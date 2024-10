Kincl přišel o titul. Prohrál jsem si to sám, říká. Změní váhovou divizi?

Když stál v kleci naposledy, slavil titulový triumf spolu s jedenácti tisíci domácích fanoušků. Včerejší večer byl pro Patrika Kincla zkušeností docela jinou. Osamoceně, pouze s úzkým týmem nastoupil na plochu stadionu s rekordní diváckou návštěvou, která ho do klece doprovodila bučením a pískotem. Tlak šampionského duelu proti tamnímu hrdinovi Kerimu Engizekovi se mu nakonec stal osudným.

„Nastupoval jsem a všichni na mě bučeli…Bylo poprvé po dlouhé době, co jsem to zažil, teď navíc v obrovské míře. V kleci jsem ale udržel tunelovou vizi a soustředil se,“ vyprávěl Kincl zklamaně na tiskové konferenci bez mála hodinu po porážce na body. „Nedokázal jsem najít rytmus a šlápnout na plyn. Jsem opravdu zklamaný. Aniž bych chtěl Kerimovi cokoli ubírat, prohrál jsem si to sám. Omlouvám se trenérům i promotérům Ondrovi (Novotnému) a Palovi (Nerudovi),“ dodal pětatřicetiletý bijec záhy.

Na druhé straně klece Čechovi stanul bojovník, jenž zakoušel noc připomínající finále hollywoodského filmu. Do klece pochodoval za hlasité podpory a s početnou družinou v zádech. Jedna část jej ze stran obklopovala v kostýmech tureckých válečníků, druhá svorně nesla obří vlajku bílého měsíce a hvězdy na červeném poli. „Byl to bláznivý, skvělý zážitek. Slyšet od desítek tisíc lidí skandovat své jméno,“ líčil Engizek.

Úvodní pětiminutovka nepřinesla větší akci a nezkušení němečtí fanoušci, kteří si zjevně nebyli jisti, jaké výpady ocenit potleskem, zůstávali v očekávání. Boj se nedostal do vyšších otáček ani v následujících dvou kolech. Engizek si disciplinovaně kontroloval vzdálenost a odstřeloval Kincla bleskovými kopy. „Cítil jsem, že bodově ztrácím. Měl jsem dobrý plán a vizi zápasu, nicméně jsem se v průběhu boje nezvládl strategicky přizpůsobit,“ hodnotil Čech průběh.

Kincl se, až na světlou výjimku ve čtvrtém kole, nedokázal prosadit. S chirurgicky přesným Turkem si nevěděl rady a ani v pátém dějství, kdy věděl, že musí doručit finiš, nezahájil větší ofenzivu. „Nic mě na Kerimově výkonu nepřekvapilo. Věděl jsem, že je to kvalitní bojovník. Žádným úderem mnou neotřásl…Prohrál jsem jen svou chybou, asi něco musím změnit. Možná se na výkonu zkrátka ovlivnila atmosféra, nevím, zamyslím se nad tím,“ uznal Kincl.

Nově korunovaný šampion skleslého soupeře pohotově povzbudil. „Patrik mi to udělal hodně těžké. Musím říct, že je fyzicky opravdu hodně silný, a co víc je odolný. Trefil jsem ho neskutečně tvrdými údery a on je vzal, jak nic. Normálně, když někoho takhle trefím, je z toho KO,“ pokynul Turek Kinclovi, načež mu poděkoval za příležitost. „Vždy jsem byl Patrikovým velkým fanouškem, sledoval jsem ho dříve v jiných organizacích a nikdy by mě nenapadlo, že proti sobě budeme kdy bojovat. Je pravý šampion, takže výhra nad ním něco skutečně znamená,“ dodal.

Bujaré oslavy s nadšenými domácími fanoušky se nekonaly. Jakmile Engizekovi opadl adrenalin vyvolaný bitvou, projevily se první rány. „Těmi kopy mi dost bolestivě rozkopal nohu. Snad mi nic nezlomil. Po zápase se mi těžko došlapovalo, takže určitě zamířím na kontrolu do nemocnice,“ líčil Turek na tiskové konferenci, kam jej trenéři dovezli na vozíku. „Kdykoli mě trefil, bylo to jak úder kamenem, jen se na mě teď podívejte,“ usmál se a ukázal na zhmožděný obličej, nateklý ret a natržený nos.

Někdejší král Oktagonu nevyhnul palčivé otázce: Pomýšlí na okamžitou odvetu? „Hned zítra,“ zasmál se. „Vrátím se do tělocvičny a budu makat, pak se uvidí. Je to tak čerstvé, že ještě nevím. Proberu to s promotéry. Nějaké plány mě napadají, ale vychází do určité míry z emocí. Zvažuji přechod do nižší, velterové váhy. Až bych tam získal pás, vrátil bych se do střední divize,“ uvedl Kincl zajímavý tah.

V nižší kategorii by tak mohl čelit vítězi titulové bitvy mezi Ionem Surdu a Kaikem Brito. Pokud by se rozhodl setrvat ve střední divizi, má jistou místenku v příští milionové pyramidě Tipsport Gamechanger.