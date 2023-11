Jak Oktagon (ne)uspěl v Anglii: Skoro nás to položilo, ale... Příště v menším

Prostřeli stůl a dopřáli si anglickou snídani. Promotéři Oktagonu Ondřej Novotný a Pavol Neruda mají za sebou první galavečer na britských ostrovech. Do největší tamní kryté haly pro 21 tisíc diváků v sobotu dorazila ani ne čtvrtina z možného osazenstva. „Vstřebali jsme spoustu lekcí. Ale jednou to tady vyprodáme,“ hlásil odhodlaně Novotný na tiskové konferenci po turnaji v Manchesteru. Organizace už odtajnila další dvě akce na anglické půdě. S novým trhem má dlouhodobé plány.

Oči jim svítily radostí, cloumaly s nimi emoce. Promotéry Oktagonu po konci 48. počítaného turnaje přepadl pocit vítězství. Svou značku protlačili na nové území, pokračují v cestě za snem. Tím je přívlastek největší evropské MMA organizace. Hlavní soupeř? Polská KSW.

Krok do Velké Británie poskytuje česko-slovenské jedničce na poli bojových sportů další plus v konkurenční tahanici. Jenže ideál je pořád strašně daleko.

Oktagon do své nejčerstvější invaze nasypal nemalý finanční obnos, rozjel projekty irsko-anglické výzvy nebo zápasu ostrovních celebrit Jakea Quickendena a Paula Smithe. Čtyři a půl tisíce diváků v AO Areně? Solidní vstupní krok… Kdyby si organizace pro svou anglickou premiéru nezvolila pátou největší halu v Evropě. V obřím stánku se jinak dobrá atmosféra poněkud vytrácela.

„Dali jsme do toho spoustu energie. Někdy nevíte, jestli se to vrátí, dokud se to skutečně nestane. Bylo to těžké. Dali jsme do toho všechno. Pro mě je hlavní výsledek způsob, jakým publikum šílelo. Věděli jsme, že nás lidi sledují, že se o zápasy zajímají,“ hodnotil anglický výsadek Neruda.

Přesto organizace s největší pravděpodobností vykáže finanční ztrátu. „Cítíme, že je to komplikovaný trh, naučili jsme se spoustu lekcí. Kdykoliv se stěhujeme do jiné země, obětujeme tomu peníze, téměř nás to položí. Ale my si z toho neděláme hlavu, protože to milujeme. Nerozdáváme vstupenky jako jiné organizace, jen abychom zaplnili místa,“ pronesl Novotný.

Oktagon doufá v podobný vývoj jako v Německu, kde si místní na žlutočerný MMA podnik rychle zvykli. Našli si své hrdiny, pomalu poznávají krásu drsné a tvrdé sportovní disciplíny. Z Anglie v minulosti vzešla řada skvělých bojovníků, kteří úspěšně prorazili i v UFC. Ryze domácí organizace však mají dobu největší slávy za sebou. I proto Novotný s Nerudou doufají, že díru zaplní.

„Média nám pomohla ukázat, co přinášíme, a myslím si, že se to vyplatilo,“ řekl holohlavý šéf ze Slovenska. „Cítíme se na anglické půdě vítaní. Přineseme další show, kterou budeme nadále zlepšovat. Máme na příští rok plány, počítáme až se čtyřmi britskými turnaji. Prvními dvěma určitě budou Newcastle (27. ledna) a Birmingham (20. dubna). Další teprve oznámíme, ale čeká nás hodně cest do Spojeného království.“

Přesun do menších měst a arén, trpělivá práce na sociálních sítích a budování image vybraných bojovníků mohou být nástroji, jak nové publikum omámit. Záleží také na chování jednotlivých zápasníků. Příkladem rozhodně nešel ostře sledovaný Ir Shem Rock, který na vážení zbytečným kopem zranil soupeře Jaroslava Pokorného a připravil turnaj o očekávanou bitvu znesvářených rivalů.