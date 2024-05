Oktagon v Edenu bez hlavního taháku? Kinclova obhajoba v ohrožení

Z různých míst se linou špatné zprávy, podle nichž má očekávaný turnaj Oktagonu v Edenu ztratit jednu z hlavních tváří. Odstupujícím by měl být hvězdný Patrik Kincl, který má obstarat v pořadí druhý hlavní zápas večer a hájit titul ve střední váze. Tři týdny před konáním se začaly v debatách na sociálních sítích šířit zvěsti o zdravotních komplikacích. Těm přitakávají i zdroje ze zákulisí.

Zvěsti nijak nehovoří o vážnosti zdravotních problému, s nimiž se má Kincl potýkat. V případě nemoci se by se mohl do tréninku vrátit obratem. Na druhou stranu vážnější zranění by znamenalo stopku na několik měsíců. Pokud by případná rekonvalescence proběhla hladce, mohl by se čtyřiatřicetiletý bijec vrátit už v září v Brně nebo na další stadionové akci Oktagonu ve Frankfurtu.

Černý scénář by byl ranou nejen pro turnaj, ale hlavně pro šampiona. Kincl v posledních šesti měsících už o jeden zápas na prestižní akci přišel, a to když se zranil krátce před silvestrovským Oktagonem v O2 areně. Možnost bojovat na prvním českém MMA galavečeru na fotbalovém stadionu byla navíc jedním z důvodů, proč nakonec prodloužil smlouvu s domácí stájí.

Dosud nepotvrzené odstoupení šampiona by znamenalo, že by do akce naskočil někdejší titulový vyzyvatel Vlasto Čepo. Jako oficiálního náhradníka ho vedení organizace jmenovalo před několika týdny. Na programu by se tak místo českého derby objevilo to československé.

Nynější vyzyvatel Matěj Peňáz se o duel s Kinclem uchází už od prosince, takže i pro něj by bylo odstoupení šampiona obrovským zklamáním. Vítězství nad „Inspektorem“ by totiž nadějného bojovníka vystřelilo do první světové padesátky, na práh nejprestižnější organizace UFC. Skalp Slováka, který nyní stojí na 224. příčce je na první pohled citelně méně lákavý.

Případné zrušení Kinclova zápasu by zasáhlo i samotný turnaj. Šampion je nejvýše postaveným bojovníkem ve světovém žebříčku, který se na kartě představí a může se právem titulovat evropskou jedničkou střední divize. Jeho duel proti elitnímu finišerovi Matěji Peňázovi slibuje papírově podívanou na mnohem vyšší úrovni než odveta legend, která turnaji vévodí. Zrušení očekávané titulové bitvy by tak pro fanoušky bylo trpkou zprávou.