Z boje si moc nepamatuju, jsem celej na sr*čku, smál se Humburger. Má zlomenou ruku?

Jaké stopy na vás zanechal brutální zápas s Krištofičem?

„Samozřejmě jsem nečekal, že to bude jednoduché. Dal jsem do toho všechno i svoje zdraví, což k zápasení ale patří. Já doufám, že to nebude nic vážného a budu moct pokračovat. Snad to bude jen škrábnutí.“

Takže ruka není zlomená?

„Doufám, že ne. Ještě půjdu na vyšetření.“

Jak těžké bylo ustát úvodní přestřelku?

„Popravdě si z toho moc nepamatuji. Bylo to hodně divoký. Na začátku druhého kola jsem si řekl: Pořád stojím, zvládl jsem první kolo, tak na co čekám? Viděl jsem, že mu dochází fyzické síly, proto jsem do něj začal pořádně šlapat. Trefil jsem pár dobrých granátu, otřásl jsem jím, a pak už jsem jen věděl, že nesmím přestat ani polevit.“

V prvním kole jste inkasoval silný hák a podklesl jste. Byl to budíček?

„Ani to si nepamatuji. (směje se) Je možný, že se mi pak rozsvítilo. I v minulém zápase jsem potřeboval probouzečku. Musím makat dál a zlepšovat se. Jen se na mě podívejte, jsem celej na sr*čku.“ (směje se)

Překvapilo vás, že „Pirát“ nevěděl, že je konec a po finiši po vás pořád šel?

„Je to válečník, chtěl bojovat, až do konce. Tak to má vypadat. (usmívá se) Nechtěl faulovat. Byl zkrátka nahulenej, nevěděl, že zápas skončil, a tak se snažil pokračovat dál.“

Jaký to je pocit, postoupit do osmičky nejlepších v pyramidě Tipsport Gamechanger?

„Úžasný. Peníze, sláva, všechno,…Teď je pro mě ale nejdůležitější, že jsem zvládl porazit „Piráta“. Humburger vyhrál nad Krištofičem? Co to je? Sledoval jsem ho, jak postupuje na vrchol, byl jsem jeho fanoušek. Každý mě podceňoval. Teď koukaj!“

Přestup do Oktagonu a vstup do Tipsport Gamechangeru byla velká rychlo-akce. Rozhodl jste se pouze den po boji v jiné lize teprve před dvěma měsíci. Zažíváte tak sladký pocit, jaký jste si představoval?

„Přesně takhle jsem si to představoval, skvělý! Sice jsou na mě tady všichni takoví hrrr. Ještě jsem se v Oktagonu ani nestihl rozkoukat. „Pirát“ na mě na vážení nastoupil, rozjel na mě pecky a já vůbec nevěděl, o čem mluví. (směje se) Musím si zvyknout.“

Jak velký tlak jste cítili? Přeci jen, při debutu jste naskočil hned do hlavního klání turnaje?

„Bylo to svým způsobem na prd. Byl jsem v šatně, rozhýbával jsem se a úplně mi chyběla agresivita. Vůbec se mi nechtělo, takový mód lážo plážo. Prostě bez stresu, jen jsem si pinkal do lap. Když jsem ale vstoupil do klece, párkrát jsem si poskočil a myslel, že vyletím až do stropu. Cítil jsem se dynamicky, moc dobře.“

Při losování vám bylo jedno, koho dostanete, když jste překonal takové jméno, nebo jste měl někoho vyhlídnutého?

„Nechci, aby to znělo blbě, ale Krištofič byl jedním z nejhratelnějších soupeřů v pyramidě. Samozřejmě naposledy vybojoval velké vítězství (nad Karlosem Vémolou), ale pak byl na Survivoru, zranil se a měl dlouhou pauzu. Kdyby byl rozjetý, bylo by to těžší. Další borci, co postoupili do čtvrtfinále, jsou samí divočáci. Evropská špička.“