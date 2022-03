Vémola ostře reaguje na Kincla: Malej tlusťoch by měl držet hubu a krok

Už 21. května se má Karlos Vémola znovu vrátit do akce. Nenastoupí ale v kleci, nýbrž v ringu.

„Chystám se do O2 areny na svůj zápas s Marpem,“ vzkazuje Terminátor z tréninku. „Ano, jak jste viděli, chystám se i na zápas v Německu, to si nemůžu nechat ujít, když jde Oktagon poprvé do Německa. Příprava bude samozřejmě náročná, když hned po boxu mám za čtrnáct dnů zápas v MMA. Ale já to tak mám rád. Každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem rád pod tlakem, že rád makám. Takže to je přesně, jak chci. Neustále v zápřahu.“

Známý bijec totiž bude 4. června bojovat opět v MMA a to na prvním turnaji organizace Oktagon v Německu. Zápas uskuteční v polotěžké váze, tedy do 93 kilogramů. Vémola totiž nechce hubnout dvakrát za sebou v tak krátké době do limitu 84 kilogramů (duel s Marpem).

„Jak je na tom moje ruka? Drží, je dostatečně dobrá, abych ty zápasy dal. Musím zatím zaťukat na dřevo, doufám, že to tak půjde dál. Není tam žádné omezení, proč bych v O2 areně neměl nastoupit,“ pochvaluje si Terminátor.

O tom, kdo bude jeho soupeřem v kleci, prý ještě není rozhodnuto. „Je mi to skutečně jedno, ideálně, kdyby to byl nějaký Němec. Jsem šťastnej, že můžu být součástí tohoto projektu Oktagonu, že mě tam Ondra (Novotný) s Palem (Nerudou) budou mít, takže jsem připraven nastoupit. Ale v devadesát trojce, protože dvakrát do osmdesát čtyřky shazovat nebudu.“

Na informaci, že Vémola nastoupí v polotěžké váze, reagoval i současný šampion střední váhy Patrik Kincl, který to označil za „úhybný manévr“ s ohledem na to, že vládcem polotěžké divize už není Viktor Pešta, který přestoupil do americké stáje PFL. „Šlo celkem o šach mat, Viktor byl šampion v devadesát trojce, se kterým Karel nechtěl jít už dlouhodobě, já jsem ve střední, neměl kam uhnout. Najednou je tu zase úniková cesta do polotěžké,“ komentoval ohlášený zápas Kincl.

A Terminátor rázně reaguje: „Co říkám na vyjádření Kincla, že se vyhýbám zápasu s ním? To jsem slyšel až od vedení Oktagonu, já Kincla opravdu nesleduju, ten člověk mě vážně nezajímá. Nevím, proč bych se měl věnovat někomu, koho už jsem jednou jednoznačně zmlátil,“ říká Vémola. „Myslím si, že po tom, co naposledy předvedl v O2 areně (souboj se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem) by měl opravdu držet hubu a krok, protože je skutečně malá tlustá sedmdesát sedmička. A osmdesát čtyřku prostě nemůže udýchat. Byla katastrofa, co tam předvedl. Já se tomu zápasu samozřejmě nevyhýbám. S Ondrou (Novotným) jsem na tom dohodnutý, dříve či později. On má můj titul, já si pro něj přijdu zpátky.“

Odveta Vémola vs. Kincl dlouhodobě zajímá veliké množství fanoušků, jedná se tak o velmi očekávaný střet, kdy k němu dojde však není dál jasné.

„Už jednou jsem ho zmlátil, zmlátím ho podruhé. Akorát jsem teď měl tolik zdravotních problémů, že je pro mě naprosto nereálné, abych shazoval dvakrát za sebou do osmdesát čtyřky. Takže pro mě je teď devadesát trojka optimální,“ vysvětluje bojovník. „Potom, na konci roku, nebo až na tom budu zdravotně dobře, jak potřebuju, tak si dojdu i pro ten titul v osmdesát čtyřce.“

Vémola ale zmiňuje, že by klidně zápasil s Kinclem už 4. června ve Frankfurtu, ale ve vyšší váhové divizi.

„Malej tlusťoch pokud chce, tak klidně může přijít do té devadesát trojky hned v Německu. Já se tomu rozhodně nevyhýbám. Tohohle frajera zmlátím kdykoliv a kdekoliv, ale až budu ready já. A ne, když si bude vykřikovat on. Mě ty jeho kecy vůbec nezajímají,“ nebere si bojovník servítky. „Má můj pás, ať si ho zatím užije, já si pro něj samozřejmě příjdu, ale vzhledem k těm zdravotním problémům, které jsem měl, jsem se dohodnul s Ondrou, že do té osmdesát čtyřky shodím teď v květnu (boxerský zápas s Marpem), a pak půjdu polotěžkou váhu v MMA,“ opakuje šestatřicetiletý bojovník.

Vémola byl šampionem střední váhy, ale 27. března 2021 přišel o pás, když nesplnil váhový limit před vítězným zápasem se slovenským rivalem Milanem Ďatelinkou. Titul divize v současnosti drží Kincl, zatímco opasek po Peštovi v současnosti nemá majitele.

„Moc se těším, až se vrátím zpátky do Oktagonu, až v květnu dám svoje první, životní, postojové KO. A potom se představím v Německu, následně na Štvanici. Kdo ví, koho mi Ondra dá, ale já mám jasný plán, takže se na to moc těším. Oss!“ dodává Vémola.