Brito: Kníže nebyl nejtěžší soupeř, měl jsem vyhrát. Prozradil zničenou ruku

Karlos Vémola jako divák na Oktagon 28, při zápase Petra Knížete půjde i do rohu • Karlos Vémola

Duel mezi Michalem Konrádem a Davidem Martiníkem si diváci užili až do konce • Oktagon MMA

„Tak jak to máme rádi. Není čas, ztrácet čas. MMA se mi líbí, je jednodušší dát knockout v malých rukavicích,“ prohlásil Matěj Peňáz po výhře • Oktagon MMA

Když Matěj Peňáz vstoupil do klece, fanoušci v ochozech nadšeně buráceli • Oktagon MMA

Chvíli sice Andreji Kalašníkovi trvalo, než škrcení utáhl dostatečně pevně, nakonec se mu to však povedlo a rozhodčí v kleci střet odmával. • Oktagon MMA

Akce od první minuty, tak jak to v Brichtových soubojích bývá zvykem • Oktagon MMA

Viktor Pešta se stal králem polotěžké váhy do 93 kilogramů • Oktagon MMA

Český čtyřiačtyřicetiletý bijec Petr „Monster“ Kníže dokázal, že věk je asi opravdu jen číslo a hlavně, že je stále zápasníkem světových kvalit. V duelu s o dvacet let mladším talentovaným Brazilcem předvedl neuvěřitelný výkon. Veliký respekt si ale zaslouží i na body poražený Kaik Brito, protože bojoval tvrdě do poslední vteřiny i přes limitující zranění. Když jsme mu chtěli podat ruku a blahopřát k parádnímu výkonu, natáhl levačku s omluvou, že má pravou ruku mimo provoz. A to už od prvního kola duelu s českou legendou.

Předvedli jste výborný zápas, který rozhodčí přisoudili vašemu soupeři. Co si o výsledku myslíte?

„Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že jsem vyhrál první i druhé kolo. Proto jsem se ve třetím kole tolik netlačil dopředu a jen si dával pozor. Opravdu jsem si byl jistý, že jsem první dvě kola vyhrál. Takže jsem byl v klidu a snažil se pouze odolávat tlaku a vydržet do konce.“

Jak moc jste z výsledku zklamaný? Pořád jste v podstatě na začátku kariéry a prohry ve statistikách vám můžou přivřít dveře do světových organizací.

„Těžko říct. Musím si teď odpočinout, uklidnit se a s chladnou hlavou se na zápas podívat, abych mohl zjistit, kde jsem udělal chyby. Určitě se ale nepřestanu prát. Vím, že mám ve statistikách prohru, ale zapracuji na slabinách a budu pokračovat v zápasení.“

Takže vás v budoucnu v Oktagonu ještě uvidíme?

„Nemůžu na tu otázku teď odpovědět. Potřebuju čas, vrátit se domů, sednout si s rodinou a trenéry a popřemýšlet, jaké by měly být další kroky. Je opravdu moc brzy na to, abych se rozhodoval. Cítím, že si to musím nechat projít hlavou, než začnu plánovat budoucnost.“

V prvním kole jste Knížete poslal k zemi, nemrzí vás, že jste se nesnažil více tlačit a souboj v ten moment ukončit?

„Nikdo to asi ještě neví, ale v prvním kole jsem si poranil ruku z toho, jak jsem ho trefoval. Proto jsem musel trochu změnit taktiku a nemohl jsem pravačkou zasahovat tak tvrdě. To je ten důvod, proč jsem ho neukončil už v prvním kole.“

Jak těžkým soupeřem pro vás Monster byl?

„Nemůžu ohodnotit na stupnici, jak náročný to byl zápas. Nebyl to můj nejtěžší soupeř. Jediná věc, která mě štvala a dělala mi problémy, byla kontrola. Pořád mě držel na zemi a bylo obtížné se z toho vymanit a vstát.“