Brož odmítl výhru a vyzývá německou jedničku: Poslední velký zápas

Rozpaky po vítězství i slova o konci kariéry. Přestože si Miroslav Brož v Oberhausenu připsal už sedmnáctou výhru kariéry, příliš se neradoval. Výsledek dokonce zpochybnil a označil zápas za remízový. Bezprostředně poté přiznal vážné zdravotní komplikace, nastínil blížící se konec kariéry a řekl si o elitního soupeře. Za burácejícího potlesku do klece vstoupila německá hvězda Christian Eckerlin se slovy: „Jdeme na to, vidíme se v květnu ve Frankfurtu!“

Krvavá řež s těsným výsledkem. Scénář typický pro českého Inkvizitora. „Nevyhrál jsem, byla to remíza. Už je to třetí takhle těsný zápas a vítězství si vždy připíšu já. Asi je to tím, jak dám vše do závěru souboje, jsem tvrdý,“ myslí si Brož. Úvodní kolo přesvědčivě získal na svou stranu, ale ve druhém ho Tom Crosby trápil salvami úderů na zemi.

Do finální pětiminutovky už oba nastupovali zkrvavení a unavení. Pětatřicetiletý Čech opět ukázal srdce válečníka, když i po nepříznivém startu poslední dějství otočil a získal tak zápas bodově na svou stranu.

Ve třetím dějství se při obraně proti strhům na zem zdálo, že je Brož v problémech. „Naplno jsem trénoval devět týdnů a čtyřikrát jsem byl těžce zraněný. Natrhnul jsem si stehenní sval a v boji to opravdu bolelo,“ vysvětluje bijec. Při obraně i při vstávání ze země bojovníci musí spoléhat právě na nohy, které jsou základem jejich síly, dynamiky a stability.

„Už chci končit. A než finále kariéry přijde, chci si dát poslední velký zápas, už jsem zdravotně v p*či,“ rozpovídal se Brož, kterého zranění kdysi stály i draft do hokejové ligy NHL. „Jsem rozpadlý, už to cítím. Od deseti let trénuju, často dvoufázově, tělo mi to dává najevo. A já nechci zvolnit, buď pojedu takhle, anebo nebudu zápasit,“ vyjádřil se ještě před duelem.

Výzva na závěr. Český bijec uprostřed německé arény ukázal na nejtěžšího možného soupeře, když vyzval domácí hvězdu, což publikum hlasitě ocenilo. „Hrozně se mi líbí Christian Eckerlin, který naposledy udělal skvělou bitvu s „Apollem“ (Leandrem Silvou). Klobouk dolů Christiane, jsi obrovskej frajer,“ pokynul k Němci, který zrovna vstupoval do klece za ním. „Nechci a nebudu tě hejtovat. Probojoval ses na post německé jedničky, máme podobnou bilanci, respektuji tě. Mě zkrátka zajímá porovnání našich sil,“ pokračoval Brož. Bývalý německý šampion krátkou a jasnou reakcí přijal jeho výzvu.