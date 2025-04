Německá hvězda Max Holzer zastínil svůj dominantní výkon i všechny ostatní zápasy, když v úplném závěru víkendového turnaje Oktagon 69 v Dortmundu vyvolal melu, jejíž záběry obletěly nejen celý MMA svět. Po výhře ve vyhroceném duelu políbil nenáviděného rivala Denize Ilbay a pánví ho strčil do zadku. Nesportovní gesto, za které se následně omluvil, však mělo hodně nepříjemnou dohru. U klece se strhla bitka, během níž Ilbayův otec knockoutoval jednoho z fanoušků. Větší nebezpečí pak ale hrozilo samotnému Holzerovi, na cestě z arény jej musela doprovázet security.

Zápasem většinou rivality bojovníků končí. V případě sportu aktérů hlavního duelu sobotního Oktagonu 69 v Dortmundu se nevraživost v kleci jen prohloubila. Teprve třiadvacetiletý Max Holzer přehnal oslavu triumfu, za což ho soupeř Deniz Ilbay potrestal vystrčením z bojiště. Rvačku, která následovala, nejhůře odnesl jeden z diváků. Dostal jsem do cesty rozzuřenému otce Ilbaye a ten jej ranou na hlavu uspal.

„Nevím, o co jim (Ilbayům) jde. Jeho táta u klece knockoutoval nějakého fanouška,“ kroutil Holzer hlavou při včerejším rozhovoru v show amerického novináře Ariela Helwaniho. „Vím, že jsem po zápase udělal něco opravdu neuctivého, ale nedokážu si ani představit, že by někdo z mého rohu vypnul fanouška, člověka, díky němuž můžu dělat takovou práci. Fanoušci musí být na turnajích vždy v naprostém bezpečí,“ dodal.

Nicméně Holzer sám situaci příliš neuklidnil, když se po vystrčení vrátil do klece, aby tribunám osvětlil, co ho k nesportovní oslavě vyprovokovalo, a jak špatně rivalitu snášel. To už se ale na hale začali srocovat fandové Ilbaye. Na tiskovou konferenci jej proto muselo doprovodit deset členů security.

„Šílené bylo, že jsem i z arény musel odjet s početnou skupinou osobních strážců. Ti mi řekli, že musím opustit hotel a odjet z města, protože se mě pokusí napadnout. Nevím, jestli to je pravda…Asi hrozil útok ještě v hale,“ vyprávěl Holzer. „Byl jsem pak dost nervózní. Prý si na mě venku čeká velká spousta lidí.“

Ilbay vyloučen z Oktagonu na půl roku

Mladý ranař si ještě na tiskové konferenci uvědomil, že polibkem a sexuálním gestem překročil hranu. Soupeři se proto omluvil a nabídl mu potřesení rukou. Ilbay však rázně odmítl. „Řekl jsem to přeci ještě před zápasem, ať už vyhraju, nebo prohraju, ruku si s ním nepodám. Nebudu tady hrát divadlo,“ pronesl třicetiletý Němec.

Organizace situaci už vyřešila. Poměrně rázně. „S okamžitou platností je Garip Ilbay vyloučen z účasti na všech akcích OKTAGON MMA na dobu minimálně šest měsíců, přičemž zákaz může být prodloužen až na 12 měsíců v závislosti na dalším vývoji. Toto opatření platí jak pro jeho roli trenéra, tak i jako diváka,“ uvedla v prohlášení.

Spor bojovníků je jedna věc, ale napadení fanouška ze strany zápasnického týmu druhá. Vážnost celému dění navíc dodává, že se po celou dobu promítalo na obrazovkách RTL+, jednoho z nejsilnějších televizních kanálů v Německu.