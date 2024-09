Kohouta čeká UFC prověrka. Brutálně zhubl: Lákal by mě zápas s „Apollem“

Dříve jste podstupoval brutální hubnutí do lehké váhy (do 70 kil). Jak moc rozdílná je nyní příprava na zápas ve vyšší váhové kategorii?

„Neuvěřitelný rozdíl. Jak se říká, o sto osmdesát stupňů. Nejsem tak vyčerpaný, mám chuť do každého tréninku a nechodím do tělocvičny už jen abych pálil kalorie. Díky přestupu cítím zápal.“

Na německé půdě vás čeká velká výzva. Postavíte se domácí hvězdě a někdejšímu bojovníkovi UFC.

„Sám jsem si o zápas se Stolzem řekl, třebaže bych byl radši, kdyby se uskutečnil na frankfurtském fotbalovém stadionu o pár týdnů později. Soupeř má na evropské scéně dobré jméno, veterán UFC, tvrdý postojář. Čeká mě zkrátka dobrá výzva, která mě může posunout výrazně výš v žebříčku.“

Zkusil jste se prosadit v lehké váze, následně v pyramidě Tipsport Gamechanger. Jaké máte ambice v nové divizi?

„Gamechanger byla výzva, u které bych litoval, kdybych ji nezkusil. Potvrdilo se mi ale, že pro mě lehká váha zkrátka není. Teď se cítím výrazně líp. V Oktagonu jsem po přestupu do vyšší váhy ještě neprohrál, a pokud se mi v Oberhausenu zadaří, budu na vlně tří výher. Příště bych chtěl určitě někoho z top desítky, pak stoupat dál k titulovým vyzyvatelům. Nebude to snadné, velterová váha je nejnabitější v Oktagonu. Lehká ji však rychle dohání, nemůžu moc vybírat snazší cesty. Oktagon roste, úroveň jde nahoru a já chci dokázat, že kvalitou stačím. Můj sen je titul.“

Jak rychle se k němu chcete dostat? Už máte vyhlídnuté další soupeře?

„Když zápas dopadne dobře a nezraním se, chtěl bych se ještě letos představit v prosincové O2 areně před domácím publikem. Mám hrozně rád tamní atmosféru, navíc nejsem vánoční typ, který by se přejídal cukrovím, takže by mi to nevadilo ani kvůli shazování a dietě. Z těch úplně nejvyšších příček by mě lákal zápas s „Apollem“ Silvou. Ten se, stejně jako já, rád přestřeluje v postoji. K němu se však teprve budu muset probojovat. Koukám i po bojovnících nastupujících v Německu, aby měli stejný čas na přípravu jako já.“