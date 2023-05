Oktagon čeká rekord. Proč není vyprodáno? Vliv má i německý svátek

Ač nebylo ještě pár dnů do turnaje Oktagon 43 vyprodáno, přesto očekává největší československá MMA organizace mimořádný efekt souboje Patrik Kincl vs. Karlos Vémola. „Jde nám vždy i o to, dostat Oktagon k lidem, kteří ho ještě příliš neznají. A to se rozhodně povedlo a my to dokážeme vytěžit,“ říká Nikolas Pátek, šéf marketingu organizace. Nadcházející galavečer prý podle něj trhne rekord ve sledovanosti.

Turnaj Oktagon 43 se blíží. A ač mu předchází různé komplikace, jako například přeplněné hotely v Praze, je Nikolas Pátek, ředitel marketingu Oktagonu, v klidu. Vše totiž už běží jako po drátkách a ze souboje Patrik Kincl vs. Karlos Vémola 2 bude organizace těžit ještě dlouho.

Na odvetu Patrika Kincla s Karlosem Vémolou se čekalo bezmála pět let, je to souboj, o kterém se hodně mluví. Přesto nemáte zatím v O2 areně vyprodáno. V čem vidíte příčiny?

„Blížíme se k tomu, aby vyprodáno bylo. Nicméně důvody jsou podle mě následující: Tento zápas už se jednou prodával, ale nakonec v prosinci neproběhl, spousta lidí se obávala, že na něj opět nedojde. Což je dnes eliminované, a lístky se teď prakticky doprodávají. Měli jsme taky několik akcí za sebou, turnaje v Liberci a Bratislavě. Navíc mělo paradoxně hodně lidí představu, že už je vyprodáno.“

Takže to dopředu vzdali?

„Ano, proto jsme ještě teď rozjeli kampaň, v níž informujeme, že lístky pořád jsou k dispozici. Na druhou stranu, vyprodat O2 arenu pro Oktagon znamená bezmála dvacet tisíc lístků, jiní interpreti hlásí vyprodáno i při deseti tisících, protože mají halu jinak nastavenou. A taky vidím příčinu ve finanční situaci lidí. VIP místa a nejdražší lístky jsou vyprodané. Lidi, kteří měli peníze, je mají dál. Ale ti, co si chtěli koupit lístky za jeden dva tisíce, se teď víc bojí utrácet. Dalším důvodem je i ubytování.“

Ubytování?

„Ano, spousta lidí jede na turnaj z větší dálky, a chtějí v Praze přespat. A to je v těchto dnech výrazně složitější a dražší. V Německu jsou totiž nějaké státní svátky a mnoho Němců vyrazilo právě do naší metropole. Hotely jsou tak dost plné a za výrazně vyšší ceny než jindy. I my jako organizace se většinou ubytujeme v jednom hotelu hned u arény, ale teď jsme rozeseti ve čtyřech.“

Německé svátky tedy mají dopad i na Oktagon.

„Přesně tak. Faktorů, které se dějí v pozadí turnaje, je vždy strašně moc. Ale co si slibujeme od této akce je rekord na pay-per-view, neexistuje totiž vesmír, v němž by to fanoušci nechtěli vidět. Podle čísel, která k tomu zatím dostáváme, můžeme opravdu očekávat rekord.“

Karlos Vémola v nedávném rozhovoru řekl, že jedním z důvodů, proč není vyprodáno, by mohla být i slova rivala Patrika Kincla, který zpochybňoval, že Terminátor do zápasu nastoupí. Co vy na to?

„Že tím vlastně podporoval tu obavu lidí… Mohlo to asi sehrát nějakou roli. Určitě. Ale i kdyby nebylo vyprodáno, bude se jednat o mimořádnou akci, co se týká sledovanosti, celkového zásahu a toho, co z ní dokážeme vytěžit do budoucna.“

Jak to myslíte?

„Jde nám vždy i o to, dostat Oktagon k lidem, kteří ho ještě příliš neznají. A to se rozhodně povedlo a my to dokážeme vytěžit. Proto to pro nás bude do budoucna obrovský úspěch. To nejde vyčíslit dnes, možná ani za měsíc, ale do budoucna to bude velký přínos. Lidé se mnohem víc dozvěděli i o pyramidě Tipsport Gamechanger. Podobný efekt měl Zápas století (Vémola vs. Attila Végh).“

Vždy se snažíte při velkých turnajích fanoušky něčím překvapit. Bude tomu tak i teď?

„Rozhodně. Nebude to v průběhu turnaje, ale před ním. Před O2 arenou budeme mít obrovskou fan zónu, se spoustou atrakcí. Už snad po obědě tam začne velkej program. Spousta soutěží, autogramiáda Attily Végha, s nímž se lidi můžou vyfotit. Měl by tam být takový ten elektrický rodeo býk, velký terč, do kterého se trefuje míčem… Má být přívětivé počasí, proto jsme toho chtěli využít. Vnímáme to opravdu tak, že lidé spojují naše turnaje s výletem do Prahy, proto jim chceme dopřát i bohatý doprovodný program. I proto se snažíme veřejné vážení dělat jako show.“

Máte představu o složení fanoušků, kteří jezdí na vaše turnaje? Odkud jsou, jakého věku a podobně?

„Na naše turnaje se sjíždí lidé z Česka i Slovenska. Slováci jsou zvyklí jezdit na naše akce, ať jsou kdekoliv. A lidé, co chodí na turnaje, nás samozřejmě zajímají. Děláme mezi nimi i průzkumy, když čekají ve frontě. Jsou třeba i fanoušci, kteří mají obytný vůz a objíždí s rodinou všechny galavečery. Chlap, manželka, dvě děti, naskočí do obytňáku, spojí si to s několikadenním výletem a jezdí opravdu na každou akci.“

Mimochodem to, že na vaše turnaje chodí opravdu celé rodiny, napříč generacemi je dost unikátní oproti jiným MMA organizacím ve světě. Čím si to vysvětlujete?

„Myslím, že je to tím, že Oktagon je doslova příběhová organizace, máme to postavené na oblíbených hrdinech. Umíme to zkrátka tak, aby to působilo hezky. Oktagon je skutečně lovebrand. Máme fanoušky, kteří se umí postavit za tu značku, umí to i obhajovat před těmi, kteří MMA nějakým způsobem odsuzují. Dokážou jim zkrátka vysvětlit, že je to o něčem jiném. Hodně v tom podle mě hrají roli Ondra s Palem ( Novotný , Neruda – promotéři). Jsou to oba umělci, bohémové, odkojení médii. Oba jsou skvělí marketéři. Musím přiznat, že pořád lepší než já.“ (usmívá se)

Na jaký zápas na Oktagonu 43 se osobně nejvíc těšíte?

„Bude to hodně překvapivé… Je to Kincl vs. Vémola. (směje se) I proto, že celý marketingový tým už tím žije asi osm měsíců, tak se těším, jak se to rozhodne, jak se to mezi nimi částečně vyřeší. Kdo to bude. A pak se těším na zápas Davida Kozmy s Alexem Lohorém.“