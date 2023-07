Nový Vémola? Rock čeří vody Oktagonu: S*áči a deb*lové. Chce mlátit policistu

Bouřlivák na Štvanici. Anglický zápasník Shem Rock předvedl dominantní výkon, když Jana Malacha k ničemu nepustil a duel ukončil už v prvním kole. Po bleskovém škrcení plánuje návrat na listopad. Na domácí půdě v Manchesteru by se rád střetl s českou legendou Jaroslavem Pokorným, s nímž se na sociálních sítích přestřelují už několik týdnů. Pokorný je policista a ty Rock k smrti nesnáší. „Rád si zaplatím za to, abych nějakého zmlátil,“ říká.

Druhý zápas v Oktagonu a první vítězství. V té nejkrásnější aréně Česka. Jak se cítíte?

„Je to druhá výhra. V předešlé mě okradli, to nebyla remíza. Bylo to fajn. Nic jiného jsem neočekával. Přesně na takovém ukončení jsem pracoval. Říkám to už dlouho: My do klece nechodíme se jen porvat. Nastupujeme se strategiemi a sekvencemi útoků. A když je neznáte, jste o krok pozadu a budete ukončen. Přesně to jste mohli vidět. Všichni si myslí, že jsem jen zemař, jiu jitsu borec. Já umím pálit v postoji i házet soupeře. Dělám všechno. Vypadám ale jako zemař, protože většina těch d*bilů neumí na zemi nic."

Vyzval jste Pokorného, myslíte, že se zápas s ním uskuteční?

„Pokorný jen zbaběle utíká. Nechce se mnou bojovat."

Je to pro vás osobní?

„Žádný boj pro mě není osobní. Jsem tu pro peníze a chci rozsekávat ty s*áče."

Ale zdáte se být zaujatý proti policistům. Opravdu je to pro vás taková motivace k vítězství?

„Brácho, nejhorší lidi na této planetě jsou policisti, strážci ve vězení a pohraničníci. Když mi je Oktagon dá, zbiju je všechny. Já jsem z policejního státu. Naším snem je moct vrazit pěstí policistům. Jestli se objeví, měl by si dávat pozor. Já ho nebudu chtít jen utáhnout, jako Malacha. Toho mám rád, je to dobrý chlap. Ale kdyby to byl Pokorný, rozplácnu ho na zemi a umlátím, dokud ho nevypnu."

Měli jste s Vlado Lengálem menší výměnu na vážení. Co se stalo?

„Seděl jsem v zákulisí dehydratovaný a on si myslí, že může přijít a postavit se nade mě. Proto jsem ho zahodil a vzal tu židli. Jsem připravený k boji, já jsem bojovník. Budu se rvát v zákulisí, v hotelu nebo venku. Ale můžeme se rvát v kleci a dostat zaplaceno."

Kdy chcete opět zápasit?

„Je to naplánované. Bude to 4. listopadu v Manchesteru. V AO aréně před domácím publikem, fanoušky z Liverpoolu. Po takovém výkonu chci hlavní zápas večera. Při nejmenším hlavní předzápas večera."

Máte na mysli konkrétního soupeře?

„Jasně. Pokorného. Dejte mi Pokorného nebo Lengála. Nebo ať se Keita vzdá pásu a nechte mě bojovat o něj. Jsem hladový a těším se na výplatu."