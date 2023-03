Potvrzeno: Vémola vs. Végh 2! Snad se Karlos dožije, říká Attila. Co termín?

Rok velkých odvet. V květnu se má Karlos Vémola střetnout po pěti letech znovu s Patrikem Kinclem, na konci roku má pak vstoupit znovu do klece i se slovenským přemožitelem Attilou Véghem. V neděli česko-slovenskou obří bitvu číslo dvě oznámil Oktagon na svých sociálních sítích. Zatím bez přesného termínu. „Nic nepodcením, protože Karlose vlastně stále pořádně neznám. V prvním zápase se mě vůbec nedotkl,“ říká pro iSport.cz Végh. „Zatím to pro mě není aktuální téma,“ hlásí Vémola, který se připravuje na bližší výzvy.

Potvrzeno, odveta Zápasu století bude. Attila Végh a Karlos Vémola se spolu znovu střetnou na konci tohoto roku. Oznámení organizace Oktagon potvrdili i oba bijci.

„Jak jste si možná všimli, budu mít 13. května boxerský zápas, tím pádem jsem už několik dnů v tréninkové přípravě. A zadal jsem si pro tento rok, že se zase proměním v bojovníka,“ říká slovenský velikán MMA.

„Vynechám letos takový ten showbyznysový svět, chci být zase fighter. Jsem jím vlastně celý život, tak mi to i chybělo a mám proto dost motivace na boxerský zápas. A už jsem několikrát říkal, že když mít znovu MMA zápas, tak jedině s Karlosem. Je to pořád motivace, protože jsem tady jediný, kdo ho porazil. Nikdo jiný to nedokázal. A stále mu držím palce, protože když on poráží soupeře, tak je to, jako bych je porazil i já,“ uznává dobře naladěný Végh.

O očekávané odvetě se mluví už čtyři roky a populární bojovník s přezdívkou „Pumukli“ už několikrát řekl, že tento zápas má svou hodnotu a pakliže nedostane požadovanou odměnu, k souboji číslo 2 nedojde. To je zjevně vyřešeno, a tak se vrátí znovu do klece s velkým rivalem. S nikým jiným to prý nedává smysl.

„MMA souboj bych už s nikým jiným nevzal. Nepotřebuju už ničeho kariérně dosahovat, nechci se dostat třeba do UFC, nic takového. Ale tohle vím, že bude velké. Čeká na to celé Česko-Slovensko. Kdo říká, že ne, tak i ten to bude chtít vidět,“ myslí si Végh. „A už mi chybí ten dav lidí, když nastupuju do arény. To člověku po těch letech, kdy na to byl zvyklý, chybí. Jsem hladový a moc se na to těším.“

A jak se těší český Terminátor?

„Zatím to pro mě není aktuální téma. Můžu z toho mít radost, může mě těšit, že budu mít krásný zakončení letošního roku, ale já takhle úplně nepřemýšlím,“ vysvětluje Vémola. „On to prostě načasoval ve špatné době, mám před sebou dva těžký zápasy a na ty se teď chci soustředit. Musím se soustředit i na shazování. To v první řadě. A ve druhé řadě jde o to, abych soupeře porazil s přehledem a ve stylu. Nebudeme si nic nalhávat, pokud bych nebyl schopen porazit Ala Matavaa nebo Patrika Kincla, jak bych mohl přemýšlet o odvetě s Attilou Véghem, který je váhově úplně jinde než oni dva. A zkušenostmi si dovolím tvrdit, že taky.“

Odveta tak zatím není stoprocentně jistá, fanoušci se na ni už ale určitě začnou těšit.

„Takže potřebuju napřed udělat tyhle dva zápasy, stoprocentně se na ně soustředit, a pak se začít soustřeďovat na tu odvetu, protože trénink bude vypadat úplně jinak. Attila je teď hodně těžkej, bude hodně shazovat,“ upozorňuje Vémola. „Já budu muset do té váhy znovu přibrat. Teď budu shazovat na osmdesát čtyřku, pak se budu muset soustředit, abych do konce roku přibral, takže… Je sice hezký, že na odvetu kejvnul, mám z toho radost, že bude krásnej konec roku, ale pro mě to momentálně není aktuální. Mám před sebou dva důležitý zápasy a až je udělám, budu řešit odvetu s Véghem.“

Že má před sebou Terminátor ještě těžkou misi, si je vědom i Végh.

„Karlos si dal teď do hlavy moc zápasů a doufám, že se našeho souboje dožije a uděláme krásný zápas. A že budu mít tak velkou motivaci, abych se zase připravoval, abych měl zase jasný cíl a cílevědomě šel do souboje,“ říká slovenský ranař, který Vémolu v prvním duelu knockoutoval už v čase 2:07 prvního kola. „Se stoprocentní přípravou nic nepodcením, protože Karlose vlastně stále pořádně neznám, v prvním zápase se mě totiž vůbec nedotkl. Tím pádem nevím, jakou má fyzickou sílu. Proto pojedu přípravu stejně jako před prvním soubojem. Takže je to pro mě nová výzva, jako bych šel do boje s novým Karlosem. Moji lidé nechť mi drží palce a děkuji každému za podporu,“ dodává Végh.