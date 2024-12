Vémola není špatný, ale porazil jsem už lepší, říká soupeř. Chce ho potrestat

Při podpisu smlouvy prohlásil, že si dojde pro titul a skalp jeho držitele Karlose Vémoly. Co před deseti měsíci mnozí považovali za troufalé předpovědi, se už 29. prosince může stát skutečností. Na Oktagonu 65 v O2 areně se Will Fleury na vlně dvou výher v černožluté stáji utká s Vémolou. Elitní Ir věští finiš KO v prvním kole a poukazuje na stagnaci českého šampiona. „Důvod, proč je ve svém stylu boje tak dobrý, je protože nikdy nevyzkoušel nic jiného. Já se chci neustále zlepšovat,“ říká Fleury v podcastu Fight! pro web iSport.cz.

Ještě před debutem v organizaci z něj sršelo ryzí sebevědomí a po dvou výhrách během půl roku ještě posílilo. Will Fleury přestoupil do Oktagonu jako veterán řady prestižních světových lig s jasným cílem – titul a vítězství nad Karlosem Vémolou, rivalem, který jej před deseti lety vážně zranil na tréninku. Ir se pokusí už 29. prosince navázat na nedávné KO finiše, a postavit tak pražskou O2 arenu na nohy.

„Zápas s ním není tou největší výzvou z pohledu bojovníka, na druhou stranu je ale určitě tou největší, jak se vypromovat. Nemyslím si, že je Karlos nejlepším bojovníkem, se kterým se utkám,“ podotýká pětatřicetiletý veterán světové ligy Bellator. „Není špatný, nechci tady zpochybňovat jeho odkaz. V našem sportu dokázal spoustu dobrých věcí, zaslouží si za to respekt. Porazil jsem už ale lepší bijce,“ pokračuje Fleury.

Ir od začátku angažmá v Oktagonu prohlašuje, že přišel budovat legendární odkaz a titulový tahák na očekávaném turnaji v O2 areně správně vnímá, jako perfektní šanci, jak se ke svému cíli přiblížit. „Chci v kleci ukázat klinicky precizní výkon, aby si lidé řekli: A sakra, tenhle chlap je oproti Karlosovi na úplně jiné úrovni. Takže ano, je to největší šance, jak sám sebe vypromovat. Mám příležitost přidat velký díl do svého odkazu a učinit dojem na české fanoušky,“ vypráví.

Byť se Fleury cítí jako favorit, Vémolu nijak nepodceňuje. Od výhry na říjnovém Oktagonu 62 Terminátorův styl boje studuje a poznatky předává tréninkovým parťákům, aby ho s nimi konfrontovali při sparinzích. Po týdnech nakoukávání Vémolových zápasů přichází s kritickým hodnocením. „Celkově se hodně málo věnoval tomu, aby se stal lepším bojovníkem. Je stejný jako před deseti lety, se stejnými schopnostmi. Důvod, proč je tak dobrý, je, protože nikdy nevyzkoušel nic jiného,“ míní Fleury.

„Já se chci neustále zlepšovat. Za tři roky chci být daleko lepší než teď. To mě pohání. Proto každé ráno vstávám a makám, protože se stále mám kam posouvat. Nedělám to stejné jako před třemi lety. Snažím se zlepšovat v nových dovednostech a nacházet další. Zapojovat do své hry nové zbraně. On používá deset let ty samé. Chci ho svým způsobem potrestat, že se tak pomalu vyvíjí,“ pálí vyzyvatel do českého šampiona.

Jak Fleury plánuje boj ukončit, jaký má pocit z rozhovoru s rivalem před kamerami Oktagonu a proč uvažuje o přestupu do nižší váhy? To vše se dozvíte v rozhovoru podcastu Fight!