Kozma stojí před klíčovou volbou: změna stylu, nebo konec kariéry

Co mělo být velkým comebackem na domácí půdě, se stalo hořkou tečkou za érou „Růžového pantera“. David Kozma minulý víkend v Třinci utrpěl už třetí porážku knockoutem v řadě, tentokrát proti papírově výrazně slabšímu Robertu Pukačovi. Dvaatřicetiletý Čech, kdysi pověstný svou houževnatostí, se dostal do problému hned po první inkasované ráně. „Asi je pravda, co píšete, brada už je pryč. Já ale přestat nechci,“ vyjádřil se bývalý šestinásobný šampion na sociálních sítích. Experti doporučují zásadní změnu stylu, nebo konec kariéry.

Přál si dominantní výhru a další útok na titul, místo toho padl v prvním kole a rozmýšlí, co změní, aby nemusel končit. David Kozma přidal třetí porážku K. O. do série, tentokrát podlehl slovenskému rivalovi Robertu Pukačovi na Oktagonu 67 v Třinci. Odchod do sportovního důchodu, nebo dlouhá pauza a překopání tréninku. Před takovou volbu staví českého bijce experti.

„Je na čase se zamyslet. Asi je pravda, co píšete, brada už je pryč. Já ale přestat nechci. Ještě na důchod nemyslím, musím ale udělat změny v kariéře a tréninku,“ vyjádřil se Kozma na sociálních sítích.

Prohra s Pukačem „Růžového pantera“ vyřadila z fronty titulových vyzyvatelů. Šampionem již byl, pás obhájil celkem pětkrát a držel jej čtyři roky, čímž se nesmazatelně zapsal do historie Oktagonu a českého MMA. Odkud tedy vychází motivace k dalšímu pokusu o comeback?

„Přišlo mi tolik kladných zpráv, více než po výhrách, což jsem vůbec nečekal. Počítal jsem s hejty. Strašně moc vám děkuju. Vaše pozitivní odezva je pro mě hnacím motorem, psali jste mi, že se ještě dokážu vrátit. I kvůli vám chci pokračovat,“ vysvětlil bijec.

Nedostatkem vůle ale Kozma nikdy netrpěl. Problém vězí v odolnosti, kterou ztratil v zápase s Kaikem Britem, kdy kvůli otřesnému výkonu rozhodčího inkasoval více úderů, než měl. To si uvědomuje i André Reinders, přední český kouč. „Měl by zapřemýšlet nad změnou stylu. Ten jeho byl vždy založený na skvělé fyzičce a velké houževnatosti. Soupeře často zlomil tím, že byl na hraně ukončení, ale dokázal krizovou situaci přežít a vyvinout na ně extrémní tlak. Podle mě však nastal čas, aby to přehodnotil, protože jeho hlava už nevydrží tolik ran. Je zkrátka náchylnější na K. O.,“ míní kouč.

Nasnadě je podle něj práce na blokování ran a uhýbání. Ta samotná však nestačí. „Ať během přípravy vynechá tvrdé sparingy. Už je natolik zkušený, že mu stačí drily a lehká sparingová kola naoko. Musí nechat mozek odpočinout, i když je v plném tréninku před zápasem,“ navrhuje Reinders model, na který již přistoupilo několik hvězd UFC, včetně bývalého šampiona Maxe Hollowaye.

I kdyby se Kozma během další přípravy vyhnul tvrdým ranám na hlavu, pevnou bradu tím zpět nezíská. „Neradil bych mu cokoli měnit, po patnácti letech profi kariéry to ani nejde, což vnímám i na sobě. Za další, mozek má na údery paměť, najděte si odborné články. Tohle se už nespraví,“ myslí si Daniel Škvor, bývalý mistr světa v kickboxu a bojovník Oktagonu. „David je můj kámoš a naprosto suprovej kluk. Když jsem viděl, jak padl, brečel jsem. V mých očích to byl konec kariéry,“ dodal.

Reinders a Škvor se shodují, že někdejší král Oktagonu musí začít uvažovat o své roli po konci kariéry. Tou nejpravděpodobnější je ta trenérská.

David Kozma: