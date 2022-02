Přestřelka Piráta s Kinclem graduje. Zmiňují se podrazy i vězení

Něco takového už tu dlouho nebylo. Občas se zkrátka stává, že si soupeři nemůžou přijít na jméno. Mezi Patrikem Kinclem a jeho slovenským rivalem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem to ale před turnajem Oktagon 31 pořádně vře. „Můj soupeř opět potvrdil, že je to velký bezpáteřník,“ říká Krištofič, současný držitel prozatímního titulu střední váhy. „Myslím, že kdo má pět švestek pohromadě a trochu vyšší IQ, tak moc dobře ví, jak se celá situace má,“ reaguje český bijec.

Při příštím setkání prý budou padat facky ještě před samotným soubojem v kleci. Přesně to slibuje slovenský bojovník Samuel Krištofič vyzyvateli Patriku Kinclovi.

„Když teď uvidím tu jeho sprostou papulu, tak ho roztrhnu jako žábu. A je mi jedno kde,“ uvedl rázně Pirát ve své vysílání na YouTube. „Je to bezpáteřní pes. Nechtěl jsem vytahovat ty věci, jak začal vyzývat Gábora Borárose v minulosti. Dokud se Gáborovi dařilo, měl slávu, tak byl tichoučko. Ale pak, když Gábor poprvé prohrál zápas a seděl krvavý na zemi po duelu se Sayahem, tak ten ňuňák hned začal vypisovat statusy na Facebooku, výzvy a podobně… Ukázal, jaký je charakter.“

Slovenský bojovník se ve své One Man Show o Kinclovi pořádně rozpovídal. Došlo tak i na českého Terminátora .

„V současnosti zase pořád vypráví o Vémolovi, že s ním chce zápas a jací jsou nepřátelé. I když si pamatujeme, že tomu ne vždy tak bylo. Pamatuju si, jak se oni dva naváželi do mě a do Gábora,“ připomněl také Pirát. „Tehdy jezdil za Karlosem do Anglie na kempy do London Shootfighters. Bydlel u něho, jedl z jeho ledničky a potom ucítil, že se může svézt po jeho zádech, tak ho začal vyzývat na souboj. Opět si můžete udělat názor, jaký je to charakterní člověk.“

Výčet výtek vůči Kinclovi byl ale ještě mnohem rozsáhlejší. Došlo i na připomenutí období, které sám český bojovník nazývá „dobou temna“.

„Začal o mně vyprávět, že se nepěkně prezentuji po lidské stránce. To už jsem chytil nervy… Všichni víme, že byl Kincl souzený a odsouzený, pokud se nemýlím, za vydírání a ublížení na zdraví?,“ vypíchl Pirát. „Takový člověk mi bude říkat, že se špatně prezentuju?! Co to musí být za ubožáka, když má tohle za sebou a o mně tvrdí, že se špatně chovám…“

A jak reaguje na Krištofičova slova sám Kincl?

„Přátelé, nenechte se ovlivňovat nějakými nesmysly. Myslím, že kdo má pět švestek pohromadě a trochu vyšší IQ, tak moc dobře ví, jak se celá situace má,“ říká český bijec v aktuálním vyjádření. „Už jsem se ke spoustě věcem vyjadřoval. Nemám se proč schovávat a nemám k tomu nic víc co říct. Díky, že dorazíte a budete mi fandit. Věřím, že O2 Arena bude celá Kincl army. Čau!“

Spor dvou nabroušených bojovníků vyřeší až bitva, která se uskuteční 26. února v O2 areně.

