oznámil něco, co jsem doteď nevěděl.“

A to?

„Že Pirát bude nastupovat jakoby šampion, tedy domácí a že se mnou se o tom ani nebude moc bavit a já budu nastupovat do klece jako první, tedy vlastně host, vyzyvatel.“

Co vy na to?

„Za mě je Pirát jen fake šampion. Jestli to tak chtějí udělat, tak v tom případě za mě můžou hledat náhradu hned. Už mi to kdysi udělali v předešlé organizaci, kdy jako domácí nastupoval Petr ‚Píno‘ Ondruš, já jako vyzyvatel. Oktagon mi to udělal už s Attilou, i když to bylo vlastně u mě doma v Praze, nastupoval jako domácí, jako šampion. Teď by se mi to mělo stát potřetí? Ne. A z toho neuhnu. Riskuju zdraví, riskuju, že pořádně neuvidím rodinu, narodí se mi dítě, nebudu to moc pořádně oslavit, stejně tak narozeniny mé dcerky. Všeho budu muset zkrátka nechat na to, aby oni tady u mě doma v O2 areně nechali nastoupit jako šampiona Piráta? V tom případě ať si pro něj najdou jiného soupeře a vyprodávají O2 arenu s někým jiným. To není moje tvrdohlavost, tak to prostě je. Cítím se jako šampion a jsem tu doma!“

Rozumím.

„Myslím, že kdyby se zeptali lidí, budou stát za mnou. Vědí, kdo je tady domácí. On sem pojede ze Slovenska. A abych já nastupoval jako vyzyvatel, riskoval zdraví, připravil se o vánoční pohodu s rodinou… To ať si to nechají. Já udělám svůj money fight v boxu, a tam je mi úplně jedno, kdo nastoupí první nebo druhej, protože žádný boxerský šampion nejsem.“

Promotér Novotný nám v nedávném rozhovoru prozradil, že má brzy dostat dobrozdání od lékařů, zda budete schopný na konci prosince nastoupit do zápasu. To tedy ale dopadlo dobře.

„Dobrozdání jsme dostali s tím, že pokud bude vše pokračovat jako doteď, tak to stihnu. Jde hlavně o to, abych mohl ruku začátkem listopadu plně používat, a vše nasvědčuje tomu, že to tak bude. Ale v momentě kdy chtějí, aby Pirát nastupoval tady v Praze jako domácí, tak ať si pro něj najdou jiného soupeře. A když Pirát vyhraje, tak já pak klidně pojedu na Slovensko a zmlátím ho tam. Tam budu nastupovat jako host, tam se tak i cítím, proč ne? Ale doma, v O2 areně, kde se já cítím jako král, první nastupovat nebudu.“

Nicméně popravdě vy v současnosti titul nemáte a Krištovič je prozatímní šampion…

„Jakoby, jakoby. Běžte a ptejte se na ulici lidí v Praze, kdo je tu domácí a skutečný šampion střední váhy Oktagonu. Myslím, že devadesát procent lidí si ani nevzpomene, kdo je Pirát.“

Takže finální slovo zní, že buď půjdete v prosinci v O2 areně jako domácí…

„Budu nastupovat jako domácí, nebo na to nebudu spěchat, ať si Pirát zápasí, s kým chce a já ho pak zmlátím na Slovensku na jeho půdě a tam klidně nastoupím jako host.“