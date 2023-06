Konec Vémoly? Úleva, říkají možní vyzyvatelé Kincla. Kdo chce šampiona

Video se připravuje ... Už nikdy! Jedna z největších hvězd Oktagonu Karlos Vémola po porážce v duelu s Patrikem Kinclem a předchozím drastickém hubnutí, kdy shazoval 25 kilogramů, veřejně oznámil konec ve střední váze. A tak v divizi startuje nová etapa a začíná se datovat letopočet po Terminátorovi. Za šampionem Kinclem už se šikuje fronta potenciálních vyzyvatelů v boji o nadvládu. Ti obdrželi shodné otázky iSport.cz. Kudy vedou jejich kroky k titulovému zápasu? V čem vidí slabiny držitele pásu? A co vůbec znamená konec Vémoly? Dozvíte se v článku.

Zdeněk Polívka Věk: 24 let

Pozice v žebříčku: 6. místo

Aktuální skóre: 8-6-0

Přezdívka: Gameover Má za sebou pozoruhodný příběh. Oběť šikany, zasáhla ho smrt otce, který trpěl Alzheimerovou chorobou. K tomu je z devíti dětí. Nerad o sobě ovšem mluví jako o někom, kdo se životem musí probíjet. Bilance o jeho kvalitách příliš nehovoří, potkával velmi silné protivníky. V kleci naposledy podlehnul „Pirátovi“ Krištofičovi vloni v říjnu, už 17. června však dostane možnost nápravy. „Je důležité, abych udělal přesvědčivej a dominantní zápas, nebo alespoň hodně líbivej. Ale na titul se nesoustředím, to byla obrovská chyba, že jsem se za ním honil za každou cenu a svazovalo mě to. Jestli přijde, nebo ne, na to kašlu,“ popisuje svou vizi. Odchod Vémoly z divize přesto vnímá jako příležitost. „Jeden z velkých kaprů v malém rybníčku je pryč. Šanci dostanou další vyzyvatelé, zrychlí se průběh v celé váze. Záleží i na tom, jak často bude chtít Patrik obhajovat, ale myslím, že si dost zápasníků ulevilo,“ má jasno. „Kincl zas tolik slabin nemá. Pro vyzyvatele to nebude snadný, byť si myslím, že Bryczek, kterého už jsem porazil, má proti Patrikovi šanci. Je pohyblivej, rychlej, má dobrou obranu proti takedownům (strhům) a mohl by být nepříjemný. Jak bych Kincla mohl porazit já? Teď je to zbytečné rozebírat, můžu o tom říct víc, až ten zápas bude.“ Slavící Zdeněk Polívka • Foto Oktagon MMA

Matěj Peňáz Věk: 26 let

Pozice v žebříčku: 5. místo

Aktuální skóre: 7-1-0

Přezdívka: Money Poté, co drtil soupeře v kickboxu a získal i věhlas v nejslavnější organizaci Glory, rozhodl se Peňáz pro přechod do MMA. A na evropské půdě zatím nepoznal přemožitele. V Bratislavě na něj bude v říjnu čekat neúprosný rival Vlasto Čepo. Jejich konfrontace se měla uskutečnit už před třemi lety pod pravidly Undergroundu, jenže český bojovník se zranil a na vzájemný souboj jako by padla kletba. Rušil se i předchozí dohodnutý termín, jelikož si schopný ranař poranil ruku. Hvězda „Moneyho" přesto dál stoupá. Jedinou porážku zaznamenal v Dana White's Contender Series, kde se ucházel o smlouvu v UFC. Od titulové šance ho může dělit jeden, maximálně dva zápasy. Zvedá se i úroveň jeho soků. Naposledy sice úřadoval nad Joelem dos Santosen hned v prvním kole, ale v předchozích dvou případech musel pokaždé do třetího, což se mu na počátku kariéry nestávalo. Poznámka: Stejně jako všichni ostatní potenciální uchazeči o pás obdržel Matěj Peňáz otázky iSport.cz, ale do uzávěrky článku se nestihl vyjádřit

Vlasto Čepo Věk: 27 let

Pozice v žebříčku: 4. místo

Aktuální skóre: 12-2-0

Přezdívka: El Chapo Přehrajte si jeho poslední zápas s Ionem Taburceanuem a získáte dokonalou představu o celé kariéře. Slovenský „blázen“ se nebojí inkasovat, ale umí i tvrdě rozdávat. Když rozpoutá chaos, přejíždí protivníky jako parní válec. „Ondro (Novotný) mi říkal, že když se mi podaří vyhrát s Peňázem, jsem vyzyvatel. Ale nějak se na to nesoustředím,“ přiznává. „Kincl má svůj styl, v každém segmentu boje je dobrý. Komplexní a nejlepší zápasník, mohl bych ho porazit srdcem, tvrdou hlavou a nezlomností. Když dobře trefím, můžu porazit každého,“ věří si Čepo. Vémolovo rozhodnutí odejít ze střední váhy naprosto schvaluje. „Podle mě je to největší přínos pro Karlose. To hubnutí bylo masakr, už ani není nejmladší. Shazovat tolik? Extrém… sám se tím pochovával. Ve vyšší kategorii je šampion a nebude se tam tak trápit. Nám odešla silná konkurence, bude víc strikerů (ranařů) a zajímavější zápasy. Karlosův styl je nepříjemný a nevyzápaseným bojovníkům by moc neseděl. Dá se na to připravit, viděli jsme Patrika, ten už ho ale předtím pocítil v zápase,“ vysvětluje snajpr srbského původu. Zdvižená ruka Vlasta Čepa na turnaji v Bratislavě, kde se ovšem jeho výhra nerodila snadno • Foto Oktagon MMA

Samuel Krištofič Věk: 32 let

Pozice v žebříčku: 3. místo

Aktuální skóre: 16-5-0

Přezdívka: Pirát První šampion Oktagon výzvy. Bývalý držitel prozatímního titulu ve střední váze. Právě on prověřil Patrika Kincla při debutu v organizaci během pětikolové tahanice o opasek. „Pirát“ Krištofič zažil zkrátka všechno podstatné. Naposledy vyskočil z kolotoče střední váhy, aby vyzkoušel štěstí v notně dotované pyramidě Tipsport Gamechanger, která proti sobě svádí esa velterové kategorie. Zkušený veterán hned v prvním kole nestačil na Alexe Lohorého a z náhradního boje, kam ho svými hlasy poslali fanoušci, musel pro zdravotní problém odstoupit. Nyní se hodlá znovu dostat ke Kinclovi, případně dalšímu panovníkovi střední váhy. Jestli dostane prostor pro titulovou odvetu, zatím netuší. Jisté je jen to, že jeho sokem už nebude Karlos Vémola, se kterým si Pirát v minulosti vyměnil spoustu urážek. Jejich „trash talk“ se táhnul roky. „Sám nevím, co jeho odchod teď znamená, ukáže čas,“ přemítá Krištofič. „Současný šampion výrazné slabiny asi nemá. Ukázal to v zápasech, ve kterých fungoval přesně tak, jak to bylo v daném souboji třeba.“ SESTŘIH: Kincl vs. Krištofič. Král Patrik! Piráta na zemi vyšikanoval Video se připravuje ...

Robert Bryczek Věk: 31 let

Pozice v žebříčku: 1. místo

Aktuální skóre: 16-5-0

Přezdívka: - O Kincla se momentálně hlásí nejvýrazněji ze všech. Nastal skutečně čas? Polák se v Oktagonu oklepal po sérii tří porážek v řadě, kdy ho postupně udolal Leandro Silva a Kaik Brito ve velterové divizi a následně také Zdeněk Polívka po přestupu do střední. Rodák z města Bílsko-Bělá tak raději zvolil odbočku na domácí scénu a před české diváky se vrátil po roční odmlce a dvou úspěších. Při comebacku hned v prvním kole přejel Abdela Driaie, na posledním turnaji, kde figuroval i Kincl v bitvě s Vémolou, zase uzemnil Leeho Chadwicka. Dva ničivé knokauty, které mu v celkovém součtu zabraly čtyři minuty a šest vteřin, ho donutily k titulovým úvahám. Navíc odpadá potenciální překážka v podobě Vémoly. „Ten má takové jméno, že by mě proti němu nepostavili. Takže v tom vidím samá pozitiva – ztráta na vrcholu žebříčku, boj o titul nabere na plynulosti. Abych si v něm upevnil pozici, pro to už jsem, myslím, udělal dost. Ale o tom rozhodují promotéři. Způsob, jak Kincla porazit, si nechám pro sebe a pro svůj tým,“ komentuje Bryczek turbulentní vývoj v čele divize. Slavící polský MMA zápasník Robert Bryczek na Oktagonu 43 • Foto Oktagon MMA