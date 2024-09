Experti tipují Muradovův comeback: Vyhraje na KO, ale na co si dát pozor?

Největší tahákem už tak nabité karty Oktagonu 61 bude střet dvou šampionů, tváří evropského MMA. V Brně započne druhou štaci v domácí stáji Machmud Muradov a vyzve britskou legendu Scotta Askhama. Outsider z anglického West Yorkshire za posledních pět let vstoupil do klece pouze čtyřikrát, dvakrát pak padl brutálním KO. V článku iSport.cz se podívejte, co od sobotního duelu Uzbeka s Britem očekávají experti.