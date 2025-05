Sivák vs. Keita mimo Oktagon? Na 90 procent se uskuteční ještě letos, říká Čechův manažer

Špičková kvalita, osobní rivalita a horlivý zájem tisíců fanoušků. Duel jedničky Oktagonu Losena Keity a nejlepšího českého postojáře Václava Siváka splňoval vše, aby byl považován za absolutní hit. Velkou událost, která se měla odehrát už za dva týdny na Oktagonu 72 v Edenu. Klání v postojových pravidlech nakonec ztroskotalo na vyjednávání mezi černo-žlutou stájí a organizací RFA, jež by Siváka jednorázově půjčilo jen pro tento konkrétní zápas.

RFA a Oktagon nikdy neměly nijak vřelé vztahy, a tak se duel jejich největších hvězd zdál jako nemožný. Enormní zájem fanoušků a gradující rivalita aktérů však přivedly promotéry k jednacímu stolu. Okolnosti hrály jednoznačně ve prospěch zápasu. Největší turnaj roku by získal další trhák, přičemž Keitu netlačil spěch s další obhajobou MMA titulu, protože zrovna vyhrál Tipsport Gamechanger.

„Při domlouvání takto velkých zápasů jde vždy o to, abychom my, soupeřův tým a pořadatelé našli průsečík, v němž se střetává finanční odměna a termín. Přesně takový průsečík se měl podařit v Edenu. Já měl za to, že je už zápas Vaška s Keitou domluvený. Měli jsme domluveno snad vše včetně pravidel a velikosti rukavic,“ popisoval Adrian Smrčka. „Zahájili jsme přípravu na Eden, když z ničeho nic přišla zpráva, že z toho strana pořadatelů odstupuje a zápas se ruší. Jednání RFA a Oktagon narazilo. Podle mě byl ten důvod malicherný,“ přidal manažer české kickboxerké hvězdy.

Novotný: Sivákův zápas s Keitou chtěli všichni vidět

Vedení RFA si podle zdrojů iSportu za uvolnění Siváka řeklo o jednorázové vypůjčení jedné ze slovenských hvězd Oktagonu pro svůj turnaj v Bratislavě. „Já udělal (pro složení duelu Sivák vs. Keita) maximum možného. Šel jsem až za hranu možného…V tomhle byznysu se ale pohybují lidé, kteří mu absolutně nerozumí. Když tomu nerozumíte, řešíte debility a nejste schopní si spočítat jedna plus jedna, tak podle toho váš byznys taky vypadá,“ řekl před měsícem Ondřej Novotný v rozhovoru.

Na čem konkrétně se jednání zastavilo, však ve zmíněném rozhovoru sám Novotný popsat nechtěl. „Nikdy totiž nevíte všechno. Jednal jsem s manažerem Andym Smrčkou, několikrát jsme se na všem dohodli a myslel jsem si, že jsem zápasu blízko. Je to škoda. Všichni jeho zápas s Keitou chtěli vidět,“ komentoval spolumajitel Oktagonu.

Novotný nicméně později zmínil, že je dalšímu jednání otevřený, nutná by ale byla iniciativa od promotéra RFA, Borise Marhanského. Nově ale ve vzduchu visí další alternativa, a to zápas na neutrální půdě. Insider a zápasnický manažer, Martin Wodecki navrhl jeden z domácích postojářských turnajů KO-Warriors nebo Yangames.

„Sice to nevyšlo teď v Edenu, ale, jak jsem řekl, zápas je to natolik velký, že v úsilí nebudeme polevovat. Budeme se jej snažit uskutečnit i na jiné platformě než Oktagon nebo RFA,“ přisvědčoval Srmčka a dodal: „Tomu, že se ten zápas podaří složit ještě letos, dávám 90% šanci.“

Byť zrovna ve středu Sivák oznámil odstoupení z pátečního zápasu v Ostravě, zdravotní problémy by jej neměly nijak dlouhodobě limitovat. „Jde o zánět v zápěstí. Nasadil antibiotika, snad za týden už bude moct zase trénovat. Formu z kempu z Dubaje má skvělou, takže budu usilovat o brzký termín dalšího souboje, aby se Vašek udržel v tempu,“ doplnil Smrčka.