Kozma o titulu či Kinclovi: Když diváci řvou, nechal bych tam život

Je jedním z nejpopulárnějších českých zápasníků. Pozornost teď na sebe David Kozma strhne o to víc, že je jediným tuzemským bojovníkem, který je součástí osmifinále pyramidy Tipsport Gamechanger. Zbylí dva Češi Andrej Kalašník a Matúš Juráček se utkají o pozici náhradníka.

David Kozma Přezdívka: Růžový panter

Narozen: 13. srpna 1992 (30 let) v Karviné

Výška/váha: 183 cm/77 kg

Profesionální bilance: 30:12

Tým: PriMMAt gym

Největší úspěch: bývalý šampion veltrové váhy organizace Oktagon MMA

V sobotu máte souboj v rámci Tipsport Gamechangeru. Jak se aktuálně cítíte?

„Dobře, vše v pohodě. Trénuju, makám, připravuju se na důležitý zápas.“

A jak je pro vás projekt zásadní? Jste třeba nějak jinak nervózní?

„Nervozita je asi stejná jako u každého jiného zápasu. Budu bojovat doma v Ostravě před vyprodanou arénou. Důležité to pro mě rozhodně je, určitě bych nechtěl vypadnout hned v prvním kole. Nervozita nějaká samozřejmě bude, já s tím však umím pracovat, jsem už zkušený zápasník. Takže to zvládám, myslím, dobře. Mohl bych být nervózní víc, ještě to tolik nepociťuju. Ale ono to vždy přijde těsně před zápasem, to má každý.“

Vaším prvním soupeřem v rámci pyramidy Gamechanger bude polský bojovník Lukasz Siwiec. Co jste si o něm stačil zjistit, v čem by mohl být nebezpečný?

„Je menšího vzrůstu, třicet jedna let, šampion třetí největší polské organizace Babilon. Je dobrý hlavně na zemi a ve wrestlingu. Moc jsem ještě neviděl jeho poslední zápasy. Jen ty starší, které jsou na YouTube.“

Už byla zmínka, že první turnaj se uskuteční v Ostravě. Je to pro vás hodně důležité?

„V Ostravě zápasím nejraději, jsem původně z Karviné, takže fanoušků mám opravdu spoustu. Viděli jsme například, jak mi proti Britovi (Kaik Brito, brazilský soupeř, nový šampion velterové váhy Oktagonu) fandila celá hala, za což divákům děkuju. Zápasím tam rád. Mně pomáhá, když je na mě takový tlak.“

Nenutí vás to pak k tomu pokračovat v boji, i když byste už spíše neměl?

„To mě právě motivuje. Můžu dostávat strašný klepec, jako to bylo s Britem, ale když diváci řvou a popohánějí mě dopředu, prostě to nechci vzdát a nechal bych tam život.“

No právě, tak to i vypadalo. Neříkáte si někdy přece jen, že jste to měl vzdát dříve?

„Riskoval jsem proto, že jsem pořád ještě doufal, že to dokážu obrátit. On už odcházel fyzicky. Po zápase ho napojovali na kapáky, protože byl fakt vyřízenej. Takže kdybych pár ran ještě snesl, třeba by už fakt odešel. Ale hlava by asi bohužel nevydržela tolik, dostával jsem hodně. Rozhodčí tam skočil akorát včas. Opravdu jsem dostal bídu a nepovedlo se to.“

Ve kterém zápase jste se doposud cítil nejhůř?

„Asi s Apollem (Brazilec Leandro Silva, 29. května 2021). A úplně nejhorší to bylo ve čtvrtém kole, kde mě chytl do škrcení. To jsem si říkal: Sakra, tady už je problém. Ale naštěstí se mi povedlo se z toho dostat a tam jsem šel na dno svých sil.“

Nicméně titulový pás vám vytrhl z rukou 3. prosince 2022 zmiňovaný Kaik Brito. Můžete říct, jak ho teď jako bojovníka vnímáte? Jestli vás třeba štve, když ho vidíte?

(směje se) „On je sympaťák. Po zápase jsme si podali ruce, prohodili pár slov a popřáli si hodně štěstí v dalších zápasech. Takže úplně v pohodě člověk.“

Je pravdou, že když s někým bojovník prohraje, pak mu dál fandí a sleduje jeho kariéru?

„Když prohraju s někým, kdo pak další souboje vyhrává a vyhrává, znamená pro mě ta porážka míň. Znamená to, že jsem prohrál s fakt dobrým bojovníkem. Proto mu budu fandit v dalších zápasech, ať vyhrává.“

Takže kdyby Brito nastoupil proti Patriku Kinclovi…

(usmívá se) „Tak budu samozřejmě fandit Patrikovi, protože se známe. Ale já doufám, že s Patrikem zápasit nebude.“

Ale mluvilo se o tom.

„Ano, ale doufám, že Patrik bude zápasit s Karlosem. Titul velterové váhy má být pozastavený a já mám mít slíbenou odvetu. Protože jsem titul držel několik let a mám na to nárok. Určitě ji budu chtít. Uvidíme, co na to Oktagon.“

Jak se vám skousávalo, že jste po čtyřech letech a pěti obhajobách přišel o titul velterové váhy Oktagonu?

„Je to nezvyk. Byl jsem dlouho šampionem, všichni mě tak už oslovovali. Říkají mi tak pořád, ale už to není ono, když vím, že šampionem nejsem. Přijímalo se mi to tedy špatně a budu chtít titul stoprocentně zpátky, protože ke mně patří a už jsem k němu přirostl.“

Mimochodem v Gamechangeru měl původně nastoupit i Patrik Kincl, ale nakonec si vybral právě odvetu s Vémolou. Byl jste za jeho rozhodnutí rád, když jste věděl, že se nestřetnete?

„V koutku hlavy jsem byl určitě rád, že nenastoupí. Zaprvé je to hrozně dobrý bojovník, byl by jedním z favoritů. Ulehčilo mi to tedy cestu, že tam nebude. Navíc se známe, takže bych s ním nerad zápasil.“