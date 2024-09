Muradov vyhrál i se zraněním, teď ho čeká polský „Clash“: Dostanu miliony

Zvítězil, avšak nikoli stylem, jakým se čekalo. Machmud Muradov si před sobotním duelem na Oktagonu 61 zranil pěst, a tak místo přestřelky nabídl brněnským tribunám letecké manévry. Legendárního Brita Scotta Askhama přejel sérií hodů a dominancí na zemi. Místo rekonvalescence se Uzbek vrací do tréninku, aby se připravil na listopadový duel v polské organizaci Fame, která sloužila jako předobraz české Clash of the Stars. „Nebudu se účastnit žádného trashtalku, pomlouvání a podobně. Jdu jen na sportovní zápas, za nějž dostanu několik milionů korun,“ uvedl bijec v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz. Promluvil i o soudním řízení.

V aréně ho přivítali bouřlivým potleskem, během zápasu však zazníval pískot. Machmud Muradov v sobotu opanoval brněnské Rondo, když dominantním výkonem vymazal někdejšího šampiona KSW Scotta Askhama. Místo honu na KO, které od něj experti i fanoušci čekali, zvolil Uzbek wrestlingovou taktiku. Roli hrálo dlouhodobé zranění pěsti. Po listopadovém utkání v Polsku je veterán UFC otevřen kláním s kýmkoli ze špičky divize včetně Patrika Kincla. Účast v Tipsport Gamechangeru nadále odmítá.

Jak jste si užil přivítání fanoušků při nástupu do klece?

„Bylo skvělé. Před zápasem jsem se nešel podívat na tribuny mezi fanoušky, jako to dělají jiní bojovníci. Zůstal jsem v šatně a zahodil mobil. Když jsem pak nastoupil na plochu, atmosféra mě hodně potěšila. Příchod do klece, vyhlašování i zápas, užil jsem si to se vším všudy. Opět se mi potvrdilo, že jsem přestupem do Oktagonu udělal správné rozhodnutí.“

Zápas jste ovládl převážně wrestlingem, což bylo velkým překvapením. Po boji jste přiznal, že jste se v přípravě zranil. Do jaké míry vás to v kleci limitovalo?

„Během souboje jsem to cítil dost. Ani jsem nemohl sevřít pěst. Po posledním úderu, do kterého jsem skočil plnou vahou, mi v ruce křuplo. Problém s pěstí mě trápí už delší dobu, odstoupil jsem kvůli němu ze zápasu v UFC. Dva týdny před zápasem jsem při sparingu trefil úderem čelo a bylo to zpátky. Tenhle duel jsem ale zrušit nechtěl…Všichni vědí, že jsem postojář, a tak očekávají přestřelku. Askham je však dost nepředvídatelný. Těžko jsem v přípravě hledal někoho, kdo má styl jako on. Stojí, vyčkává a pak vystřelí útok. Ještě původní taktika byla vzít Askhama na zem v prvním kole, potrápit ho a unavit. To se povedlo, cítil jsem, že se mi daří a nejsem v ohrožení. V přestávce mi trenéři řekli, že pokud bude možnost, mám navázat stejně i v druhé pětiminutovce.“