Drsný vzkaz pro šampiona Kozmu! Oddělám tě, pocítíš mou sílu, hlásá Brito

Kozma žije vlastní pohádku. Když chodil na střední školu, ani neuvažoval nad tím, že by ho jednou lidé poznávali na ulici a obdivovali jeho bojové schopnosti. „Představoval jsem si, že odmaturuju a budu v nějaké ochrance nebo na podobné pozici. Naštěstí jsem to nikdy dělat nemusel,“ váží si český šampion.

Poté, co v Oktagonu během obhajob udolal Samuela Krištofiče, Mátého Kertésze, Leandra Silvu, Bojana Veličkoviče a Petra Knížete, může se těšit na další výzvu. Tu představuje chladnokrevný bojovník Kaik Brito, který v průměru ukončuje soupeře do jediné minuty. Vítězství pak slaví se svou matkou.

„Vychovávala mě sama. Každý den chodila do dvou, někdy i do tří zaměstnání. Já jsem na světě jen pro ni, chci jí dopřát lepší život,“ říká v soukromí skromný chlapík, který však umí velmi rychle přepnout do zápasového módu.

„Budu se Kozmu snažit celou dobu oddělat,“ netají se Brito svou ambicí. O svém soupeři dobře ví, že patří mezi velmi odolné zápasníky. „Je to srdcař. Jeho problém však je, že ještě nikdy nebojoval proti soupeři, který má takovou sílu a úder jako já. Toho se lekne, budu připravený jako nikdy," říká sebevědomě.

Držitel pásu Oktagonu však věří, že k další obhajhobě mu pomůže i domácí aréna v zádech. "V Ostravě si ten titul určitě vzít nenechám,“ vzkazuje Kozma.

Hrdý otec panuje velterové váze Oktagonu již více než čtyři roky. Poprvé opasek získal v listopadu 2018, kdy porazil Gábora Borárose. Teď se chystá na další rekordní zápis.

"Musí si dát pozor na první kolo. V těch dalších už Brito nebude stíhat," myslí si Karlos Vémola, největší hvězda organizace Oktagon i českého MMA. Naplní se jeho předpověď? Jasno bude už v sobotu večer!