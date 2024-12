Vémolův kouč: Hodit do klece ručník mě nenapadlo. Čím Fleury překvapil?

Co se vám odehrávalo v hlavě během třetího kola, kdy se váš svěřenec stěží držel na nohou?

„Nebylo to nic příjemného… Věděl jsem ale, že má Karlos tvrdou hlavu a dokáže takové bomby ustát. Někdo se mě po zápase i ptal, zda jsme v rohu nezvažovali hodit do klece ručník. Přiznám se, že mě to ani nenapadlo. Znám Karlose velice dobře a vím, že by byl raději z klece odnesen na nosítkách, než aby to vzdal on nebo my za něj. Nicméně přiznávám, že to byla hodně nepříjemná chvíle. Doufal jsem jen, aby to vydržel a případně i otočil… Byť se mu pak nepodařil zvrátit vývoj zápasu, všem ukázal, jak velké srdce bojovníka v něm je. I když prohrál, věřím, že získal spoustu lidí na svou stranu.“

Po konci čtvrtého kola zůstal Vémola ležet na zemi, a nakonec bylo na vás, abyste ho zvednul a dotáhl do rohu…

„To byl extrémně psychicky náročný moment. S těmi kluky trávím skoro každý den v tělocvičně i mimo ni... Každý z nich by mi ale potvrdil, že by si raději nechal zlámat ruce a nohy, než aby to zabalil. Já to měl během aktivní kariéry ostatně stejně. Ač to může znít pro spoustu lidí scestně a nepochopitelně, my jsme pro výhru ochotni udělat vše a vydat ze sebe úplné maximum.“

Vémola začal po oné krizi v polovině zápasu boxovat namísto okamžitého pokusu o takedown. Šlo o pokyn z rohu, nebo instinkt?

„Od začátku bylo v plánu