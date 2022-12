Vémola o stalkingu a kauze s pornoherečkou: Snaží se mi rozhodit hlavu

Hon na Vémolu? Připravoval se na velkou odvetu před zaplněnou O2 arenou, a do toho byl neustále propírán na sociálních sítích. Nejen v negativních komentářích, na ty už si Karlos Vémola zvykl, šlo také o uveřejňování videí z jeho soukromého života. Podle sedmatřicetiletého bojovníka se nejedná jen o náhodné uvolňování fotek a videí, ale o záměrný útok. „Určitě to nedělají samy od sebe a samy pro sebe, dělají to pro někoho,“ uvedl na adresu žen, které o něm uveřejňují materiály všeho druhu. Vemola poskytl webu iSport.cz unikátní zpověď jen několik dnů předtím, než musel do nemocnice. Podívejte se v Premiu videu.

Působil unaveně, ale odhodlaně. Karlos Vémola dorazil na natáčení interview pro iSport.cz přímo z tréninku s Machmudem Muradovem. O zápase, který se měl uskutečnit 30. prosince, nepochyboval a mluvil o jasné výhře nad Patrikem Kinclem. Bylo to jen pár dnů předtím, než musel být převezen do nemocnice v Motole.

„Přípravu na tenhle zápas jsem začal 1. září. Byl jsem po zranění, operaci, v srpnu jsem si odpočinul a v září začal striktní dietu a přípravu na tento souboj. Myslím, že se mi to vyplatilo, protože s váhou jsem na tom velice dobře, netrápím se s tím. Všechno jde zatím, tak jak má,“ prohlašoval tehdy bojovník.

Řeč pak byla o tom, čemu je během přípravy na velký duel vystaven, a to atakům na sociálních sítích.

„Beru to tak, že je to rozjetá kampaň od určitých lidí proti mně… Ať už se mi snaží rozhodit hlavu před tím zápasem, protože se to nikdy nikomu nepovedlo, u mě má tohle opačný efekt,“ uvedl bijec.

„Nemůžu sice válčit s jejich pochybnými komentáři a jejich upozorňováním na sebe na internetu. S tím já nemůžu bojovat. Jediný, jak to můžu porazit a jednou provždy utnout, je toho 30. prosince, až mi zvednou vítězně ruku, a tím to pro ně úplně skončí. Tím jim zbourám ten malej domeček z karet, kterej se snažej postavit. No a potom to bude pokračovat dál soudně, protože to z hejtování na internetu přechází do osobní roviny, co se týká stalkování (stalking - úmyslné, zlovolné a nebezpečné pronásledování a obtěžování jiných osob), mého neustálého sledování. Zveřejňování výpisů z katastru, mých různých hypoték… Dokonce nabourání do kamerového systému.“

Nicméně český Terminátor už je za svou kariéru zvyklý na ledacos. Jeho rodina však ne.

„Mám hroší kůži, mě tímhle tím nemůžou rozhodit. Ale samozřejmě, že mám kolem sebe děti a ženu, kterou to velice znervózňuje,“ přiznal Vémola. A potvrdil, že i podobné trable můžou posilovat vztahy.

„Tahle kauza ukázala, jak silní my jsme. Samozřejmě, že jsem v životě udělal spoustu chyb, toho jsem si vědomej. Ale Lela při mně vždycky stála, ať už se řešily kauzy jakékoliv…“ děkoval bojovník své partnerce. „V mém životě a v životě sportovce to vždycky bude. To ona ani tolik neřeší, ale problémy, které kolem toho jsou. A hlavně, ani já ani Lela bychom rodinu nevyměnili za nic na světě. Takže nás to naopak ohromně stmelilo.“

Zrada od blízkých

Ač bojovník zjistil, že má ve své partnerce mimořádnou oporu, na druhou stranu také přiznal, že řadě lidí ve svém okolí důvěřoval mylně.

„Nejhorší je, že to většinou dělají lidi, kteří mi byli velice blízcí. A to mě na tom trápí nejvíc. Touhle kauzou jsem zjistil, koho jsem si vlastně ve svém okruhu držel. Protože se zvěřejňují různý videa, který jsou iks let starý. Někde z dovolených a podobně… Přesně si uvědomuju, kteří lidé tam tehdy byli,“ zalitoval Vémola.

Je si prý však vědom i svých chyb. I třeba té, kdy tvrdil, že nezná jednu mladičkou pornoherečku… „Bylo asi plno věcí v životě, co jsem neměl dělat. Tohle byla jedna z nich. A celá kauza s touhle paní. Tam je tolik věcí smyšlenejch a vykonstruovanejch…“

Gladiátor také v rozhovoru tvrdil, že v jedné z dalších kauz mluvil o svém kamarádovi, ale ostatní si to prý špatně vysvětlili.

„Od té doby, co jsem řekl, že ‚Mouka přijde po desáté,‘ tak v Čechách se normálně kokainu začalo říkat mouka. Což jsem předtím nikdy nezaregistroval a lidi ze mě dělají nějakého narkobarona. Což mě taky dost pohoršuje vůči mé ženě, mým rodičům, mým dětem…“ uvedl Vémola.

Motiv?

Současný šampion polotěžké divize Oktagonu se v rozhovoru také podivoval nad důvody, proč je teď vystavován takovým útokům na sociálních sítích: „Otázka je, proč to dělaj. Nechci být fňukal, který na to ukáže. Vůbec. Chci se o tom bavit až po zápase. Proč by se mi tohle dělo teď před tím zápasem? Tak intenzivně z takových kravin. Některá ta videa jsou třeba tři roky stará. A já je dokážu přesně popsat. Proč teď před zápasem?“

Je tedy přesvědčený, že šiřitelky těch nahrávek a fotografií někdo platí?

„Určitě to nedělají samy od sebe a samy pro sebe, dělají to pro někoho,“ odvětil Vémola. „Jak by se dostaly nějaký tyhle cizí bláznivý dámy k mým soukromým materiálům, kdyby jim někdo nepomáhal.“

Několikrát byla řeč také o už odvolané odvetě. Vémola o zápasu s Kinclem mluvil jako o největší překážce v další cestě za ziskem tří titulů a odvetou s Attilou Véghem, která je prý už naspadnutí.