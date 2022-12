Nejen Vémola! Na Oktagonu nebude ani Kincl. Chtěli i obří hvězdu UFC

Měla to být fenomenální tečka za povedeným MMA rokem. Dlouho odkládaná odveta mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem se však nedočká svého uskutečnění ani 30. prosince. Po Terminátorovi navíc řeší zdravotní komplikace i současný šampion střední váhy. Organizace Oktagon v pátek odpoledne oficiálně oznámila, že se na turnaji v pražské O2 areně nepředstaví. Promotér Ondřej Novotný se svým týmem usilovně pracuje na náhradě, chce přinést jiný atraktivní střet. Hlavním zápasem večera by se měl stát titulový boj v bantamové divizi Mågård vs. Macek. Organizace kontaktovala s nabídkou na duel i Natea Diaze, ten měl však příliš velké požadavky.