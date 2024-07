Elitní Řek se chce probojovat ke Kinclovi: Oktagon ze mě udělal hvězdu

Po nezdaru v UFC vzal Oktagon útokem, když se v první pyramidě Tipsport Gamechangeru probojoval až do finále. Tam však padl. V sobotu chce Andreas Michailidis započít novou éru, vybojovat si titulovou šanci proti Patriku Kinclovi a vstoupit jako favorit do další série evropské ligy mistrů MMA. Ta první z něj doma v Řecku udělala tvář bojových sportů. „Občas mě zastavují na ulici. Díky Gamechangeru se ze mě stala větší hvězda. Mají o mě zájem naši novináři, fotografové a podobně,“ vypráví bijec.

Řecká hvězda si brousí zuby na největší jména domácí scény. V Bratislavě chce Andreas Michailidis vystřelit na špičku divize, kde by rád vyzval krále Oktagonu Patrika Kincla. Nejdříve však musí projít přes těžkou prověrku v podobě bývalého šampiona z Polska.

Přestože už Michailidis čeká na další výzvy, nepřehlíží polského bijce Piotra Wawrzyniaka, s nímž se utká. „Je velice kvalitní. Prokázal to oběma zápasy v Oktagonu, obzvláště tím posledním titulovým. Kinclovi pořádně zatopil,“ chválí Řek soupeře. „Znám Piotra už déle. Před lety zápasil s jedním z mých týmových parťáků, takže vím, co od něj čekat. Je tvrdý v přestřelkách a hodně silový v zápasení.“

Z očí šestatřicetiletého bojovníka srší plameny. Před pátou bitvou duelem v černožluté stáji už chystá ambiciózní plán. „Pokud se mi zápas vydaří, budu vhodný kandidát na příštího titulového vyzyvatele,“ myslí si Řek.

V hledáčku má nejen Kincla, ale i hvězdného Uzbeka. „Jsem zvědavý, s jakým přístupem Machmud (Muradov) vstupuje do Oktagonu. Bude se hnát za titulem, nebo zápasit jen jednou za čas? Nevím. Blíží se však další Tipsport Gamechanger a já se v něm chci stoprocentně opět prosadit,“ říká finalista prvního ročníku evropské ligy mistrů MMA.

Hořkost z porážky v posledním duelu milionové pyramidy Řek v posledních měsících postupně přetavil do motoru, který ho nyní pohání. „Hodně mě to bolelo. Byl jsem jeden úder od vítězství a nakonec, o pár chvil později, jsem se nechal chytit do škrcení… Je to za mnou. Teď chci v Oktagonu začít novou éru,“ říká.

Hon za titulem není pro Michailidise takovým lákadlem jako druhý pokus na úspěch v prestižní pyramidě. „Když vyhrajete finále Gamechangeru, dosáhnete mnohem většího úspěchu, než je vítězství pásu Oktagonu. Stanete se totiž nejen nejlepším v Oktagonu, ale tím nejlepším v Evropě. Celá šestnáctka účastníků je na úplně jiné úrovni než zbytek bojovníků ve stáji.“ vysvětluje. „Plánuji se dalšího ročníku zúčastnit. O to důležitější je, abych zápas zvládl.“

Do bitvy, která může určit jeho kariérní trajektorii, bojovníka doprovodí jeho otec. „To on mě přivedl do světa bojových umění a představil mi ho. Býval boxer. Odmala mě vedl ke sportu a ukázal mi cestu, po níž dnes kráčím. Cítím, že mu dlužím místo v mém rohu. Je pro mě důležitý,“ vypraví s úsměvem Michailidis. „Pomáhá mi zejména jako psychická opora, ale občas na mě i křičí pokyny.“

Motivací pohánějící řeckého bijce vpřed není jen jeho otec. „Mnoho kluků mi řeklo, že začali s MMA kvůli mně. Teď spolu trénujeme v jedné tělocvičně. Těší mě to a pohání vpřed,“ vypráví Michailidis. „Už když jsem byl v UFC, občas mě někdo poznal. Přeci jen jsem nejlepším řeckým bojovníkem. Teď se ale stává mnohem častěji, že mě někdo zastaví na ulici. Díky Gamechangeru se ze mě stala větší hvězda. Mají o mě zájem naši novináři, fotografové a podobně. Je to příjemné.“