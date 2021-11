Vémola mimo hru, kdo ho nahradí? Promotér Novotný zhodnotil možnosti

Smutná jistota. Karlos Vémola na konci roku nenastoupí v očekávané bitvě proti slovenskému rivalovi Samuelu Krištofičovi. Tím pádem fanoušky, kteří se na československý duel těšili, zajímá, kdo Terminátora v kleci na turnaji Oktagon 30 nahradí. Nabízí se několik jmen, nejčastěji však zaznívá hlavně jedno. Co na to říká promotér Ondřej Novotný a jací zápasníci jsou ve hře? A kdo naopak nepřichází v úvahu? Tahle zpráva se mu neříkala lehce. Populární bojovník Karlos Vémola ve čtvrtek oznámil, že kvůli zhoršujícím se zdravotním problémům s nedávno operovanou levou paží, má zakázáno v nejbližších týdnech ani měsících trénovat. Tím pádem nemůže 30. prosince na turnaji Oktagon 30 nastoupit v mimořádně očekávané bitvě se slovenským rivalem Samuelem Krištofičem. Kdo tedy nastoupí místo Vémoly do klece v hlavním duelu galavečera v O2 areně? Uvažovat lze nad několika variantami. Pro iSport.cz je okomentoval Ondřej Novotný, promotér Oktagon MMA.

Patrik Kincl Kdyby byl vypsán kurz na potenciálního náhradníka Vémoly v bitvě s Krištofičem, jasným favoritem by byl Patrik Kincl, jehož jméno se v této souvislosti skloňuje nejčastěji. A není divu. Sám dvaatřicetiletý válečník se „přihlásil do služby“, když byl československý duel poprvé v ohrožení. Kincl je špičkový český zápasník, který v roce 2018 porovnal síly s Vémolou a prohrál na body. Od té doby nasbíral pět vítězství. V posledním duelu v polské organizaci KSW však podlehl chorvatskému ranaři Robertu Soldičovi TKO ve třetím kole. Bojovník z Hradce Králové se ale zatím k věci nevyjádřil. Ondřej Novotný: „Samozřejmě je to jméno, které všichni zmiňují… Koneckonců Patrik se několik týdnů zpátky sám hlásil, když se začal Karlos s Pirátem hádat o barvu rohu, říkal tehdy, že je připraven. Patrik je velké jméno nezpochybnitelné, jak v sedmdesát sedmičce tak v osmdesát čtyřce (váhové divize). A je to zápas, který bychom chtěli všichni vidět, takže je to jasné, že musí být jednou z prvních voleb.“

Michail Ragozin (Rusko) Jméno ruského gladiátora si pamatují čeští fanoušci MMA hlavně díky Vémolovi. Právě on se měl před dvěma roky stát soupeřem Ragozina, ale nakonec ze souboje sešlo. Od té doby však českého Terminátora několikrát vyzýval. Nakonec si o souboj s Ragozinem řekl Viktor Pešta v polotěžké váze, tato bitva však ještě k dohodě nedospěla. Rus bojoval naposledy v červenci, kdy na body podlehl Brazilci Wagneru Pradovi. Ondřej Novotný: „Michail Ragozin je světové jméno, v první stovce střední váhy. Dlouho se ho snažíme přivést. Teď měl zranění, už jsme byli blízko. Pořád spekulujeme, jestli ho necháme nastoupit v osmdesát čtyřce, nebo devadesát trojce. Dostal jsem zprávu z jeho okolí, že ho to hodně zajímá, a že do té doby má ještě jeden zápas, což by to mohlo teoreticky zkomplikovat. Ale samozřejmě to je obrovské jméno, které bychom nemuseli MMA komunitě nijak zvlášť představovat. Ale nevýhoda je, že mimo pár tisíc vybraných, kteří se o to opravdu zajímají, ho nikdo nezná a nikdy neviděl, což nemáme úplně rádi.“

Marcin Naruszczka (Polsko) Další z bývalých potenciálních soupeřů Karlose Vémoly. V květnu zápasil s Američanem Ericem Spicelym o souboj s Terminátorem. Vyhrál přesvědčivě TKO ve druhém kole a měl tak bojovat s českým bijcem na turnaji Oktagon 26. Už tehdy se ale začaly ozývat Vémolovy zdravotní komplikace, a tak nemohl do boje nastoupit. Tehdy jej zastoupil právě Krištofič a ve velmi těsné bitvě ukořistil prozatímní titul střední váhy. Mnoho fanoušků bylo ale přesvědčeno, že z duelu měl jako vítěz odcházet právě Naruszczka, a tak by je určitě slovensko-polská odveta zajímala. Ondřej Novotný: „Je to teoreticky jedna z možností, ale přiznám se, že pro nás to není nijak zvlášť upřednostňovaná varianta, hlavně proto, že Naruszczka znovu prohrál. A já si nemyslím, že po porážce by člověk měl jít o titul. Myslím samozřejmě po porážce v naší organizaci a ve své váze.“

David Hošek Talentovaný osmadvacetiletý bojovník, který začínal v boxu. V MMA nasbíral zatím jen pět výher a dvě prohry, ale vždy je autorem atraktivních zápasů. Ve své poslední bitvě navíc ve druhém kole porazil TKO právě polského bojovníka Marcina Naruszczku, který byl potenciálním vyzyvatelem Vémoly a střetl se ve vyrovnaném duelu s Krištofičem. Hošek by tak mohl být zájemcem o titul i přes nižší počet výher. Ondřej Novotný: „To je samozřejmě možná volba, ale… Myslím si, že pro Davida je ještě trochu čas. Samozřejmě, že proti Naruszczkovi byl super, byť se štěstím, ale fantasticky se trefil. Nedlouho předtím (v prosinci 2020 s Milanem Ďatelinkou) zaznamenal porážku. Pro Davida vidím zkrátka ještě cestu, abychom ho ještě víc vybudovali.“

Milan Ďatelinka Slovenský ranař je posledním soupeřem Karlose Vémoly. Český Terminátor jej ale deklasoval po dvou minutách prvního kola. Do té doby však nasbíral mladý Slovák čtyři výhry, které si připsal vždy v prvním kole. Stejně rychle dokázal přemoci i Davida Hoška. Že by ale proti krajanovi Krištofičovi nastoupil právě Ďatelinka, je vyloučené. Ondřej Novotný: „Vůbec nepřipadá do úvahy.“