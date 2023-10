Legendární „Buki“ zase o titul? Pokud to lidé chtějí, pro opasek si dojdu, hlásí

Legendární šampion přidává další kariérní triumf. Ivan Buchinger zdecimoval nejlepšího Čecha pérové váhy Jakuba Dohnala a získal tak už jednačtyřicáté vítězství mezi profesionály. Vrací se mezi titulové vyzyvatele, a to hned ve dvou váhových kategoriích.

Bratislava se opět stala místem, kde se Buchinger zapsal do historie. Před dvěma lety se zde utkal s krajanem Vojtem Barboríkem v nejlepším zápase historie Oktagonu. V sobotu se pekelnému výkonu přiblížil, když s Dohnalem svedl nejatraktivnější souboj turnaje. „Řekl jsem mu, že ho přejedu jako nákladní auto, a tak se i stalo,“ shrnul „Buki“ dění v aréně.

Některé věci se nemění, a to platí i pro Buchingerův pověstný styl dieselové mašiny. Slovák se proslavil tím, že po váhavějším úvodním kole zahájí brutální ofenzivu v následujících dějstvích, v nichž soupeře zlomí. To zopakoval, když salvou úderů Dohnala ukončil čtrnáct sekund před koncem druhé pětiminutovky. „Nepřekvapil mě ničím. Už jsme spolu předtím trénovali a věděl jsem, že dokáže vydržet i do třetího kola. Chválabohu tentokrát nevydržel,“ smál se sedmatřicetiletý bojovník, ale přiznal i soupeřovy kvality. „Fantasticky se připravil. První kolo bylo opravdu padesát na padesát, ale ke konci jsem cítil, že fyzicky slábne. O to víc jsem hned přidal na intenzitě.“

Právě s českým bijcem i jeho týmem se Buchinger připravoval na titulové klání s Barboríkem. Před vstupem do klece proti Dohnalovi tak vyvstávaly otázky, jak moc dobré vztahy nebo zkušenost z tréninkového boje ovlivní vzájemný zápas. Vřelé emoce však zchladly už den před turnajem, kdy Čech s kamennou tváří nepodal slovenské legendě ruku. Podobně mysl nastavil i Buchinger. „Kamarádství s Kubou v kleci neznamená nic. Tam jsme se šli zabít.“

Po vyhlášení výsledku bojovníci rychle zakopali válečnou sekeru. „Ivane, nechoď do důchodu. Seš fakt dobrej,“ řekl Dohnal soupeři ještě v kleci. „Kdybych měl možnost desetkrát s Ivanem zápasit, budu desetkrát zápasit. Život je o výzvách. Jen takhle se můžu posouvat dál,“ doplnil Čech později na sociálních sítích.

Přidá Buchinger další opasek do sbírky? Slovenský bojovník stojí na rozcestí, a to nejen váhovém, ale i kariérním. Může se pokusit o získání ztraceného statusu double šampiona, kterým se pyšnil, když v roce 2021 získal titul v lehké i pérové váze. O podobný kousek se však snaží i jeho nemesis Loséne Keita. Souboji s Belgičanem by se však „Buki“ nejraději vyhnul. Když se s ním naposledy střetl, dostal K.O. hned v prvním kole.

„Černý panter“ se tehdy stal prvním a jediným mužem v Oktagonu, který porazil slovenskou legendu. „S Keitou už bojovat nechci. Časem se ale zápas s ním možná vykrystalizuje. Když budu nadále vyhrávat, asi to přijde,“ vyjádřil se před sobotním duelem pro Sport.sk. „On je opravdu výborný bojovník. Vlezl proti mně do klece úplně bez obav. Šel si pro výhru a já pro prohru. Byl jsem psychicky mimo. Viděl jsem jeho předešlé zápasy a pos*al jsem se,“ poodkryl myšlenky před posledním soubojem s belgickým šampionem.

O titulový comeback se Buchinger může pokusit i proti Ronaldu Paradeiserovi. Ten ho před dvěma lety jako první přivítal v Oktagonu, a to hned v titulové bitvě. „Buki“ tehdy rychle ukončil mladého bijce. Paradeiser však od té doby absolvoval sedm zápasů, z nichž odcházel šestkrát vítězně. Nyní navíc po čtyřech výhrách v řadě vyhlíží soupeře, s kterým by se mohl pobít o pás lehké váhy.

K odvetnému střetu s šestadvacetiletým bojovníkem navíc nahrává i Buchingerovo pozápasové vyjádření. „Kdybych nemusel hubnout do šedesát šestky, zápasil bych pořád. Když mi dá Oktagon soupeře v lehké váze, rád se vrátím už v prosinci,“ lákal bývalý šampion na brzký start.

Ivan „Buki“ Buchinger

Narozen: 14. února 1986 (37 let)

Národnost: slovenská

Výška: 175 cm

Kategorie: lehká (-70,3 kg) a pérová (-65,8 kg)

Bilance: 41 výher/8 proher

Ukončení: 11 KO/24 Submisí

Bilance v Oktagonu: 4 výhry/1 prohra

Oktagon MMA: šampion pérové a lehké váhy 2021 - 2022

M-1 Global: šampion pérové váhy 2014 - 2016

Cage Warriors: šampion lehké váhy 2013