Vémolův další soupeř? Trenér: Chápu zklamání, jiná varianta nebyla

Karlos Vémola zažil na Štvanickém ostrově jedny z nejpamátnějších okamžiků kariéry. Od demolice Henriqueho da Silvy, přes nástup s korunou za zvuku písně Karla Gotta, po zisk titulu v polotěžké váze proti Aleksandru Iličovi. „Než odejdu do důchodu, chci stihnout velké zápasy. Na Štvanici jsem byl už dvakrát, takže do třetice všeho dobrého,“ řekl Terminátor v úterý pro iSport.cz a deník Sport.

Nyní nebude chybět ani na Oktagonu 45, při poslední zastávce organizace v ikonické aréně. Proti českému šampionovi se už 29. července postaví argentinský bojovník Lucas Alsina. Ten do souboje naskakuje na poslední chvíli.

Po oznámení jednoho z hlavních taháků turnaje se mezi fanoušky zvedla vlna kritiky. Oktagon avizoval největší výzvu kariéry, kterou se měl stát legendární polský válečník a bývalý šampion KSW Michal Materla. „Je pravda, že původní sen byl uzavřít turnaj duelem, který by nás všechny vystřelil z cviček, a to Vémola versus Materla. Problémem bylo, že se Materla zranil. On je známý tím, že jde do boje i přes zdravotní problémy, ale s aktuálním zraněním ruky nemohl absolvovat přípravu,“ vysvětlil Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu, a přiznal, že najít Vémolovi soupeře bylo tentokrát obzvlášť obtížné.

Po ztrátě Materly se organizaci skoro povedlo uzavřít smlouvu s velezkušeným Brazilcem Klebrem Silvou. Souboj však ztroskotal na špatné domluvě s manažerem. Vémolovi poté přišla výzva z Polska od nebezpečného Rafala Haratyka. „My jsme řekli ano, Karlos řekl ano, ale pak jsme zjistili, že jsou s tím hned dva problémy. Jedním je dopingová kauza Poláka, která nastala po titulovém zápasu v největší francouzské organizaci Ares. Polský tým se odvolal. Teď to vypadá na půlroční distanc. Druhá je, že má Haratyk dlouhodobou smlouvu s Aresem, což by se nestihlo vyřešit, když zbývá pouze osmnáct dní do zápasu,“ poodkryl situaci Novotný.

Vémola v posledních pěti letech drží obdivuhodnou bilanci třinácti výher a dvou proher. Dokázal porazit velká jména evropské scény, jakými jsou Moise Rimbon, Alex Lohoré nebo Aleksandar Ilič a aktuálně drží 82. příčku světového žebříčku. V porovnání s předešlými soupeři patří Alsina k těm méně kvalitním.

„Většina lidí si neuvědomuje, jak těžké je Karlosovi najít soupeře. V jednání bylo hned několik jmen a my jsme všechny přijali. Chápu, že Argentinec může být po předešlých jménech zklamáním, ale jiná varianta nebyla,“ přiznává André Reinders, trenér českého šampiona a přidává pohled na protivníka. „Tenhle bojovník je tvrďák, skvělý postojář. Pro mě jako trenéra to určitě není soupeř, nad kterým bych mohl mávnout rukou. Kdo se postaví Karlosovi je buď sakra dobrej, nebo sakra blázen. Až po zápase uvidíme, kým je Alsina.“

Český bijec si po poslední prohře s Patrikem Kinclem může na Argentinci spravit chuť. Zároveň získá příležitost na malou generálku před titulovou bitvou s Pavlem Langerem. „Alsina má na první pohled lepší bilanci než já, ale je těžké posoudit, jak je na tom se zkušenostmi. Je důležité také brát v potaz, že v posledním souboji prohrál. Na Karlose je navíc potřeba specifická příprava a tři týdny jsou málo,“ soudí Langer a předpovídá výsledek: „V prvním kole ho Karel ukončí na submisi.“

Nejbližší Vemolův souboj bere slovenský bojovník i jako výhodu pro sebe. „Znamená to více materiálu k analýze. Sám jsem zvědavý, jaký dopad bude mít na Karlose poslední prohra. Může mu dát nový oheň, ale taky být svazující,“ soudí prozatímní šampion.