Šampion Kincl: Vémola kličkuje a má novou únikovou cestu

Ti dva se opravdu nemají rádi. I proto by druhý zápas velkých rivalů chtěla vidět valná většina tuzemských fanoušků MMA. A jak to s odvetou Karlos Vémola vs. Patrik Kincl aktuálně vypadá? „Chce titul, je to přece velkej šampion, tak může jít hned o pás. Já ho nenechám čekat ve frontě,“ vzkazuje současný král střední váhy Oktagonu. Zároveň předpovídá, že mu český Terminátor bude chtít uniknout.

Když přiletěl Patrik Kincl se svým kamarádem a svěřencem Davidem Dvořákem z Columbusu, kde mu na turnaji UFC on ESPN 33 dával rady z trenérského rohu, neměl špatnou náladu, i přesto, že odcházeli z klece s bodovou prohrou.

„Výsledek určitě není, jaký jsme chtěli. Byl to takový taktičtější zápas. Za mě hodně těsný, David vyhrál u všech rozhodčích první kolo. Ve druhém chytil ten hák a tam ukázal bojovnost. Kdekdo by to mohl chtít zabalit, ale David do toho šel dál,“ zhodnotil Kincl Dvořákův duel s Brazilcem Matheusem Nicolauem.

A jak bojovník s přezdívkou „Hrobník“ přijal první prohru za posledních deset let?

„Kousal to těžce, ale jedeme dál. Řekli jsme mu s klukama náš pohled na to. A za nás tam neudělal žádnou větší chybu,“ vysvětluje zápasník a kouč v jedné osobě. „Jasně, chce to zapracovat pro příště na takovéhle soupeře. Být tam o něco aktivnější, udělat o dva tři údery víc. Ale kdyby nepadl ten hák ve druhém kole, mohlo být všechno jinak, takže není moc co vyčítat.“

Na stejném turnaji zápasilo hned několik ruských válečníků. A nijak se na tom neprojevil válečný konflikt na Ukrajině, který se přitom výrazně dotkl i světa sportu.

„Vůbec se to tam nijak neřešilo. Byli jsme s Honzou Maršálkem i na veřejném vážení mezi lidmi, ale že by tam dostávali nějakou zpětnou vazbu, to vůbec,“ komentuje Kincl.

Krom galavečera UFC se v sobotu konal i další turnaj organizace Oktagon, šlo o Prime 5 v Šamoríně, kde promotéři představili hned několik novinek. Jednou z nich je první akce v Německu. Půjde o turnaj Oktagon 33 ve Frankfurtu, kde v kleci nastoupí i Karlos Vémola. A právě tato informace překvapila i šampiona střední váhy Oktagonu.

„Je to zvláštní, měl to být Pirát, už to bylo dohodnutý, teď si zase vybírá někoho jinýho. Nerozumím tomu. Jasný, chápu, že nechce po O2 areně takhle dvakrát shazovat, ale nikdo ho nenutí, aby zápasil tak brzo, čtrnáct dnů po sobě,“ podivuje se Kincl faktu, jak český Terminátor změnil plány. Po více než roční pauze jej totiž nejprve čeká 21. května boxerský zápas s Marpem, do klece se měl vrátit v létě soubojem se slovenským rivalem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem; jehož právě Kincl porazil na konci února a získal tím pás šampiona střední váhy. Ten pás, který jako první vlastnil právě Vémola a už mnohokrát proklamoval, že ho chce co nejdříve zpět.

„Klasická kličkovaná. Chápu ten box s Marpem, že je to na rozboxování, dostat se zpátky do toho. Ale chce titul, je to přece ‚velkej šampion‘, tak může jít hned o pás. Já ho nenechám čekat ve frontě,“ vzkazuje Kincl.

Vémola má ve Frankfurtu zápasit s brazilským ranařem Rafaelem Xavierem, který si v české organizaci připsal už tři výhry v polotěžké váze. A právě v této divizi by se měl popasovat i s Terminátorem. Pokud by to znamenalo, že se populární český bijec posune o váhu výš, vidí v tom Kincl jasný důvod. V polotěžké váze Oktagonu už totiž není šampion Viktor Pešta, který přestoupil do americké stáje PFL.

„O tom jsem přesvědčený. Šlo celkem o šach mat, Viktor Pešta byl šampion v devadesát trojce, se kterým Karel nechtěl jít už dlouhodobě, já jsem ve střední, neměl kam uhnout. Najednou je tu zase úniková cesta do polotěžké,“ dodává Kincl s pousmáním.