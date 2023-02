Kincl: Vémola se lidem zprotivil. Žádný soud být nemusel, mohl se omluvit

Odveta po téměř pěti letech. Poprvé se Patrik Kincl střetl s Karlosem Vémolou 8. června 2018 a prohrál. A 20. května bude mít možnost poměřit s českým Terminátorem znovu síly. Ten se však ještě předtím popasuje 15. dubna s rodákem s Americké Samoy Alem Matavaem.

Hned poté, co se ukázalo, kdo bude soupeřem Karlose Vémoly na turnaji Oktagon 41 v Liberci, jste nešetřil kritikou. Co vám na jeho zápase s Alem Matavaem vadí?

„Je to taková poprava Ala Matavaa. Za mě zbytečný zápas. A myslím si, že Karel je ve fázi kariéry, kdy má za sebou tolik duelů, i v UFC, že nepotřebuje nějaké rozehřívací souboje. Ví, co ho tam čeká, jaký bude mít plán hry, je opravdu dost zkušený na to, aby si poradil. A to, že nastupuje po zranění, už má taky několikrát za sebou. Takže naprostý nesmysl. Pro mě ten souboj nemá žádnou atraktivitu. Matavao je malinký zápasník, sto sedmdesát centimetrů. A jdou ve váze do 89 kilogramů. Takže prazvláštní. Divím se, že do toho Matavao jde. Bude to na jednu branku.“

Nemáte ani pochopení pro tento duel z hlediska toho, že Vémola potřebuje před soubojem s vámi nabrat zápasnické sebevědomí? Přece jen je po nemoci, naposledy bojoval loni v létě.

„Nemám pro to pochopení. Jak jsem říkal, Karlos je dvakrát tak zkušený zápasově než jeho soupeř. A ví, co ho bude čekat. Má jednotný styl, nepřizpůsobuje ho podle soupeřů. Většinou si přizpůsobuje soupeře na svůj styl. Opravdu to nechápu. Já budu taky nastupovat po delším čase a zranění, a jdu hned do odvety.“

Kdyby se náhodou stalo to, že by Matavao vyhrál…

(vskočí do řeči) „To se nemůže stát. Třeba ve fotbale by se mohlo stát, že by Sparta porazila Chelsea, nebo by s ní remizovala. Ale v MMA se to nemůže stát. Ne, když jde o souboj takových stylů. Matavo je šikovný striker. Umí to trefit, ale sedí mu to s borcema, kteří jsou s ním nahoře, boxují. On často klame tělem a umí se dobře vytáhnout do úderu a má dobrou mušku. Ale jak říkám, s postojáři. Ne, když ho někdo od desáté vteřiny bude házet na zem, kde Matavao strh neubrání a má nulovou zem.“

Přesto, kdyby k tomu došlo a Vémola s ním prohrál…

„To se nemůže stát! Je to jako bych vyhrál jackpot Sportky, aniž bych si vsadil. (usmívá se) Taková je šance, že Matavao vyhraje.“

Dobře. Nicméně kdyby přece, mělo by to vliv na vaši odvetu, která má být o měsíc později?

„Jde spíše o fanoušky, jestli by to pro ně ztratilo atraktivitu. Pro mě ne. Je to osobní zápas, chci si odvetu odbýt a uzavřít to. Za mě by se tedy nic nezměnilo. Ale to se nestane.“

Byl jste postaven před nelehkou volbu. Buď dojde na velkou odvetu, nebo letos nastoupíte do projektu Tipsport Gamechanger, kde absolutní vítěz dostane tři sta tisíc eur (přes sedm milionů korun). Jak bylo těžké se rozhodnout pro velký duel číslo 2?

„Promýšlel jsem to dost. Přece jen přes rok jsem pracoval na tom, abych se dostal do střední váhy (do 84 kilogramů), a teď bych to vše zahodil a musel bych zase shazovat (pyramida Tipsport Gamechanger je pro bojovníky velterové váhy – do 77 kilogramů). Shodil bych to, ale trápil bych se a vím, že by to stálo dost času mého osobního života s rodinou. Že bych doma prostě nefungoval. A já chci být u toho, jak vyrůstá malá. Kdybych se tolik zaměřil na dietu, tak by to bylo opravdu náročné skloubit. Rodina půjde pořád trochu stranou, ale ne tolik. A hlavně vím, že by mě zpětně štvalo, že jsem do odvety nešel.“

Když na váš souboj s Vémolou 20. května v O2 areně dojde, může to dopadnout prakticky jen dvojím způsobem. Buď znovu vyhraje on, nebo tentokrát vy. Nelze tedy očekávat, že pak dojde i na třetí střet?

„Ne, doufám, že ne, že se to tímhle soubojem uzavře. Bude to jedna jedna a nevěřím, že Karel bude čekat skoro pět let na další odvetu, jako jsem musel čekat já. Ale okolo celého našeho souboje je tolik negativních emocí, komentářů, atmosféry, že už se od toho chci odstřihnout. Chci to opravdu uzavřít a jít dál.“

Přišlo vám někdy za tu dlouhou dobu líto, že to došlo až takhle daleko? Myslím vaše rivalství, to, jak to i dělí fanoušky bojových sportů.

„Nemyslím si, že je to čistě tímhle zápasem. Ale celkově vystupováním Karlose. Lidem se podle mě zprotivil a může si za to sám. Jsou tu ty jeho různý kauzy, teď fanoušci nepřijali dobře ani soupeře Matavaa. Na jednu stranu jsou tu Karlosova velkohubá prohlášení, ale skutky jdou úplně jiným směrem.“

Vémola často říká, že v jeho kauzách mají prsty lidé kolem vás…

„Jasně, Riku Fane (mladá pornoherečka, s níž měl mít Vémola utajovaný vztah) jsem za ním poslal já.“ (směje se)

Navíc se máte brzy sejít s Vémolou u soudu. V jaké je to teď fázi?

„Karel dostal předžalobní výzvu, mohl se omluvit a k žádnému soudu nemuselo dojít. Takže na soud dojde. A ten nápad mi ve finále vnuknul on sám, když byla právě kauza s tou pornoherečkou Rikou, kdy zveřejnila jeho hlasové zprávy a on prohlásil, že na ní podal trestní oznámení. Tak jsem si řekl: Oukej, tak když někdo zveřejní pravdu a člověk na něj může podat trestní oznámení, tak proč já bych to neřešil touhle formou? Když mi ze CNN Prima News najednou volala reportérka, že jsem měl udat Karla za nějaké jeho aktivity (s chovem šelem)… Už se to prostě dostalo mimo sport. V obchodě nebo na ulici mě zastavovali lidi a ptali se mě, jestli jsem ho opravdu udal. Tak to už pro mě bylo dost nepříjemný.“

Je pravda, že tam došlo z jeho strany k nešťastnému vyjádření. Prohlásil totiž, že ono udání na obchodování se šelmami je od „kamaráda Patrika Kincla.“ A lidé si mysleli, že tak označuje v ironii přímo vás. Měl však ale na mysli někoho z vašich přátel.

„Tak to později vysvětloval. Ale podle mě je to perfektně vymyšlená věta, aby když dojde na nějaký soudní spor, tím mohl takhle operovat.“

Takže myslíte, že to takhle řekl zcela záměrně?

„Jsem o tom přesvědčený. Mě se opravdu ptali lidi na tréninku, jestli jsem ho udal, že to tak pochopili. Kontaktovala mě s tím i ona reportérka, která mi vyloženě říkala, že jsem ho měl přímo já udat. Takže věřím, že předtím došlo k nějaké komunikaci s ním a jen se doptávali. A já jsem se pak musel celkem dost obhajovat.“

Takže se chcete soudit za jeho výrok, že jste jej udal kvůli obchodování se šelmami?

„Ano, za to, že ze mě udělal udavače a někoho, kdo se snažil zabránit zápasu, o který se tu přitom snažím pět let. A jak říkám, týkalo se to pak i mého osobního života. Kdyby zůstalo čistě u sportu, kdyby řekl, že jsem nešikovnej sportovec, že jako MMA zápasník stojím za ho*no nebo že mám malý srdce, což už tady taky bylo, tak je to v naší komunitě a neřeším to. Ale tohle už se dostalo mimo a bylo to nepříjemný.“