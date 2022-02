Novotný: Jako by Kincl nechtěl bitvu ukončit. Pirát ho štve útokem po stopu

Procházet O2 arenou, v níž se radovaly davy fanoušků MMA, byl zážitek. Organizace Oktagon MMA opět mohla lidem nabídnout, na co jsou od ní zvyklí. Velký turnaj plný emocí. Hlavní zápas Patrik Kincl vs. Samuel Krištofič byl dramatem do poslední vteřiny a vlastně i po odzvonění konce. „A už vůbec se mi nelíbil úder po stopu,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz promotér Ondřej Novotný. Zhodnotil také fauly Piráta nebo silný moment, kdy celá hala myslela na dění na Ukrajině.

Návrat do O2 areny po více než dvou letech. Jak jste byl s turnajem spokojený?

„Skvělý, myslím, že to byl super večer. V rámci možností úplně maximální spokojenost. Myslím, že jsme potvrdili, že na to máme, dělat takovéhle velké turnaje.“

Co pro vás byl ten hlavní moment galavečera Oktagon 31?

„To, že se vůbec uskutečnil. Všichni nám říkali, že to nebude, ať nechodíme do rizika. Hodně lidí se nám smálo. Ale trvali jsme na tom, že 26. února budeme v O2 areně. A je pravda, že ještě pár týdnů zpět to vypadalo, že ne. A to, kolik lidí nakoupilo lístky během krátké chvíle, byť se třeba ještě báli, že se to zruší, tak to je pro mě ten největší moment, zážitek z toho.“

Jak hodnotíte hlavní zápas?

„Pirát měl pravdu, no. Patrik s ním nechtěl stát a boxovat. A slyšel jsem Patrika, když přišel po prvním kole do rohu, jak říkal ‚Ty vole, on je fakt docela silnej‘. Takže šel po tom svém, co umí nejlíp (boj na zemi). A to umí na téhle scéně možná vůbec nejlíp. V polovině čtvrtého kola byl Pirát teoreticky nebezpečnej, ale udělal to špatně. Pak si i vyčítal, že se měl postavit a bít ho. Ale to už je pozdě litovat čehokoliv. Patrik zápas zvládl. Zatím jsem se ho neptal, ale zdálo se mi, že si tam mohl párkrát sáhnout pro ukončení v těch prvních dvou až třech kolech, ale jako by nechtěl.“

Kinclova manželka po bitvě s Pirátem: Strašný nervy, měl ho uškrtit ve třetím kole!

Možná se nechal inspirovat výkřiky lidí „Šikana, šikana!“, a tak chtěl Kričštofiče ještě potrápit.

„Jo, klidně se to mohlo stát.“

A co říkáte na výtky ohledně faulů, které dělal Krištofič?

„Jo, měl tam spoustu faulů. Čekal jsem, že mu Pavel Touš (rozhodčí v oktagonu) strhne bod mnohem dříve. A bylo to za mě klidně i na dva body dolů. A už vůbec se mi nelíbil úder po stopu. Nejsem naprosto fanoušek něčeho podobného a v tom měl Patrik absolutní pravdu. Je sympatický, že se Pirát omluvil za tu dohru, že už to nevěděl. Byl v takovém hajpu, že si nikdo z nás neumí představit, jaké to je na konci pětadvacáté minuty podobného zápasu.“

Po druhém duelu jste připomněli dění na Ukrajině a pak v modrožlutě osvětlené hale zazněla Krylova píseň Bratříčku, zavírej vrátka. Jak jste to prožíval?

„Neumím to popsat. Málem jsem se tam rozplakal. A to je ta emoce, kterou z toho všichni máme...“

Většinou mluvíte z patra, ale tento projev jste četl...

„Tentokrát jsem si to radši připravil. Protože, když člověk jede z patra, může říct i něco, co bude mít význam trochu jiný. Ale tohle je válka. Nechtěl jsem udělat chybu.“