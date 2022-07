Oktagon 34: program a hlavní karta. Kdo se představí na Štvanici?

Program a hlavní karta Oktagon 34

Komentář Ondřeje Němce k jednotlivým duelům Oktagon 34

Polotěžká váha (do 93 kg) – titulový zápas KARLOS VÉMOLA vs. Aleksandar Ilič (Srb.)

Souboj, který zajímá stále více fanoušků. Ustojí český Terminátor nájezd Jokera srbského původu, který si ve slovních přestřelkách nebral servítky?

Oktagon 34: Jak se chystají Vémola a Ilič na souboj na Štvanici

Lehká váha (do 70 kg) - MATOUŠ KOHOUT vs. Mateusz Legierski (Pol.)

Velmi zajímavý střet dvou bojovníků, jejichž hlavní devizou je souboj v postoji. Může se tak jednat o pořádnou přestřelku.

Velterová váha (do 77 kg) - Maté Kertész (Maďar.) vs. Vladislav Kanchev (Bulhar.)

V Oktagonu dobře známý Maďar Kertész, který už dvakrát porovnal síly i s šampionem Davidem Kozmou nastoupí proti bulharskému tvrďákovi.

Pérová váha (do 66 kg) - Dawid Kareta (Pol.) vs. Roman Paulus (SR)

Polsko-Slovenská bitva, která se může odehrát v mimořádně rychlém tempu.

Lehká váha (do 70 kg) - JAN ŠIROKÝ vs. TOMÁŠ FIALA

Tihle dva se už střetli před pěti lety. Tehdy vyhrál na body Fiala, ale po podané stížnosti byl souboj anulován. Tihle dva bijci tak mají nevyřízené účty.

Polotěžká váha (do 93 kg) - DANIEL ŠKVOR vs. Stroumpoulis Panagiotis (Řecko)

Český ringový střelec se postaví proti v MMA zkušenějšímu Řekovi.

Pérová váha (do 66 kg) - David Moon (Kan.) vs. MICHAL KONRÁD

Český bojovník Konrád se vrací po více než půl roce do boje a soupeřem mu bude odolný Kanaďan.

Střední váha (do 84 kg) - MICHAL KOTALÍK vs. Ole Magnor (Nor.)

Do klece se vrací Michal Kotalik takřka po čtyřech letech. Po návratu z vězení už stihl jeden zápas v boxu, ale teprve teď po dlouhé pauze otestuje své schopnosti v MMA.

Bantamová váha (do 61 kg) - FILIP MACEK vs. Mikael Silander (Fin.)

Macek dovede svými výkony publikum nadchnout, ale i zklamat. Finský „Hulk“ ho určitě bude tlačit ke kvalitnímu výkonu.

Bantamová váha (do 61 kg) - Cornelia Holmová (Švéd.) vs. Róża Gumienna (Pol.)

Dívčí válku turnaje na Štvanici obstarají bojovnice z Švédska a Polska.

Velterová váha (do 77 kg) - MAX HANDANAGIČ vs. VÁCLAV HOLOTA

První ryze český duel obstarají dva tvrďáci Handanagić a Holota.

Střední váha (do 84 kg) - Simeon Kapuya (Něm.) vs. MARTIN PIPEK

Turnaj otevře německo-česká bitva. Jedná se o první duel turnaje, který je vysílán i zdarma na YouTube a většinou se jedna o velmi razantní střety.