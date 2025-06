„Ostravský express“ Mudroch novou hvězdou Oktagonu. Za sérii KO vděčí zranění

Premiéru si odbyl na půdě domácího Slezska a hned si získal lásku svých krajanů, když vypálil jedno z nejlepších KO letošního roku – patou trefil soupeře do hlavy, zatímco ležel na zádech. Tomáš Mudroch na triumf ze Třince navázal dalším finišem v Mnichově. Popularitě se těší také díky ryzímu humoru.

První vlny zájmu se Mudroch dočkal loni v dubnu, kdy na sociálních sítích běžela videa jeho senzačního finiše – naskočeného kolena, jímž poslal soupeře k zemi. V debatách o nastupující generaci českého MMA se ale začal častěji objevovat až po úspěšném startu v Oktagonu. A nyní, po dvou výhrách, je označován nejen za naději, ale také nastupující hvězdu.

„Ještě nejsem žádná superstar,“ směje se Mudroch a po chvíli ostýchání přiznává, že jej na Ostravsku opravdu začínají lidé poznávat. A podpory se těší také na sociálních sítích. „Před vstupem do Oktagonu jsem Instagram moc neřešil. Teď už ale vím, že je to nutnost. Snažím se natáčet videa aspoň vtipně, ať fanoušky bavím. Běžně jsem poměrně introvertní, ale lidé, kteří mě znají, mě mají za srandistu. Takže ve videích ani v pozápasových rozhovorech nic nehraju ani netlačím. Jde to přímo ze mě,“ povídá s úsměvem.

Po každé výhře vysokému ostravskému ranaři svítí na tváři široký úsměv. Zápasy, výhry a celé dění v zákulisí – snad až na shazování – si užívá. A přitom o ničem takovém nesnil ani nepřemýšlel. „Původně jsem MMA vůbec dělat nechtěl, abych nedostával rány do hlavy. Začínal jsem s grapplingem, a to docela pozdě, až na vysoké škole,“ přiznává. „Na MMA jsem ale přesto narážel, po nějaké době jsem si ho vyzkoušel a postupně se do něj zamiloval,“ dodává Mudroch.

Zranění, které změnilo jeho styl

Také nezastavitelné skórování KO vůbec nebylo plánem. Vždyť jeho první bojový sport se soustředil na dotahování škrcení a pák na zemi a první dva profi zápasy ukončil právě na submise. Kdy a proč přišel zlom? „Po prvních dvou zápasech jsem si zranil koleno a dlouho jsem nemohl vůbec zápasit na zemi ani wrestlit, a tak jsem se zaměřil na postoj. Ve Fighting Clubu Ostrava máme hodně dobré boxery, mnohonásobné mistry republiky. Začal jsem s nimi čím dál tím víc trénovat, až se mi změnil styl,“ vysvětluje a s vtipem sobě vlastním říká: „Za zlepšení v postoji jsem vlastně vděčný zranění.“

Mudroch se nyní těší solidní bilanci sedmi výher (5 KO / 2 submise) a pouze jedné porážky na body. A po bleskovém vítězství nad Ozanem Aslanerem, přemožitelem Jakuba Tichoty, dříve označovaného za největší talent českého MMA, se dostává do zlomové pozice. S každým dalším zápasem bude nastupovat proti kvalitnějším a zkušenějším soupeřům. Pokud se mu ale bude nadále dařit a udrží si skvělé tempo, může se v příštích dvou letech vyprofilovat v jednu z nejvýraznějších tváří středoevropského MMA.