Mohl chytat proti Crosbymu, teď ho chce zbít. Jdu se štípat, hlásí Brož

Těžko najít zápasníka Oktagonu, jehož soupis zdravotních patálií by byl tak dlouhý jako v případě Miroslava Brože. Jen v uplynulé přípravě do něj přidal další čtyři zranění. Přesto je odhodlaný vrátit se do klece a znovu předvést svou pověstnou přestřelku. Naposledy se pětatřicetiletý veterán fanouškům ukázal vloni v květnu v těsném zápase s Robertem Pukačem, kdy prodloužil svou sérii neporazitelnosti na sedm zápasů.

Nyní ho čeká ostřílený Tom Crosby. Pro Brože více než povědomé jméno. V mládí se totiž hnal do juniorské hokejové reprezentace i na draft NHL, v níž o rok starší Sidney Crosby už rok působil. Vinou Brožova zranění se ovšem nikdy neměli šanci potkat.

„Teď na to padaly vtípky, hodně lidí to napadlo, bavili jsme se o tom. V Irsku dokonce Oktagon vydal nějaký příspěvek, že to není hokejový Crosby, to bylo hezké,“ směje se zástupce Renegade Prague Gym a svěřenec trenéra Davida Vyvážila.

Právě se svým koučem ladil Brož v posledních týdnech taktiku, přestože čeká, že by se znovu mohl uchýlit k nefalšované bitce. „Moc neřeším, co bude soupeř dělat. Musím ho donutit k tomu, co chci já. Je to hnědý pásek, musím si dát pozor na zemi, nebojí se do toho ani štípnout. Tak ať, já se taky jdu štípat. Padne první rána a mně hrábne,“ slibuje svému nadcházejícímu sokovi Brož.

Tradičně se snažil také o to, aby udržel zdravotní stav na přijatelné úrovni. V plné síle nenastupoval ani do loňského měření s Pukačem, plánovanou odvetu v Bratislavě zase musel zrušit kvůli přetrhaným vazům v koleni. Cítí stupňující se potíže a otevřeně mluví o blížícím se konci kariéry.

„Jsem rozpadlý, už to cítím. Od deseti let trénuju, často dvoufázově, tělo mi to dává najevo. A já nechci zvolnit, buď pojedu takhle, anebo nebudu zápasit. Doktoři mi to říkají už dva roky, jsem jak trhací kalendář, je pro mě nejtěžší udržet se až do zápasu,“ popisuje zástupce veltrové váhy smutnou realitu.

Jeho další profesní cesta by tak opět mohla vést hokejovým směrem. Z pozice trenéra se už dlouhé roky stará o brankářské naděje, dokonce se podílí na přípravě Jiřího Patery, který má sedm startů v NHL. Brož do budoucna uvažuje třeba nad pozicí hráčského agenta.

„Ale teď jsem tady a jsem ready. Jdu se rvát! Jsou kluci jako Matúš Juráček, který si taktiku drží, ale já jsem hodně spontánní,“ předesílá opět tvrdé bomby.