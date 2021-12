Novotný o komplikacích Oktagonu: To se nedá vymyslet, použili jsme plán Ž

Turnaj Oktagon 30 je označován jako prokletý. Měnilo se místo, několikrát složení zápasů, spoustu duelů odpadlo. Kolik s akcí nakonec bylo práce?

„Byl to možná rekordní turnaj, co se týče telefonátů, které jsem musel vyřídit. Ale to je prostě naše práce. Někdy je lehčí a někdy těžší, a teď byla zrovna ultra těžká. Naštěstí už ale máme nějaké jméno a díky fanouškům i takové postavení, že když někomu zavoláme, jestli u nás nechce zápasit, většinou to bere jako velkou výzvu a čest. Takže se to povedlo.“

Třikrát jste museli měnit i hlavní zápas galavečera. Máte pro takové případy vždy plán B, nebo reagujete až podle okolností?

„Upřímně řeknu, že na tohle už nejde mít plán B, protože plán B je asi dva nebo tři měsíce za námi. Použijeme, myslím, plán Ž. To nevymyslíte, že někdo má v noci na letišti pozitivní test na koronavirus, někdo jiný se zase zraní, pak se stane něco dalšího. To se nedá všechno zazálohovat, to bychom museli na tenhle turnaj mít připravených 20 nebo 24 zápasů. Tam je potřeba se s tím vždy jen rychle vyrovnat.“

Ve finále jste se rozhodli, že na akci budou k vidění i střety pod pravidly Undergroundu. Můžete pro fanoušky připomenout, na co se tedy mohou těšit?

„Postavili jsme to tak, že máme dva turnaje v jednom. Udělali jsme malý Oktagon:Underground turnaj a poté klasický galavečer Oktagon 30 s devíti duely. Underground má pravidla thajského boxu v kleci s malými rukavicemi. O to jsou techniky tvrdší a razantnější. A za tu startovku bychom se nestyděli, ani kdybychom ji dávali dohromady tři měsíce dozadu. Jedná se o šampiony různých zemí a organizací. Řekl bych, že jde o česko-slovenskou elitu v postoji. Pak začne Oktagon 30, kde je jedna titulová a spousta žebříčkových bitev. Možná nemá takové to hlavní jméno, které lidi následují, ale myslím, že i tak bude mít zajímavý průběh.“

Představí se Tereza Bledá, Matěj Peňáz a zajímavý je určitě i střet Matúše Juráčka s Robertem Pukačem…

(skočí do řeči) „Pak tam máme třeba Kubu Tichotu s Dawidem Karetou, to jsou dvě mladé pušky. Daniel Škvor proti neporaženému Brazilci, který je vyšší než on. To se Danovi nestalo dlouhé roky, že se proti němu postaví dvoumetrový frajer se skóre 5:0.“

Oznámilo se, že se má natáčet další řada Robinsonova ostrovu, který moderujete. Jedním z účastníků má být i Gábor Boráros. Jak k tomu došlo?

„Televize Nova a Markíza se rozhodly uspořádat společný projekt Survivora, který bude větší a náročnější. Budou tam běžní lidé i celebrity a Nova správně zareagovalo na to, že MMA bojovníci jsou jedni z nejsledovanějších osobností současné doby. Ať už máte Gábora rádi, nebo ne, zajímá vás, co dělá, a bude zajímavé vidět ho v této situaci.“