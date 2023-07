Sanikidze o Štvanici i Keitovi: Byl vystrašený. Za pět let uvidí, co se stane

Viděli jsme, jak špatně vypadal Keita při vážení. Limit splnil až na třetí pokus. Co si o tom myslíte?

„Je to pro něj hodně špatné. Teď jsme ještě mladíci, ale za pět, deset let uvidí, jak se mu extrémní hubnutí podepíše na organismu. Keita do pérové váhy nepatří. Měl by zůstat v lehké.

Vy jste přišel na vážení naopak klidný s vodou a bonbony.

Doplňuji váhu podle plánu a chtěl jsem začít co nejdříve. Nyní už před samotným vážením. (směje se)

Chtěl jste mu i zahrát na nervy? Když on trpí, vy si dáváte sladkosti?

Ne. Možná jsem ho tím naštval, ale musíte se zeptat jeho. Já se soustředím na sebe. Nevím, jak je mentálně nastavený. Jsem zvědavý, jak se z toho dostane. Teď vypadá hrozně. Poslední tři dny jsem ho potkával na hotelu a překvapil mě. Čekal jsem, že bude vtipný, roztancovaný jako vždy. Vypadal vystrašeně, ale důležité je, jak nastoupí do klece.

Jak nastoupíte vy?

Připravený na válku. Co se týče váhy, nemám tušení. Pokaždé se mi to mění. Proti Davidu Moonovi jsem těsně před bojem vážil sedmdesát kilo, proti Kolontayovi sedmdesát jedna. Proti Tichotovi jsem nabral pouze jedno kilo. Nyní bych chtěl sedmdesát jedna kilogramů, což je moje normální váha, se kterou se cítím silný, ale zároveň dost rychlý.

Vypadáte klidně, jako byste snad ani neměl zápasit.

Pro mě je klid, relax před bojem zásadní. Díky němu se mohu koncentrovat na zápas. Můžu se smát, povídat si s vámi, popíjet kávu, ale myslí jsem jenom v kleci. Má mysl tam teď stojí připravená k bitvě.

Jak se těšíte na boj pod otevřeným nebem?

Jsem hrozně zvědavý. Viděl jsem z videí, že je to nádherné a atmosféra je perfektní. Na zápas samotný to dopad ale mít nebude.

Co očekáváte od publika?

Budu šťastný, když mě fanoušci hlasitě podpoří při nástupu. Bude vyprodáno a až vyhraju, doufám, že aréna vybuchne jásotem. Myslím, že pokud ukážu dobrý zápas, získám spoustu fanoušků.

Bojovníci často zmiňují, že během zápasu nevnímají skandování z publika. Prožíváte to stejně?

Ano. Nastává vždy jen několik momentů, kdy ten hukot najednou uslyšíte. Bývá to u výrazných úderů, například když někoho sestřelíte k zemi. Pocit jak z filmu.

Jak velký je váš zápas v Gruzii?

Obrovský. Když jsem tu začínal, nikdo v Gruzii Oktagon neznal. Teď jsou do toho plně ponoření. Vidím, kolik jich píše komentáře pod příspěvky Oktagonu. Když přidám story na instagram, může mi vybouchnout mobil návalem zpráv. Na největším sportovním programu, kde běží UFC a Bellator, nyní běží i Oktagon.