Novotný upřímně: Zlouny jsme vyhnali, Oktagon bych za dvě miliardy neprodal

Jedna éra Oktagonu pomalu končí a jiná začíná. Trojici zaplněných O2 aren se zápasy Karlose Vémoly střídají vyprodané haly v Německu a dost možná i Británii. Organizace tak vstupuje do nové fáze existence, která možná nebude primárně česká. Spolumajitel Ondřej Novotný ve dvoudílném rozhovoru v pořadu Tribuna na Radiu Wave popisuje plány Oktagonu, který pro ně shání nové velké partnery. A třeba i šejky. Co říká na odvrácenou stranu bojových sportů a pod jakou cenu by Novotný nešel?

O zlounech a galerce V jednom z dřívějších rozhovorů Novotný prohlásil, že s galerkou, respektive kontroverzním byznysovým polosvětem, nechce bojovat a že rutinně chodí na akce Oktagonu. Teď je ovšem podle jeho slov situace jiná. „Žádná galerka u nás nerozhoduje o ničem, což se týká i partnerů," tvrdí promotér. „Protože reálně na Oktagon nechodí. Nechci to těm ostatním udělat, ale jestli nějací zlouni někam chodí, tak určitě ne k nám, řeknu to takhle. My jsme je vlastně vyhnali tím prostředím." Ondřej Novotný o fungování Oktagonu. Kde čerpá inspiraci a jakým problémům čelí?

O tom, koho by (ne)pustil na Oktagon Neznamená to ale, že by Novotný nedovolil kontroverzním postavám českého byznysového života přijít na akce Oktagonu. Vymezil se však proti extrémistům. „Všichni vědí, že nenávidím komunisty a další lidi, kteří by podle mě vůbec neměli být bráni v potaz, jako Okamura a podobně. Tomu bych slušně přišel říct, ať klidně vypadne. Že mu vrátíme peníze, ale není to akce pro něj, protože ho tam osobně nechceme. Máme přesvědčení, že tam nemá být a je to lidská svině, když to řeknu takhle. Ale jinak ať si koupí lístky, kdo si je může dovolit. Přece nebudu dělat cenzuru, kterou sám nenávidím. Pořád chci být absolutně demokratický a nemyslím si, že bych to měl dělat," řekl Novotný v rozhovoru pro Radio Wave.

O potřebě přitáhnout nové partnery Oktagon dlouhodobě oslovuje potenciální nové partnery ke spolupráci. Novotný ale na tiskové konferenci po Oktagonu v O2 areně s památným zápasem Patrika Kincla s Karlosem Vémolou vyzval české firmy, aby se zamyslely nad svými kodexy. Podle Novotného společnostem nevadí ani tak kontroverzní polosvět, který se okolo bojových sportů motá, jako spíš násilí samotné. „Vyprávíme nějaký příběh a jeho součástí je i krev, zlomené nohy a cokoliv dalšího. To je absolutně nesnesitelná věc, která někoho mravně v dnešní době roku 2023 zmrzačí?" pozastavuje se Novotný. „Když se podívám na hudební festivaly, co se asi děje v zákulisí kapel? A chceme si hrát na to, že jsou lepší než my?"

O Saúdech, Číně a Oktagonu Obřím investorem do světa sportu je v posledních měsících Saúdská Arábie, která si de facto koupila svět golfu a velmi aktivní je třeba i ve fotbale. A to přesto, že jde o jeden z nejbrutálnějších režimů na světě. Novotný se přesto případné investici od šejků nebo i od Číny, jíž vládne komunistická strana, nebrání. „To je otázka, jak šílený balík peněz by to byl," říká Novotný. „Ale v té situaci zaprvé nejsme a já nechci být pokrytec. Myslím, že jsem docela zcestovalý člověk a mám názor, že změna může přijít v momentu, kdy se s lidmi bavíte. Nejsem ten, který by měnil světový řád. Nepopírám, že všechno má svou cenu, určitě bych s tím měl nějaký problém, ale musel bych se do té situace dostat. Ale jestli bychom dokázali čelit obřím penězům z Rijádu, tak vám nedokážu říct, že ne."