Vémola drsně o Kinclovi: Nasypal se, nebo vyžral. Pás mu strhnu!

Novým králem střední váhy Oktagonu je Patrik Kincl, titul získal po pětikolové bitvě se Samuelem Krištofičem . Co ale na majitele pásu divize říká ten, který jej vlastnil předtím? Karlos Vémola dal iSport.cz vyjádření, v němž se rozhodně nedržel zpátky. Naopak, vítěze podezřívá ze „sypání“ a už teď má plán, kdy s ním půjde do boje. „Vidím, že není v nejlepší formě, že není schopen tuhle váhu udýchat. Bude muset trochu splasknout, a potom bejt ta malá tlustá sedmdesát sedmička,“ říká například Terminátor.

Patrik Kincl je od sobotního večera novým šampionem střední váhy Oktagonu. Jeho zápas se slovenským rivalem Samuleme Krištofičem sledoval hned z první řady i bývalý majitel stejného titulu Karlos Vémola. Požádali jsme ho tedy o hodnocení duelu. A český Terminátor si nebral servítky.

„Co k tomu říct? Nečekal jsem to. Očekával jsem od zápasu malinko lepší výkon z obou stran. Výkon byl ale mnohem horší, což mě možná může těšit, protože mě od obou soupeřů nemůže vůbec nic překvapit,“ říká bojovník, který o titul střední divize přišel, když nesplnil váhový limit před duelem s Milanem Ďatelinkou v březnu 2021.

„Pirát ukázal to srdce, které jsem říkal, že má. Bojoval až do konce, poslední kolo i vyhrál. Zcela jednoznačně. Kincl ukázal jednu věc, ale pro mě dost zásadní. On dřív hodně těžil ze své fyzické kondice. Tím, že se takhle nasypal... Nebo dejme tomu vyžral. Nebudu nikoho obviňovat z ničeho, ale tím, že takhle přibral svalové hmoty, tak to nebyl Kincl jako dříve, který měl fýzu od začátku až do konce. Čtvrtý pátý kolo úplně chcípl,“ má jasno Vémola.

Právě on byl ale často sám v minulosti osočován z dopingu, což ve vyjádření i připomněl.

„Pravidla jsou pravidla, každý ať si tedy dělá, co chce. Ale Kincl měl tehdy kecy, že dopuju a podobně. Když se podíváte na moji fotku před deseti lety v zápase a teď, moje postava se nijak nezměnila. Vypadám úplně stejně,“ upozorňuje šestatřicetiletý bojovník. „Podívejte se, jak on vypadal loni... Malá tlustá sedmdesát sedmička (velterová váha). A jak tam přišel teď. Ať si o tom udělá každý závěr sám. K tomu nebudu říkat nic. Pro mě je to akorát obrovské zjištění, že on buď bude slabej, nebo mu bude chybět fýza. Nebude to prostě schopnej udejchat.“

Na Štvanici s Pirátem, který ukázal srdce

Návrat do boje má Vémola naplánovaný na 21. května v boxerském souboji s muzikantem a bojovníkem Marpem. MMA comeback by měl absolvovat v létě na turnaji pod otevřeným nebem na pražské Štvanici, tam se ale chce střetnout s poraženým sobotní bitvy.

„Pirát fakt ukázal srdce, zabojoval. Nebude jednoduché ho ukončit. A já před sebou můžu mít další výzvu, další cíl. Jsem s Ondrou (Ondřej Novotný, promotér Oktagonu) dohodnutý, že na Štvanici půjdu právě s Pirátem. Což je myslím i fér. Skoro dva roky jsem nebyl v MMA zápase, tak si možná jen díky svému jménu hned nezasloužím titulový souboj. Musím porazit bývalého prozatímního šampiona, abych si ten titulový duel zasloužil,“ míní Vémola.

„Takže to bude víc než fér. Půjdu s Krištofičem, toho porazím. Moje další výzva bude, že budu první, kdo ho kdy ukončil před limitem. No a potom na konci roku si dojdu pro ten pás, co má frajer, kterého už jsem jednou porazil. A vidím, že není v nejlepší formě, že není schopen tuhle váhu udýchat. Anebo bude muset trochu splasknout, a potom bejt ta malá tlustá sedmdesát sedmička. Takže si může vybrat,“ hlásá.

I když se tedy bitva Kincl vs. Vémola uskuteční nejdříve v prosinci, předzápasový trash talk se rozjíždí naplno.

„Další věc, která mě na tom souboji těší, je, že Kincl zvítězil wrestlingem. Vždycky, když Pirát začal střílet, tak se bál, vůbec nešel do přestřelky a vyhrál wrestlingem. Což se mnou nemůže, protože jestli se mnou bude chtít wrestlit, tak ho vezmu zpátky do školky,“ je přesvědčený Terminátor.

„Takže je to pro mě ideální situace. Teď se musím dát hlavně zdravotně do pořádku, dokončit tu velkou životní výzvu, kterou před sebou mám, a to tedy poprvé a asi i naposled v životě nastoupit v boxu. No a potom se připravit na MMA zápas na Štvanici, který půjdu s Pirátem. A na konci roku si strhnu ten pás zpátky přes rameno, kam patří. Víc k tomu netřeba cokoliv říkat,“ uzavírá Vémola.

Pokud tedy bude zdravotně v pořádku, aby mohl od slov přejít k činům, čekají fanoušky bojových sportů zajímavé bitvy...