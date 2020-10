Procházka o trash talku v UFC: Už nemůžete jen tak prskat slova

Rozhovor jsme dělali cestou na natáčení filmu Vyšehrad, v němž dostal Jiří Procházka menší roli. O českého samuraje je teď vůbec veliký zájem. Často dělá rozhovory, je zván do pořadů a hlásí se mu noví sponzoři. Jen se soupeři je to složitější. „Slyšel jsem, že jeden chlap z České republiky se mnou chce zápasit. Nedívám se zpátky, moje oči se soustředí na titul. Možná v budoucnu tě nechám otestovat se proti mně,“ vzkázal například bojovníkovi z Moravy Aleksandar Rakic, Rakušan se srbskými kořeny, jenž je v žebříčku polotěžké váhy těsně před Procházkou.

Nedávno poslal přes Twitter Aleksandar Rakic vzkaz, že s vámi teď bojovat nechce. Stál jste o tento zápas hodně?

„Poslali jsme žádost matchmakerovi Micku Maynardovi, že bychom chtěli souboj s Rakicem, protože víme, že je teď volný. S tím, že by to pro nás byla výzva a čest bojovat právě s ním. A hlavně, ať už se nějaký zápas uskuteční.“

A on na to hned veřejně reagoval.

„Přesně tak. Maynard nám jen předal informaci, že Rakic s námi jít nechce, protože se chce chystat na titulový zápas. A pak Rakic vydal ten tweet.“

Co jste na jeho slova říkal?

„No, podal to lehce povýšeně. Ale to mě nijak netankuje. Srbové takoví prostě jsou, nic si z toho nedělám, ať je jaký chce. A tak jsem na to zareagoval, že jo, ať si pro ten titulový zápas jde, ale já se k titulu tak jako tak dostanu. Buď tam bude on, nebo někdo jiný, to je jedno. Tak jako tak si myslím, že se naše cesty střetnou.“

Jak vás na fungování v UFC baví i tahle součást, že si veřejně vyměňujete vzkazy s potenciálními soupeři? Přece jen je to hodně sledované, lidi to baví.

„Mě to taky celkem baví, protože už je to ta nejvyšší liga a kluci už nemůžou prskat svá slova jen tak do vzduchu. Proto jsem i já přemýšlel, jak na to zareaguji a jestli vůbec. Chtěl jsem to proto nějak gentlemansky zaobalit, aby to nebylo úplně sprostý. Přece jen by se to k tomu, co zastávám, nehodilo. Skoro jsem odpovídat ani nechtěl. Chce, nechce, je mi to jedno, důležitý je pro mě čin. Buď ten boj bude, nebo nebude, vše ostatní jsou jen kecy.“ (pousměje se)

Zažil jste vlastně už druhé odmítnutí. Ještě předtím jste mohl zaskočit za svého posledního soupeře Švýcara Volkana Oezdemira v souboji s Ukrajincem Nikitou Krylovem. Ten s vámi do boje jít ale nechtěl.

„To mě trošku naštvalo. Trenér Martin Karaivanov mi předtím napsal, že máme nabídku, jestli nechceme zaskočit místo Volkana. Bylo to narychlo, moc by se nám to nevyplatilo, protože je Krylov v žebříčku za mnou, ale byl by alespoň boj. Na tréninku s mým druhým trenérem Jaroslavem Hovězákem jsme si však řekli, že do toho půjdeme. Napsali jsme to Martinovi, ať ukážeme UFC, že jim jsme schopni vyjít vstříc a zariskovat. Potvrdili jsme to a během půl dne nám odepsali, že Krylov do toho nechce jít, že by na souboj se mnou potřeboval přípravu.“

Takže z jeho strany byla opravdu obava jít do střetu s vámi?

„Ano.“

To vám může ale jenom lichotit, ne?

„Je mi to jedno. Spíš je to tak, že já v UFC ještě nemám historii jako oni, a tak se bojí o své pozice.“

Aby je náhodou nesesadil nováček?

„Přesně tak.“

Je v současnosti nějaký souboj nadohled?

„Zatím žádný."

To, o čem jsem snil, je najednou tady



V polotěžké váze byl pasován nový šampion, Polák Jan Błachowicz. Co jste na jeho výkon v titulovém souboji s Dominickem Reyesem říkal?

„Musím říct, že o těchto zápasnících rád mluvím jako o svých kolezích z práce. (směje se) A zápas tohoto mého kolegy byl ukázkou naprosté profesionality. Šlo to vidět na jeho koncentraci, na jeho fyzickém výkonu. Možná byl až moc svázaný, až moc tvrdý. Snažil se to tam rvát za každou cenu, ale to se dá pochopit, protože šlo o titulový zápas. Zároveň jsem u obou viděl spoustu slabin. A to se mi na tom vlastně líbilo, protože tam stále vidím cestu. A stále se nedá takový zápas srovnat s výkony Jona Jonese, který věřím, že se do naší váhy ještě vrátí.“

Stojíte hodně o to se s ním jednou střetnout?

„Bylo by mi ctí. A vím, že s někým takovým bych podal nejlepší výkon. Protože můj výkon dělají mí soupeři.“

A jak tedy hodnotíte Błachowicze jako nového šéfa polotěžké divize? Třeba i po lidské stránce.

„Já Jankovi fandím. Sledoval jsem jeho cestu v UFC, a když jsem teď viděl, jak se raduje, tak jsem měl radost i za něj. Zaslouženě a krásně vyhrál. A v některých momentech předvedl opravdu skvělé věci, inspirativní.“

Uběhl nějaký čas od vaší skvělé premiéry v UFC, takže se vás mohu zeptat: Jak vám tento triumf změnil život?

„No… (přemýšlí) Po zápase mi to ani nedošlo, ale vlastně to, o čem jsem snil, je najednou tady. Je to důkaz toho, že ať už se děje cokoliv, je důležité, aby člověk vytrval u své vize, nakonec to přinese ovoce. Za to jsem rád.“

Když se tedy ohlédnete za tím, kolik jste do toho dal dřiny, tak to prostě stálo za to?

„Ale já si ani nedokážu představit, že bych dělal něco jiného. Celou dobu, všechna ta dřina, pot, zranění… Vše bylo součástí toho. A jiný život bych ani nechtěl.“