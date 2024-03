Kozma chystá comeback v Edenu: Nad koncem jsem nepřemýšlel ani okamžik

Růžový Panter se vrací do akce. David Kozma končí období klidu, které si vybral po knockoutové prohře z loňského září, aby se v Edenu přiblížil k titulové šanci. V semifinále mini pyramidy se střetne s kvalitním postojářem Ionem Surdu. „Strach z KO nemám. Asi mi hlavou běží, že by mě mohl štrejchnout nějakým úderem a já bych zabruslil. Doufám ale, že jsem pauzou dal hlavě dostatečně odpočinout a odolnou bradu tak mám zpět,“ vypráví bývalý šampion v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Comeback českého šampiona se odehraje v Edenu. David Kozma už zná soupeře, který mu bude překážkou na cestě za titulovou šanci. Po hořké porážce v semifinále Tipsport Gamechangeru opustil na čtvrt roku od ostré přípravy, aby získal zpět pověstnou houževnatost. „Nad koncem jsem ani sekundu nepřemýšlel. Řekl jsem si: OK, teď jsem prohrál, dám si chvilku pauzu a pak se vrátím pro titul,“ říká sebevědomě Růžový Panter.

Jaký byl návrat do tělocvičny?

„V tělocvičně jsem byl pořád, s trénováním jsem nepřestal. Jen jsem si po posledním zápase dal tři měsíce pauzu od sparingů, abych nedostával údery na hlavu. Přípravu jsem nejel tak zostra, jako běžně, když vím, že se blíží zápas. Když se mi na trénink nechtělo, nešel jsem. Teď jsem už ale odstartoval tvrdý přípravný proces, dvakrát denně jsem v gymu a dávám tomu sto procent.“

Bylo náročné opět se zajet v kolejích ostrých sparingů?

„Žádnou výraznou změnu jsem nepostřehl. Trošku mi polevila fyzička, to bylo nejtěžší. Moje pauza ale netrvala tři roky, abych cítil nějaký rozdíl.“

Patřil jste mezi nejaktivnější bojovníky v Oktagonu. Celé roky jste nonstop v přípravných kempech, teď jste jen přihlížel, jak se ostatní derou za titulem, který jste držel čtyři roky.

„Příjemné to samozřejmě nebylo. Věděl jsem ale, že pauzu opravdu potřebuju. Titul byl pozastaven, takže jsem sledoval jen, jak dopadne Tipsport Gamechanger. I když pauza nebyla extra dlouhá, už jsem se hodně těšil, až se vrátím do klece a budu se probíjet k titulu.“

Převažovalo jen těšení? Nenastal moment, kdy jste si řekl, že už se do klece nevrátíte?

„Nad koncem jsem ani sekundu nepřemýšlel. Řekl jsem si: OK, teď jsem prohrál, dám si chvilku pauzu a pak se vrátím pro titul.“

Ten je vaší hlavní motivací, že?

„Rozhodně, vždycky byl a bude. Když zápasíte, jste v žebříčku, musíte se hnát za pásem. Já nechci zápasit jen tak a pohybovat se na třináctém, čtrnáctém místě. Chci být jednička divize. I když se to jednou nepovede, nesmíte přestat cílit na vrchol.“

Cílil jste i na jinou věc. Eden. Proč je pro vás důležité uskutečnit comeback právě tam?

„Bude to největší turnaj v historii domácího MMA a tam zkrátka chcete zápasit. Nabízeli mi bojovat už na jaře, v květnu ve Frankfurtu, což jsem odmítl. Nechci nějakého rozpinkávacího soupeře. Ten by mě nemotivoval. Řekl jsem organizaci, že chci nastoupit před domácím publikem v Edenu proti kvalitnímu zápasníkovi, který mě posune k titulu.“

Na stadionu sešívaných vás čeká Ion Surdu. Ten je ve světovém pořadí pouze jedno místo za vámi na 114. místě.

„Přesně on splňuje kvality, které jsem chtěl. Mám zase motivaci pořádně trénovat. Těší mě to. Surdu je hodně dobrý, ale i porazitelný soupeř. Vyniká v postoji, já jsem naopak hlavně zemař a wrestler. On poslední zápas ztratil právě na zemi, takže tam by mohla vést cesta.“

Surdu si připsal už deset výher na KO. Vy jste v posledním zápase padl knockoutem. Máte strach?

„Strach z KO nemám. Asi mi hlavou běží, že by mě mohl štrejchnout nějakým úderem jako předtím Veličkovič a já bych zabruslil. Na to ale myslet nesmím. Doufám ale, že jsem pauzou dal hlavě dostatečně odpočinout a odolnou bradu tak mám zpět. Snad mě v zápase podrží tak jako už tolikrát předtím.“

Máte nějaká očekávání nebo představy? Řada bojovníků pracuje s vizualizací…

„Vizualizaci moc nevedu. Jasně, přemýšlím nad tím, ale vizualizovaní přijde až pár dní před zápasem. Je to pro mě automatické, ne cílené. Chci hlavně vyhrát, jestli v prvním nebo třetím kole, už mi je jedno.“

Když uspějete v Edenu, čeká vás titulová bitva, v níž můžete narazit na Leandra „Apolla“ Silvu. S tím jste svedl jeden z nejdramatičtějších duelů v historii Oktagonu. Co se vám honí hlavou, když byste si představil odvetu?

„Teď mám v hlavě jen Surdua. Nevím, jestli odveta dopadne. Bylo by to samozřejmě fajn, hodně lidí by to zajímalo, protože, jak jste říkal, náš první zápas patří mezi nejlepší v Oktagonu. Uvidíme, myslím, že by se na odvetu těšilo hodně lidí.“

Kdy nastane konec cesty Růžového pantera? Je milníkem nějaký počet výher, titulů nebo věk?

„Dokud mě MMA bude bavit a vydrží mi zdraví, budu se snažit být nejlepším bojovníkem Oktagonu. Až nebudu cítít chuť zápasit, přestanu. Zatím se ale pořád chci hnát za titulem a nad koncem nepřemýšlím. Baví mě cesta zápasníka, jsem vděčný, že se můžu živit tím, co mě naplňuje.“

Dokážou vás peníze z MMA zajistit i po kariéře?

„Platy určitě nejsou na úrovni, že bych mohl za pět let skončit a po zbytek života nepracovat. Snažím se investovat, tvořit finanční polštář, ale budu si pak muset najít jiné zaměstnání. Bavilo mě dělat trenéra. Rozhodně chci u sportu zůstat, i když nad obdobím po kariéře upřímně moc nepřemýšlím.“

Co bude jednou odkazem Růžového pantera?

„Budou ho tvořit všechny zápasy, které jsem v Oktagonu vybojoval. Pětkrát jsem obhájil titul. Myslím, že se do paměti fanoušků zaryl zápas s Apollem. Lidé asi budou vzpomínat na mou odolnost a houževnatost.“