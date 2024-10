Ir po brutálním K.O. vyzval Vémolu: Čekám výmluvy. Terminátor reagoval

Nová hvězda Oktagonu. Will Fleury se chopil příležitosti nejlépe, jak mohl. Sebevědomě nastoupil před takřka šedesátitisícové publikum frankfurtského stadionu na Oktagonu 62, sestřelil bývalého šampiona Pavola Langera brutální ranou, načež vyzval českého Terminátora. „Přijde se spoustou výmluv. Budu ho nadále vyzývat, ale upřímně by mě překvapil, kdyby zápas se mnou přijal,“ uvedl elitní Ir na tiskové konferenci krátce po boji a dodal, že pokud Karlos Vémola na duel nekývne, má se titulu vzdát.

Některým bojovníkům rekordní divácké osazenstvo nedovolilo sešlápnout plyn, jiné vybudilo k senzačním výkonům. Will Fleury se v sobotním klání s Pavolem Langerem nedopustil ani sebemenší chyby. Skvěle si hlídal vzdálenost, kombinoval přesné údery a nakonec dobře načasoval rozhodující K.O. úder. Ir však bavil i po zápase, když si řekl o titulovou bitvu s Karlosem Vémolou, který ho bedlivě sledoval z komentátorského stanoviště přímo u klece.

„Nemáš žádnou šanci,“ opáčil Fleurymu český Terminátor s úsměvem. „Bylo mi jasný, že si o to bude říkat. S týmem London Shootfighters už jsme ho ale jednou porazili. Dokázal to Norbert Noveyi a já bych ho porazil taky,“ navázal Vémola v živém přenosu.

Střet irského bijce se šampionem dává sportovně bez pochyby smysl. Fleury výhrou na Langerem vyšplhal na jedenapadesátou příčku světového pořadí a Terminátora tak přeskočil o dvanáct míst. „Teď jsem první vyzyvatel v divizi. Jestli chce Karlos zůstat šampionem, musí se mnou bojovat. Ať mi řekne kdy, kde a já budu připraven,“ prohlásil Ir rozhodně na tiskové konferenci.

Fleury dokonce nabídl, že se přizpůsobí Vémolově programu a zaskočí za zraněného Samuela Krištofiče už za čtyři týdny na turnaji Oktagon 63 v Bratislavě. Terminátor se překvapivě rozhodnutí zdržel a přenechal jej promotérům. „Uvidíme, co řekne vedení Oktagonu. Tyhle výzvy budou chodit do konce života. Člověk se jim musí naučit nějak postavit. Nakonec je to na Ondrovi (Novotném), pokud bude chtít, abych zápasil ještě před Attilou, úplně klidně se Fleurymu postavím. Vím, jak na něj,“ řekl šampion v přímém přenosu.

Podle Fleuryho je postup jasný

Popíchnutí ega jako záruka ostře sledovaného duelu. „Nemyslím, že by byl Karlos tím nejtěžším možným soupeřem, kterému mohu v Oktagonu čelit. Také si nemyslím, že mi bude chtít čelit. Přijde se spoustou výmluv,“ pálil Fleury do hvězdného Čecha. „Budu ho nadále vyzývat, ale upřímně by mě překvapil, kdyby zápas se mnou přijal,“ navázal.

Slabší verzi trashtalku Conora McGregora, Fleuryho krajana, vedení pobaveně kvitovalo. „Ví, jak vybudovat zápas a prodat ho fanouškům – přesně těmito řečmi. Will si uvědomuje, že se může stát naprostou hvězdou,“ usmíval se Pavol Neruda, spolumajitel Oktagonu. Nicméně duel potvrdit odmítl. „Karlos už není jako dřív. Nereaguje divoce na každé popíchnutí. Vyhrál titul i Odvetu století, má silnou pozici a může si zkrátka vybírat,“ shrnul situaci, aniž by došel k rozuzlení.

Podle Fleuryho je ale postup jasný. „Jestli nebude titul hájit, měl by se ho vzdát a dát příležitost někomu jinému,“ pokrčil rameny během setkání s novináři po turnaji. Vémola mu ještě během akce přitakal. „Pokud to mám ukončit soubojem s Attilou, budu se titulu muset vzdát a Fleury se k němu dostane přes někoho jiného. To je teď v rukou promotérů,“ řekl Čech.