Vémola ruší zápas. Ruka se nehojí, Terminátor doufá v zázrak

Zápasení pro něj znamená velikou část života. Není se čemu divit, že teď Karlos Vémola prožívá jedny z nejtěžších chvil. Od lékařů se před pár dny dozvěděl, že musí na delší dobu přestat s trénováním. Stav jeho levé paže se po operaci nezlepšuje.

„Napovrch to vypadalo okay, ale uvnitř je to opravdu zlé. Ten ligament (vaz) se prostě nehojí a odumírá,“ svěřil se populární bojovník ve videu, které nahrál pro fanoušky na sociální sítě.

Udělal to i proto, že jej naštvalo úterní prohlášení slovenského rivala Samuela Krištofiče.

„Dostávám od vás nonstop zprávy, jestli budu reagovat na Pirátovo video. Omlouvám se, neměl jsem čas sledovat každý výrok, který tenhle blázen pronese. Měl jsem spoustu starostí, lítání po doktorech a řešení zdravotních problémů,“ přiznal Vémola. „O to víc mě to video překvapilo, protože v neděli jsem kontaktoval Oktagon, že mám výsledky rezonance, v nichž jsou velice špatné zprávy. A dva dny po tom, co jsem tohle Oktagonu sdělil, vyjelo Pirátovo silácké video.“

Slovák ve videu přijal Vémolovu pobídku, aby se jejich duel odehrál podle pravidel „vítěz bere vše“. Terminátor totiž chtěl soupeřovu odměnu věnovat na charitu.

„Come on, Terminátore, jdeme zápasit, vítěz bere všechno,“ reagoval nakonec po několika týdnech slovenský bijec.

„Možná to je náhoda, ale možná se špatné zprávy šíří příliš rychle a dostaly se až na Slovensko. Udělejte si o tom obrázek, jaký chcete, já mám svůj,“ uvedl Vémola. „Je prostě strašně zajímavé, že celé týdny mlčel, neřekl vůbec nic, a pak nahraje video, kde říká, že se chovám jako debil před dvěma národy.“

„Pojďme bojovat, Karlíto, vítěz bere všechno,“ říká například Pirát ve videu.

„Karlíto, bohužel, bojovat nebude. Věřte mi, že nikoho to nemrzí víc než mě, že v O2 areně nebudu,“ přiznává zklamaně Vémola. „To ale neznamená, že to nebude super galavečer, že za mě Oktagon nenajde skvělou náhradu a ten turnaj si neužijete. Moc mě to vůči vám všem fanouškům mrzí. Nejvíc mě ale mrzí, že nemám vůbec žádné vyhlídky, kdy budu bojovat…Nebo jestli vůbec budu ještě někdy bojovat.“

Vyšetření odhalilo, že Vémolovi v operované paži odumírá vaz. Znovu tak musí nosit ortézu minimálně dva měsíce. Až poté se ukáže, co bude dál a jak to celkově bude s další kariérou českého gladiátora.

KARLOS SHOW: Uvidíte héliový trash talk Kozmy a Knížete

„Operovat už to nejde, můžu jenom doufat v nějaký zázrak, že když s tím nebudu vůbec hýbat, tak to začne srůstat a hojit se,“ povzdechl si bojovník. „Takže to byl důvod, proč jsem se k Pirátovu siláckému videu nevyjadřoval. On za moje zranění samozřejmě nemůže, takže mi nezbývá, než mu do zápasu popřát good luck.“

Vémola ale uvedl, že Krištofiče bere za slovo, tedy že přijímá dohodu „vítěz bere vše“ s tím, že bude platit i v okamžiku, kdyby se do klece mohl vrátit.

„Dnes se mi to říká hůř než kdy jindy, ale pořád věřím, že já se vrátím!“ připomněl bojovník z Olomouce slavnou hlášku filmového Terminátora. „A pak budu strašně chtít, aby můj první souboj proběhl proti Pirátovi. Doufám, že neskončím kariéru takhle, ale před vámi v ringu. A i kdyby to měl být můj poslední zápas, tak věřím, že bude s Pirátem a že si bude pamatovat tyhle silácké řeči. Vítěz bere všechno.“

Zraněný gladiátor je například i v péči proslulého fyzioterapeuta Pavla Koláře. Ani ten ale pro něj nemá příznivé zprávy. „Zatím to vůbec dobře nevypadá a myslím si, že můj návrat je v nedohlednu. Nebude to ani O2 arena, ani blízký příští rok. Uvidíme. Lvi žerou první!“ dodal sklesle Vémola.