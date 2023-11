Oktagon 49: Boj o titul pokračoval na tiskovce. Ať se sudí vrátí do první třídy

Hatef Moeil přes 5 let nenašel přemožitele, kdy má 10 výher v řadě… • Facebook

Hatef Moeil přes 5 let nenašel přemožitele, kdy má 10 výher v řadě… • Facebook

Úspěšný krok v evropské expanzi. Československá organizace v sobotu přivedla do německého Kolína nad Rýnem devatenáct tisíc diváků na Oktagon 49 a zlomila rekord ve sledovanosti v Německu, Rakousku i Švýcarsku. Korunován byl nový šampion těžké váhy Hatef „Boss“ Moeil. Poražený Lazar Todev bodový výsledek zpochybnil. „Takto by sudí rozhodovat neměli. Ať se vrátí do první třídy a zopakují si základní počty,“ vyjádřil se zklamaný vyzyvatel.